Önationen har inget att hämta

Stryktipset är flyttat till söndag och Europatipset utgår denna helg på grund av det skrala utbudet av fotbollsmatcher under midsommar. Ett Topptips har Svenska Spel dock lyckats skrapa ihop denna lördag. Det består av träningsmatcher från damlandslagen inför EM, norska Eliteserien och fyra sydamerikanska ligamatcher från Argentina och Brasilien. Jag jagar spelvärde som vanligt.

■ Match 1 . Norge ska genrepa inför sommarens EM-slutspel och det vankas en riktig fotbollsfest i Oslo. 14.000 biljetter var sålda under torsdagen och förbundet siktar på publikrekord. Det är ett Norge i medvind som går in i turneringen där de har fått en relativt enkel grupp. Värdnationen England blir så klart svåra att tas med, men Österrike och Nordirland är två länder som Norge bara ska ha bakom sig. Lusekoftornas trupp ser riktigt intressant ut där det som sticker ut mest såklart är att Ada Hegerberg är tillbaka i den röda dressen. Anfallaren har tidigare under karriären vunnit Ballon d’Or och var i våras en av förgrundsfigurerna i det Lyon som vann Champions League. Förutom Hegerberg är det främst Barcelonas Caroline Graham Hansen som ska göra det framåt. Mittfältet är vasst med Chelseas Reiten, Barcelonas Engen och Arsenals Maanum, men backlinjen ser något tunnare ut. Dessutom har Norge inte den bredaste av trupper och då detta trots allt är en träningsmatch lär vi få se gott om byten. Nya Zeeland var som bekant med i förra sommarens OS och även om de slutade sist i gruppen gjorde de ett par riktigt vassa insatser. Bland annat hade Sverige vissa problem med att bryta ned nyzeeländarna och mot grannen Australien torskade de med bara 1-2. I april ställdes Nya Zeeland mot Australien i två träningsmatcher och förlorade då med 1-2 och 1-3. I 1-2-förlusten gjort australiensarna båda sina mål på övertid. Med tanke på hur bra det landslaget är säger det en del om insatsen som Football Ferns, som landslaget kallas för, stod för. Wilkinson, Hassett och Riley är riktiga krigare som inte kommer vika ner sig. Ettan borde streckas kring 60%, men ser ut att sticka iväg mer än så och då är det läge att få med högersidan som rensar magiskt. Det skräller trots allt titt som tätt i vänskapslandskamper och hittar gästerna rätt sätter det sprutt på utdelningen.

■ Match 2 . De spanska damerna har aldrig vunnit något stort mästerskap och de har åkt ur i kvartsfinal i de två senaste Europamästerskapen. Nu är det dock ett ruggigt starkt lag som åker till England som en av förhandsfavoriterna. En stor anledning till detta är såklart Barcelonas dominans inom damfotbollen. De vann Champions League i fjol och gick till final i samma turnering detta år även om det då blev stryk av Lyon i finalen. Tio spelare från Barca finns med i den spanska truppen som tar sig an Australien i Huelva och lagets dominanter spelar till vardags i Katalonien. Då finns ändå inte Jennifer Hermoso med då storstjärnan har drabbats av en väldigt otajmad skada. Det betyder att Alexia Putellas får ta ett större ansvar i offensiven och då hon vann Ballon d’Or senaste gången det priset delades ut (Hermoso kom tvåa) har hon minst sagt kapacitet att bära laget på sina axlar. Irene Paredes och María Pilar León är två andra Barca-spelare som kommer få stort förtroende i detta spanska landslag. Från övriga klubbar märks främst Real Madrids Esther González och Real Sociedads stortalang Amaiur Sarriegi, som har nätat tolv gånger på sina elva landskamper. Australien är normalt sett ett väldigt starkt landslag vilket vi såg prov på i OS för ett år sedan då de tog sig till semifinal, där Sverige vann en helt jämn match med 1-0. Sam Kerr, som kom trea i Ballon d’Or senast det begav sig, är en anfallare av allra högsta snitt, men hon finns inte med i denna samling. Det finns inte heller Steph Catley, Alanna Kennedy eller Caitlin Foord och utan de lirarna är Australien minst sagt försvagade. Det är ett reservlag som kommer på besök här och då har de ingen chans att mäta sig med Spanien. Given etta.

■ Match 3 . Viking börjar tappa mark på Molde och Lilleström i toppen av Eliteserien efter att ha torskat två raka matcher. Senast tog laget från Stavanger planenligt ledningen med 1-0 mot Sandefjord, men när domaren blåste av matchen hade Sandefjord vänt till 1-2. En usel insats av Viking och då det var fjärde raka poängtappet behöver något göras. Kvalitén i laget har dock inte försvunnit och jag tror att vändningen kommer redan under lördagen. Veton Berisha finns i truppen och han leder skytteligan med sina åtta fullträffar. Dessutom var han med i det norska landslag som slog Sverige två gånger om för några veckor sedan. Bredvid sig har han Kevin Kabran med förflutet i Brommapojkarna och Elfsborg. Det är dock mittfältet som är den starkaste lagdelen där Kristoffer Lökberg, Samúel Fridjónsson och U21-landslagsmannen Markus Solbakken, son till A-landslagets förbundskapten Ståle Solbakken, huserar. Den trion bör ta tag i taktpinnen mot ett i grunden sämre Haugesund. Värdarna kommer närmast från en oavgjord historia borta mot Tromsö och det var tredje raka krysset. Endast två segrar finns noterade och därmed ligger Haugesund på negativ kvalplats. Den största anledningen till detta är läckaget bakåt där 22 insläppta mål är rent ut sagt uselt. Det är flest baljor i baken av samtliga lag i serien och här lär seriens bästa anfallare Berisha få sina chanser. Framåt finns det mer klass i Haugesund, men då meriterade Alexander Söderlund är tveksam till spel är de möjligen försvagade där. Viking vann hemmammötet mot Haugesund i april med hela 5-1 och bör ta hem tre poäng igen. Upp till 55% är det bara att spika av tvåan.

Spiken

Spanien (match 2)

Australien har inte med sig sina bästa spelare till denna samling och då blir det svårt att stå upp mot ett ruggigt starkt Spanien. Putellas och company kommer ha lekstuga med sina motståndare och ettan spikas utan tveksamheter.

Skrällen

Nya Zeeland (match 1)

Nya Zeeland har inte samma stjärnglans som Norge, men de visade under OS att det är ett landslag som inte är helt enkelt att bryta ner. De är välorganiserade och slåss om varje boll och i denna vänskapslandskamp kan det räcka långt. Den lågt streckade tvåan måste med.

Draget

Viking (match 3)

De må ha en sämre period i ryggen, men kvalitén i Vikings trupp överstiger vida den i Haugesunds dito. Något som märktes med all önskvärd tydlighet i vårens möte i Stavanger där Viking vann med klara 5-1. Mindre siffror nu, men visst vinner Viking igen.