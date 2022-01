Nu hoppas vi på en superskräll i cupen

Måndagens Topptips är uppdelat på två dagar där måndagen först bjuder på Coupe de France, League One, Primeira Liga och Segunda División. Imorgon, tisdag, tar vi oss sedan an de tre sista matcherna från det asiatiska VM-kvalet.

Här är mina tidiga tankar.

■ Match 1. Jag hoppas på en storskräll redan i första matchen på kupongen där en åttondelsfinal i Coupe de France ska avverkas. Paris SG tar nämligen emot den franska ligatvåan med tunga avbräck i ryggsäcken. Ett helt koppel spelare (Navas, Diallo, Hakimi, Marquinhos, Di María) är på landslagsuppdrag. Wijnaldum och Neymar är därpå skadade och det råder frågetecken för både Donnarumma och Messi. Det är inga dussinspelare vi snackar om här och det kommer märkas såväg defensivt som offensivt. 19-årige italienaren Denis Franchi förväntas göra sin A-lagsdebut om Donnarumma inte kan lira. Nice har det betydligt bättre förspänt i truppen och ser ut att kunna ställa bästa möjliga elva på benen. Lägg därtill att de nyss var här i Paris och snodde poäng i ligaspelet (0-0) för inte så länge sen. Då mot ett betydligt mer ordinarie PSG, som startade med hela stjärntrion på topp. Formen på gästerna är blytung med fem raka vinster i ligan. Här har Nice absolut förutsättningar att hota. Det svenska folket verkar dock inte bry sig så mycket om förutsättningarna som råder utan streckar som vanligt upp PSG till himlen när de möter inhemskt motstånd. Nära 80% på ettan är minst 15% för högt. Alla tecken och superskrälljobb är rätt väg att gå.

■ Match 4. Vidare till den portugisiska Primeira Liga och en riktigt bra spik. Famalicao har varit ett lag för den övre halvan de två senaste säsongerna och har till och med nosat på Europaplatser. Den här säsongen har gått betydligt tyngre och tabellläget är prekärt med en negativ kvalplats i dagsläget. Tabellen ljuger dock en hel del. Det har nämligen varit rejält med stolpe ut för Famalicao, spelmässigt har det sett betydligt bättre ut än vad antalet poäng antyder. Kollar man exempelvis på den spännande statistiken om Expected Points så ligger värdarna högt upp på den övre halvan. Om rättvisan segrar så kommer Famalicao således klättra rejält innan säsongen är över. Sedan tränarbytet till Rui Pedro Silva så har resultaten redan börjat blir bättre, med bara en förlust på de fem senaste och den kom borta mot Porto. Här väntar en klart överkomlig uppgift när nykomlingen Arouca gästar. De tog en otrolig seger borta mot Estoril senast där ett 0-1-underläge i den 89:e minuten vändes till vinst. Det var Aroucas första bortavinst på hela säsongen och försvarsspelet är en stor akilleshäl där 36 insläppta är näst sämst i ligan. Jag tror tipparnat kommer att luras av tabelläget och strecka upp den här matchen klart jämnare än vad den är. Just nu finns ettan till under 50% och då är det en riktigt fin värdespik.

■ Match 5. I den spanska Segundan har Ibiza fått en smakstart på det nya året. Tre raka segrar och 13 gjorda mål har plötsligt fört laget upp till den övre halvan. 5-0 mot Malaga senast kommer säkerligen få tipparna att höja på ögonbrynen, men det var framför allt resultatet av ett Malaga som var helt under isen. Det viktiga Leeds-lånet, Mateusz Bogusz, har varit formstarkt i de här tre senaste vinsterna med ett mål och tre assist. 20-åringen har varit given i laget den här säsongen, men fick efter drygt 20 minuters spel senast bytas ut med en allvarlig skada och blir borta en längre tid. Ett tungt avbräck för Ibiza som jag tycker blir övervärderade här. Laget är inte tillräckligt bra för att hålla i någon längre segersvit och här kan den mycket väl ta stopp. Real Zaragoza är ett tighta defensivt och svårspelade. Trots att de ligger på en prekär tabellplacering, snäppet ovanför negativt kval så har de ändå bara förlorat sex av 24 matcher den här säsongen och släppt in under ett mål per match i snitt. Hade gästerna ägt en måltjuv så hade de varit ett lag betydligt högre upp i tabellen. Värdet ligger klart på X2 här och då gillar jag att chansa bort favoritettan för att garantera utdelning för åtta rätt.

Spiken

Famalicao (match 4)

Famalicao är betydligt mycket bättre än vad tabellen visar och har äntligen börjat få med sig poängen de förtjänar. Bara en förlust på den fem senaste och den kom mot Porto borta. Tipparna ser ut att luras av tabellen då den beskedliga nykomlingen Arouca gästar. Ettan är en fin värdespik.

Skrällen

Nice (match 1)

Paris SG saknar mängder av spelare som är skadade eller på landslagsuppdrag. Bra läge för formstarka ligatvåan Nice att ställa till med en cup-skräll.

Favorit i fara

Ibiza (match 5)

Det svenska folket dras med av Ibizas fina start på säsongen med tre raka segrar. Totalt sett är de dock inte mer än ett mittenlag och saknas här viktige Mateusz Bogusz. Svårspelade Real Zaragoza, med ett av ligans bästa försvar, förlorar sällan fotbollsmatcher och ska ha bra chans på minst en pinne.