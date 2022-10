Nu underskattar ni MFF lite väl mycket

Vecka 42 fortsätter med hög klass på kupongerna. Allsvenskan dominerar torsdagens Topptips och får sällskap av Premier League, La Liga och en Europa League-match på Emirates.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Jag var på plats på Gamla Ullevis leråker när Malmö åkte på däng mot IFK Göteborg i måndags. Det var inte någon bra insats av MFF, men värda att förlora var de knappast då små marginaler avgjorde. De himmelsblå gör så klart en usel säsong, med deras mått mätt, men nu börjar de bli väl undervärderade av det svenska folket. I skrivande stund streckas den här matchen nästan helt jämnt hemma mot Djurgården. Då tycker jag det är läge att kliva ner i Malmö-båten för visst ska värdarna vara klara favoriter. Djurgården har gjort det riktigt fint i Conference League, men spelet i Allsvenskan har knappast imponerat på slutet där Blåränderna har tre raka förluster. Återkommande är spelet på bortaplan, framför allt när det vankas naturgräs, ett frågetecken. 0-3 mot Degerfors på Stora Valla var en rejäl ögonbrynshöjare. Senast en halvdan insats mot AIK i derbyt där Djurgården saknade ett gäng centralfigurer på grund av skador. Danielson ser ut att vara tillbaka i mittlåset här, men Ekdal är fortsatt out. Så länge ettan håller sig under 45% så tvekar jag inte på att välja sida och spika Malmö med fint spelvärde i ryggen.

■ Match 4. Då jag väljer att spika kupongens största favorit, Hammarby i match 2, så väljer jag att välja sida här i ännu en jämnstreckad match för att ha råd att få med fler skrällar på annat håll. Degerfors har verkligen höjt sig under andra halvan av säsongen och har nu spelat sju raka matcher utan förlust. Det gör att det vid vinst ikväll faktiskt finns en rimlig chans att till och med undvika negativt kval då det bara skulle skilja två poäng upp till Varberg och bättre målskillnad. Brist på motivation finns det således inte för den klassiska bruksorten när Blåvitt hälsar på. Elfsborg-lånet Lagerbielke har varit en stor bidragande orsak till att defensiven har stadgats upp i Degen. Det finns en helt annan stabilitet i laget än tidigare under säsongen. Hemma på Stora Valla har värmlänningarna faktiskt inte förlorat sedan maj och den tryggheten är viktig. IFK Göteborg lyckades på något sätt vända underläge till en 2-1-vinst hemma mot Malmö. Där utnyttjades ett grovt defensivt misstag följt av ett hörnmål. Formen kan dock knappast klassas som god. Innan den något turliga vinsten hade Blåvitt fyra raka torsk med tre insläppta mål i varje match och såg stundtals utcheckade ut. Här får göteborgarna inte samma gratis-bränsle som när mesta mästarna Malmö gästar på hemmaplan framför storpublik. För något mer än äran har inte gästerna att spela för. Jag nyper chansspiken på ettan till runt 30-35%.

■ Match 7. Barcelonas förra veckan var inget rolig. En svag försvarsinsats mot Inter (3-3), där Champions League troligtvis flög katalanerna ur händerna, följdes upp av tre insläppta även i El Clasico mot Real Madrid (1-3). Det finns så klart höga nivåer i detta Barca, men det kommer inte fram just nu och flera spelare ser direkt formsvaga ut. Framför allt har just backlinjen inte hållit ihop det och att båda mittbackarna Araujo och Christensen går skadade är klara avbräck. Nu väntar ännu en tuff uppgift när Villarreal gästar. Den gula ubåten älskar att ta sig an den här typen av uppgifter när det kliver in som underdogs mot bra lag som förväntas föra matchbilden. Unai Emery har fått behålla stommen från i fjol och har kunnat drilla vidare ett väldigft stabilt lagbygge som är svåra att tränga igenom. Blott tre insläppta mål på nio ligamatcher säger något om det. Men det finns givetvis fina kvaliteter även offensivt där fjolårets Champions League-succé Arnaut Danjuma äntligen kom loss senast och stod för båda målen i 2-0-segern mot Osasuna. De gulklädda gästerna vann den här bortamatchen så sent som i maj och trots ett par skador i truppen så tvekar jag inte på att gardera den högt streckade ettan fullt ut och jobba skräll.

Spiken

Hammarby (match 2)

Bara tre poäng gäller för Hammarby för att striden om det allsvenska guldet fortsatt ska leva. Mot ett Sirius som saknar den viktiga duon Mathisen och Kouakou, som båda är avstängda, ska det finnas väldigt goda chanser till det framför hemmapubliken.

Skrällen

Villarreal (match 7)

Barcelona kommer från två sämre insatser i viktiga matcher och får det inte att stämma just nu, framför allt inte defensivt. Jobbigt läge att möta ett svårspelat Villarreal som inte bjuder på något extra. Helgardering och skrälljobb.

Draget

Degerfors (match 4)

Degerfors visar fin form och har inte förlorat på Stora Valla sedan i maj. Har fortfarande chansen att undvika negativt kval vinst vinst i kväll. Möter ett Blåvitt i ingenmansland som får svårare att tända till än hemma mot Malmö. Jag väljer sida i för ettan i en jämnstreckad match.