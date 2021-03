Orient är skrälldraget på svårlöst kupong

Om söndagens Topptips var fest och stjärnglans så kommer måndagens baksmälla här. Landslagsuppehållet gör att de stora ligorna tar paus och ger plats åt lägre divisioner. Kupongmakarna har verkligen fått slita sitt hår för att få tag på matcher, men ändå inte lyckats fullt ut.

Kupongen är nämligen uppdelad på två dagar där andra-, och tredjeligor i Spanien, Tyskland och Nederländerna inleder under måndagskvällen och tas i mål under tisdagen med tre matcher från engelska League Two.

Spelvärde lär det dock bli gott om när det svenska folket inte har en aning om någon match och tvingas gå efter tabellen. Jag fokuserar på att plocka ut tre spikar för att sedan kunna gå bananas och strössla med tecken i dessa jämna ligor.

■■ Match 2. I fjol var Zaragoza med och slogs i toppen av den spanska Segundan. Denna säsong handlar det om att rädda kontraktet. En märklig scenförändring. Sedan tränarbytet till Juan Ignazio Martínez i december har det dock pekat uppåt och laget har kravlat sig över nedflyttningsstrecket. Med en match mindre spelad än bottenkonkurrenterna skiljer det dock bara målskillnad så här väntar en väldigt viktig match för att kunna få lite andrum. Det är framför allt det starka hemmaspelet som varit nyckeln till klättringen. Fem segrar på de sex senaste hemma på La Romerada är starka papper.

Mirandés ligger på en trygg mittenplacering, men är också ett klassiskt hemmalag och visar ingen vidare form. Kommer från en helt bedrövlig insats borta mot bottenlaget Alcorcon (0–4) och har 0–5 på sina senaste två resor. Form och motivation talar för hemmalaget här. Dessutom har Zaragoza ett alldeles för bra spelarmaterial för att behöva svettas in på mållinjen.

Ettan är en vettig spik runt 40%.

■■ Match 3. I Zweite Bundesliga har Uwe Rösler ännu inte gett upp hoppet om att föra Fortuna Düsseldorf tillbaka till det tyska finrummet som de tvingades lämna i fjol. Trots degraderingen har den gamle allsvenska guldtränaren fått behålla en hel del starka namn som rutinerade målskytten Hennings, med 15 mål i Bundesliga i fjol, och den polska landslagsmannen Kownacki, som turligt nog inte blev uttagen till den samling och därmed kan delta här. Svenske Kristoffer Peterson har även anslutit från Swansea under säsongen.

Tufft motstånd här när tabelltvåan Bochum gästar, men hemma på Merkur Spiel-Arena har Fortuna varit urstarkt denna säsong och bara torskat en av tolv matcher. Med sju poäng upp till Greuther Fürth på kvalplatsen, men en match mindre spelad, så är det här en måste-match för Rösler om drömmarna om Bundesliga ska leva vidare. När tipparna dessutom går för mycket efter tabelläget och felaktigt streckar upp gästerna som små favoriter så läggs ännu en bit till pusslet.

Jag spikar ettan till fina 37%.

■■ Jag önskar att det fanns något att göra åt den högt streckade ettan i match 5. Men hur jag än vrider och vänder på det så får man nog bara acceptera att det är kupongens bank. Cambuur hade spelat i den nederländska högstaligan nu om inte coronan avbrutit säsongen i fjol när klubben i stort sett redan var klar för uppflyttning. Men skam den som ger sig. Nu toppar de ligan igen, men kan ännu inte slå av på takten.

Truppen håller högsta klass med dessa mått mätt där skyttekung Robert Mühren sticker ut med 52 gjorda mål under två säsonger, och då är den här säsongen inte slut än. Senast Cambuur mötte mediokra FC Eindhoven blev det vinst med 5–2 där Mühren stod för tre baljor på en halvlek. Nu väntar hemmaplan och jag förväntar mig ytterligare en uppvisning. De fyra senaste hemmamatcherna, mot liknande och bättre motstånd än nu har slutat med fyra vinster och 13–2 i målskillnad.

Gästerna håller tyvärr inte för den här sortens uppgifter. Spiketta.

SKRÄLLEN

Leyton Orient (match 7)

Carlisle visar knackig form och har mittbacken McDonald avstängd. Leyton Orient har i sin tur fått effekt av tränarbytet i slutet på februari, har stadgat upp försvarsspelet, och har tre raka utan torsk. Den överstreckade ettan lockar inte. X2.

SPIKEN

Cambuur (match 5)

Ligans bästa offensiv har hittills bombat in 42 mål på 14 hemmamatcher och stormar mot det nederländska finrummet. Formen är stark hos serieledande Cambuur och mediokra FC Eindhoven har inte vad som krävs för att hota. Ettan står stadig.

DRAGET

Zaragoza (match 2)

Det har lossnat för Zaragoza som krigar för nytt kontrakt. Fem segrar på de sex senaste hemmamatcherna och insatsen borta mot topplaget Vallecano var stark, trots förlusten. Mirandés var generaluselt i bortamatchen mot bottenlaget Alcorcon senast (0–4) och har tappat kontakten med play off-platserna. Form och motivation pekar åt hemmaseger.