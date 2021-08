Peking kom undan med blotta förskräckelsen sist

Vi river igång veckan med att analysera ett högintressant Topptips med 250 000 extra kronor i potten. Svensk fotboll från Allsvenskan och Superettan dominerar kupongen som avslutas med tre avstickare till Danmark, Island och Portugal.

Sammanfattningsvis ser det ut ungefär som man vill med flera bra skrällmöjligheter och ett par spikar som känns rätt i benmärgen.

Här kommer mina drag.

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ Match 1. Vi inleder i Norrköping där Peking målas upp till alldeles för stora favoriter hemma på Nya Parken, visst ligger det namnet bättre i mun än Platinumcars Arena för övrigt? Norrköping tog en stark men knappast rättvist seger (2-1) borta mot IFK Göteborg i den förra rundan. I den andra halvleken var Peking rejält tillbakatryckta.

Hemma mot Kalmar kommer de inte få samma möjlighet till snabba omställningar som mot Blåvitt. Dessutom saknas nu målskytten Agardius i backlinjen då han drog på sig säsongens tredje ostskiva i Göteborg. Kalmar har inte fått resultaten med sig på slutet, men spelschemat har varit stenhårt. Totalt sett imponerar ändå Rydströms smålänningar med en positiv fotboll. En skön trea togs hemma mot Mjällby senast där Kalmar var bra bättre på det mesta. Något som borde öka självförtroendet.

Offensivt finns det en hel del kvalitet i spelare som Berg, Ring och Fröling. Konstgräs borde gynna Norrköping, men Kalmar har faktiskt tagit poäng i båda sin konstgräsmatcher hittills borta mot Elfsborg och Sirius. Så jag tror inte Kalmar avskyr underlaget heller med tanke på sin nya passningsorienterade fotboll. I skrivande stund är ettan uppe och snurrar över 65%. Det är givetvis på tok för högt och borde snarare ligga under 50%. Jättefint spelvärde på X2 således som får inleda på min kupong. Tvåan till 11% är kupongens bästa skräll.

När det kommer till spikarna är de tre hemmalag som jag gillar mest. Varberg (match 2), Västerås (match 5) och Gil Vicente (match 7) som gjort ett par starka värvningar under sommaren är alla helt ok spikar, där den först och sistnämnda ser ut att streckas lite lågt dessutom.

■ Match 2. Jocke Persson fortsätter att trolla med sitt Varberg. Humlan som inte kan flyga men gör det ändå. Hemma på Påskbergsvallen spelar hallänningarna med ett häftigt självförtroende och har nu, trots kvalitativt motstånd, tagit sju poäng på de tre senaste. Sydafrikanerna Matthews och Moon har varit strålande och gjort fem mål ihop på de fem senaste matcherna. Varberg är riktigt tunga att möta här på västkusten där de fortsätter löpa mycket, är väldigt fysiska och tunga på fasta situationer. Sirius åkte i sin tur på en tung förlust hemma mot Örebro och är indragna i bottenstriden. Varberg kliver faktiskt om Uppsala-laget vid vinst här. Gästerna har hittills inte alls hållit nivån på resande fot där de släppt in flest mål i serien, 19 baljor på sju matcher. Sommarens försäljning av viktige Axel Björnström kan visa sig bli kostsam. Toppchans hemma på naturgräset för Varberg här som streckas klart rimligt, dryga 45%.

Match 5. Västerås har gillats av syndikaten i de senaste hemmamatcherna där de droppat rejält i odds innan spelstopp, trots tufft motstånd. Mot Helsingborg slutade de som rätt klara favoriter, även om det mynnade ut i kanske årets sämsta insats av VSK, och senast mot dåvarande serieledarna Landskrona droppade gurkorna återigen ner rejält och slutade runt 2,35-2,40 i odds. Då blev det en rättvis vinst med 3-1. Nu sätts oddsen ut till dryga 2 gånger pengarna när betydligt mer beskedligt motstånd väntar.

Akropolis ser inte lika bra ut som i fjol. Taktiken att hämta hem gamla rutinerade rävar i slutet av sina karriärer har inte fallit helt väl ut. Ajdarevic, Dimitriadis, Alvbåge och Danne Larsson har inte fått klubben att lyfta och allt handlar nu om att lösa kontraktet. Det lär inte göras på bortaplan där Akropolis är näst sämst i klassen utan en enda seger, och blott fyra mål, på sju matcher.

Mot hemmastarka Västerås med en fin offensiv duo i Prodell och Tronet ska det bli riktigt svårt att ta poäng. Då lär det krävas något liknande som borta mot GAIS, där laget var tämligen utspelat, när Figueroa satte ett studsskott till 1-1 från 30-40 meter och blev förvånad själv. Jag hoppas inte att ettan drar iväg för högt i procent här. För jag gillar oddset och tycker ettan känns riktigt bra.

Spiken

Västerås (match 5)

Akropolis har svårt att imponera på bortaplan där de fortfarande inte vunnit. De ålderstigna stjärnspelarna har svårt att imponera. Västerås tog en bra skalp senast mot topplaget Landskrona och är väldigt svårspelade hemma på Iver Arena. Bra etta!

Skrällen

Kalmar (match 1)

Norrköping kom undan med blotta förskräckelsen mot IFK Göteborg och ser inte så bra ut på plan som resultaten säger. Har här Agardius avstängd och Nyman saknas fortsatt i offensiven. Kalmar har tagit stora steg framåt under Rydström och kliver in med nytt självförtroende efter den rättvisa segern mot Mjällby. När ettan streckas alldeles för högt är X2 given utgång.

Favorit i fara

Norrby (match 3)

Norrby gjorde en sämre insats mot Falkenberg senast och streckas upp lite väl högt idetta ”västkustderby”. Örgryte har trots allt en stigande formkurva med tre vinster på de fyra senaste och en derbyvinst mot GAIS i ryggen.