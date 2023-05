Obskyrt play off-möte bjuder på en superspik

DYBBANS BÄSTA SPIK

Annan Athletic

Play off-final mot skotska League One som få har koll på. Dubbelmöte gäller och i hemmamötet ska Annan Athletic vara klar favorit. Här krossade värdarna Dumbarton med hela 6–0 i semin. Clyde har ett uselt bortafacit under säsongen i League One, bara en vinst på 18 matcher och hade stora problem i semin mot East Fife som avgjordes på straffar. Håller sig ettan under 55% är det en kanonspik.

JONAS BÄSTA SPIK

Luton

Luton hade kontroll över bortamatchen mot Sunderland men Sunderland var effektivt och lyckades sätta dit en frispark. Nu måste Luton vinna för att kunna avancera till final. På hemmaplan har man varit starkt hela säsongen. Deras fysik och spets på fasta situationer fäller avgörandet?

DYBBANS BÄSTA SKRÄLL

Milan

Det var klasskillnad i den första halvleken när Inter gick fram till 2–0 i det första CL-mötet. Med ledningen i ryggen jämnade det dock ut sig betänkligt i den andra halvan som blev mållös. Nu får Milan av allt att döma tillbaka sin stora stjärna Rafael Leao som var skadad senast. Det betyder mycket. Med två mål att gå på kommer Inter sätta defensiven först vilket mycket väl kan bjuda in Milan i matchen. Spelvärda X2 bör få tidigt utrymme.

JONAS BÄSTA SKRÄLL

Flamengo

Flamengo har sakta men säkert börjat spela sig i form. Laget har två raka segrar och spelat har sett bättre ut. På ren grundkapacitet så är man bättre än Fluminense. Det finns inte många spelare i hemmalaget som hade tagit en startplats hos gästerna.