Europa Leagues kvartsfinaler ska avgöras denna torsdag och samtliga fyra returer finns med på kvällens Topptips. Det följs upp av en viktig sexpoängsmatch i The Championships bottenstrid och tre matcher från lägre divisioner i Skottland. I den skotska myllan har jag hittat minst en vettig spik.

Vi inleder i Rom och match 1. Att Ajax fick stämpla in en förlust (1-2) i det första mötet i Amsterdam var inget annat än ett regelrätt rån av gästande Roma. Spelmässigt var Ajax helt överlägsna och borde ha avgjort i den första halvleken, men Tadic straffmiss vid ställning 1-0 blev kostsam. På något märkligt sätt lyckades Roma sedan vända. Sett till den första matchen borde dock holländarna känna att de fortfarande har allt i egna händer och på intet sätt är chanslösa här. Det svaga kortet är tredjemålvakten Scherpen som inte kom upp i nivå senast, men kan han undvika fler onödiga misstag känna det här fortfarande helt öppet. I skrivande stund streckar det svenska folket upp den här matchen helt jämnt. Mot ett opålitligt Roma ska Ajax dock vara favoriter ikväll.

Tvåan är en häftig chansspik!

***

Så går vi vidare till lite ”bonnfotboll” i Skottlands tredjedivision i match 7. En serie få svenskar har koll på. Patrick Thistle har en viktig match i kväll för att garantera playoff-platsen och fortfarande hålla den lilla teoretiska drömmen om en direktplats upp till The Championship vid liv. Då krävs det vinst i kväll. Klubben har som givet mål att ta sig tillbaka upp i seriesystemet och har garanterat truppen för det. Så sent som 2018 lirade Patrick Thistle i högstaligan, Premiership, så att behöva hacka kvar i tredjedivisionen är inget som lockar. Här finns exempelvis skyttekung Brian Graham, som lirade i Premiership och Ross County så sent som i fjol.

Han har nu skyfflat in fyra mål på de fem senaste ligamatcherna. Ihop med nyförvärvet Scott Tiffoney, som hämtades in från ett annat Premiership-lag, Livingstone, på lån nyligen har värdarna Leagues Ones bästa anfallspar. Fyra mål på sina fem ligamatcher har Tiffoney hunnit med. Hemma på Firhill Stadium är värdarna starka och trots att motståndet i Montrose knappast är det lättaste i ligan ska det vara klar fördel ettan. Till 50% är det dessutom lite spelvärde. Jag spikar.

När det gäller skrällar är jag inte så sugen på att spika storfavoriten Manchester United i match 2 till höga 83%.

Solskjaer har 2-0 att gå på från bortamötet, vilket gör att fokus blir på att minimera misstagen och spela av matchen. Det finns således risk för en tämligen avslagen tillställning när Granada säkerligen vill avsluta snyggt och inte låta siffrorna dra iväg. Framför allt krysset till ynka 12% åker med.

***

Match 3. Ett storlag med stor press på sig ikväll är Arsenal. Slavia Prags sena kvittering till 1-1 på Emirates gör att Arteta måste planera in en offensiv och göra mål. Men The Gunners känns ytterst svajiga just nu och det ryktas dessutom om att spelarna börjar tröttna på sin spanska tränare. Luiz, Tierney, Smith Rowe, Ödegaard och Aubameyang är dessutom alla tveksamma till spel. Det här blir långt ifrån lätt mot ett Slavia Prag som kör över den inhemska ligan och har kunnat matcha laget perfekt mot sitt stora mål Europa League. Vinsterna mot Leicester och Rangers har gjort att tjeckerna känner att ingenting är omöjligt längre. Häftig match att se fram emot där jag helgarderar tidigt och jobbar skrällettan.

Skrällen

Slavia Prag (match 3)

Arsenal har ett gäng frågetecken på centrala spelare och visar knappast upp ett spel att lita på för tillfället. Slavia Prag har redan slagit ut Leicester och Rangers. På hemmaplan lär de stå upp bra igen. Skräll vädras.

Spiken

Patrick Thistle (match 7)

Patrick Thistle har League Ones klart bästa anfallspar i Premiership-rutinerade Graham/Tiffoney. Är hemmastarka och ska ha toppchans i en match som garanterar playoff-biljetten vid vinst.

Draget

Ajax (match 1)

Ajax var spelmässigt överlägsna i den första matchen i Amsterdam, men missade en straff och Roma lyckades på något sätt vända på steken. Men holländarna har knappast gett upp hoppet. Till trevliga streck är tvåan en häftig chansspik.