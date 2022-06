Nästan en hel elva saknas – spiken är klart spelvärd

Det är svensk fotboll från de nedre regionerna för hela slanten denna onsdag. Ettan Norra och Södra inleder och får sällskap av Divison 2-fotboll. Det kan se svårt ut på förhand, men kupongen sprudlar av spelvärde när det svenska folket hakar upp sig på tabellen snarare än lagens faktiska chanser till vinst.

Jag tycker mig ha hittat flera häftiga spikar till väldigt förmånlig procent som gör att det finns gott om pengar över för att plita ner flera storskrällar och gå för de stora pengarna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Jag vet inte vad som har hänt i vår första match på kupongen, men den är uppåt väggarna felstreckad. Visst har Stockholm Internazionale haft svårt att vinna matcher på slutet, men laget sitter på hög kapacitet. Det har inte minst visats i de två färska matcherna mot topplagen Vasalund och Karlstad där de plockat poäng med mersmak två gånger om. Innan dess har även serietvåan Gefle besegrats. Jag rankar Internazionale betydligt högre än tolvteplatsen i tabellen och en bra dag har de visat att de kan rubba samtliga lag i Ettan Norra. Tipparna kikar så klart på formkurvan där Örebro Syrianska fått med sig tre vinster på de fyra senaste. Laget är dock ojämnt och är långt ifrån stabila bakåt. Med sina 20 insläppta mål är örebroarna sämst av samtliga lag topp 8. Hemmaspelet har inte varit något extra med bara två segrar på sju matcher och den påtalade ojämnheten visade sig i den senaste hemmamatchen då det blev stryk mot den usla jumbon Team TG (2-3). Umeålaget har med den matchen borträknad spelat 0-1-10 och bara gjort fyra mål framåt, så ni förstår att det är ett lag som bara ska slås på eget gräs. Tabellen till trots så håller jag faktiskt stockholmarna som det bättre laget i grunden här. Tipparna streckar dock upp Örebro Syrianska, som dessutom har både Kocadag och Salcinovic avstängda, till skyhöga favoriter i en oddsmässigt jämnt match. Tvåan kommer knappast stanna på det otroliga REA-priset 11% som finns att tillgå i skrivande stund, men håller den sig under 35-40% så väljer jag sida fullt ut. Häftig spik!

■ Match 6. Det är inte ofta, men vi tar en titt ner i Division 2 Västra Götaland denna onsdag, där jag hittat ett fint drag i Göteborgsderbyt. Landvetter IS har nämligen stora problem. Inte nog med att formen är sviktande med tre raka förluster, listan med avbräck är enorm. Edwin Mahisa och Alexander Bengtsson är avstängda och därtill finns uppemot nio spelare otillgängliga av andra anledningar som skador. Det återstår att se hur den här elvan formeras, men den kommer vara långt ifrån ordinarie. Roligare stämning i Sävedalen som har två raka segrar med totalt 8-1 i ryggsäcken. Duon Sirinic och Salihu har totalt stått för tio mål ihop och är vassa anfallsvapen på den här nivån. Än så länge har det svenska folket inte fått ta del av Landvetters jobbiga truppläge och streckar den här matchen helt jämnt. Jag räknar med att tvåan, som just nu streckas runt 35%, kommer att stiga under dagen. Men allt under 55% är jag utan att tveka villig att singla av.

■ Match 2. Torn inledde säsongen tveksamt, men de nygamla tränaren Kalle Ringhov har i alla fall fått ordning på defensiven igen. Med det sagt är känslan att Torn är ett lag för den undre halva de just nu befinner sig på. Ett stabilt lagbygge, men inte ett lag som själva är så bra på att ta tag i taktpinnen och föra matcher. Som stora favoriter är de inte ett gäng jag ville hålla i handen. Här hemma på Tornvallen slog de nyligen ett spelande lag som Oskarshamn med 2-0, men tappade poäng mot betydligt mer begränsade nästjumbon Åtvidaberg vilket stärker min tes om favoritrollen. Torn har saknat flera betydande pjäser på slutet som lagets två bästa målskyttar Amin Al-Hamawi och Noah Christofferson och viktige backen Ted Sandberg. Här är dessutom motorn Edvin Svalling avstängd på mitten. Det blir således knappast den optimala startuppställningen för värdarna i kvällens Skånederby mot jumbon IFK Malmö. Det svenska folket går stenhårt på tabellen och ger de gulklädda gästerna väldigt små chanser. Bara en vinst hittills ser så klart inte bra ut och den beror till stor del på tränarens Firat Sahans nya mer passningsorienterade spelidé. Kan IFK Malmö tjonga lite mer långt istället för att försöka sig på tiki-taka i backlinjen så ska de dock inte räknas ut här. De har spelat väldigt många jämna matcher mot bra lag på slutet och borde få lite retroaktiv betalning snart. Förrförra veckan var de bland annat ett övertidsmål i baken från att plocka poäng mot serieledande GAIS. Torns streckas som en stor serieledare här när så absolut inte är fallet. Ettan ser ut att landa över 70%. Det köper jag inte. Alla tecken och skrälljobb är rätt väg att gå.

Spiken

Sandvik (match 8)

Tabellen talar om ett ångestladdat bottenmöte, men oddsen är tydliga. Sandvik ska vara klara favoriter hemma mot Sund i Division 2 Norrland. Ettan streckas alldeles för låg sett till hur spelbolagen rankar de här lagen för dagen. Stannar den under 55% är det en väldigt spelvärd spik.

Skrällen

IFK Malmö (match 2)

Torn ser återigen ut att sakna flera betydande pjäser och är inte ett lag som trivs som bollägande favoriter. IFK Malmö stått upp bra mot flera topplag på slutet och borde snart få återbäring. Den alldeles för högt streckade favoritettan garderas hela vägen i jakt på en storknall.

Draget

Sthlm Internazionale (match 1)

Det svenska folket tittar för mycket tabell och hamnar helt fel på streckningen i denna match. Örebro Syrianska är alldeles för ojämna för att streckas upp så här hårt. Jag rankar Internazionale som det bättre laget i grunden och tvåan är en väldigt häftig värdespik.