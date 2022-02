Nollat två matcher på raken – skräller

Spiken

Manchester City (W)

City värderar cupen högt och har fått en gynnsam lottning. Lagen har sällts mot varandra fem gånger senaste tre åren och City har vunnit alla fem relativt enkelt. Sund spik på kupongen.

Skrällen

AS Eupen

Anderlecht har sett uddlösa ut senaste två matcherna. Efter att man hamnat i underläge har det saknats fantasi i anfallsspelet. Eupen har inte visat upp någon strålande form men gör man första målet och kan spela på resultat kommer Anderlecht att få det tufft.

Match för match

1. Athletic Bilbao – Real Madrid X

Lagen möttes nyligen i supercupen, då vann Real Madrid ganska komfortabelt. Nu är det nya förutsättningar då Athletic spelar hemma. Athletic har imponerat defensivt och släpper in väldigt lite mål.

2. Real Sociedad – Real Betis 1

Sociedad har fem spelare borta där Monreal är det mest noterbara namnet. För Betis del saknas Montoya, Bravo och Akouokou. Sociedad går in till mötet med fem raka matcher utan förlust, etta!

3. Kamerun – Egypten 1

Egypten gjorde sin bästa match i mästerskapet när man slog ut Marocko. Kamerun har sett betydligt mer stabila ut. Den offensiva duon Aboubakar och Toko Ekambi har öst in mål för Kamerun.

4. Eupen -Anderlecht 1

Anderlecht har blivit nollade två matcher i rad i ligan och när laget väl hamnat i underläge har man haft det svårt att skapa målchanser. Trots Eupens svaga form finns det goda skrällmöjligheter.

5. Manchester City (W) – Tottenham (W) 1

Tottenham går in till mötet med två raka förluster där man släppt in tre mål i vardera match. Ser man till trupperna är det klasskillnad mellan lagen. City är obesegrade i sina åtta senaste matcher varav sju av dessa varit segrar.

6. Trofense – FC Porto B 1

Porto ligger tre poäng före i tabellen men man har några spelare borta till kvällens möte vilket speglar sig i oddset. Trofense har droppat nästan 20 punkter på oddsmarknaden senaste dygnet.

7. Farense – Academica 1

Ångestmöte i botten av tabellen. Just nu befinner sig båda lagen under strecket. Academica står på två segrar efter 19 matcher i seriespelet. Gästerna snittar under ett mål framåt per match.

8. Adelaide United – Sydney FC 2

Adelaide stod för en heroisk vändning på övertid borta mot Newcastle förra omgången. Spelet var dock inget att hurra över. Trots att Adelaide ligger före i tabellen så får Sydney anses vara det bättre laget. Utgångstvåa på kupongen.