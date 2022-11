Mitt häftigaste drag på lappen

Inget Europatips denna söndag heller då VM kastar om i schemat. Istället ett extrainsatt Topptips med några VM-matcher men framför allt andraligorna i Spanien och Italien.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ ■ ■

■ Match 6. Lugo reste till Pyrenéernas fot för match mot Andorra utan sina båda ordinarie mittbackar som var avstängda. Då stod de för en riktig plattmatch och fick resa hem igen med svansen mellan benen efter 0-4 i baken. Totalt sett har Lugo släppt in 23 baljor under hösten och då inget lag i serien har släppt in fler strutar än 24 i denna målsnåla liga är det enkelt att förstå vart problemet ligger även när alla spelare finns tillgängliga. På hemmagräset har värdarna visserligen lyckats hålla tätt på ett ganska bra sätt, men samtidigt har de bara nätat sex gånger på åtta försök. Lugo ligger på nedflyttningsplats inför den 17:e omgången och kommer få kämpa hårt under resten av säsongen för att förhindra degradering. Nu väntar ett minst sagt tufft motstånd då topplaget Levante kommer på besök. Gästerna från Valencia åkte ur La Liga i fjol och har siktet inställt på att genast ta hissen tillbaka upp till det spanska finrummet. Grodorna har tagit poäng i 13 av 16 omgångar så långt och visar strålande form med åtta raka tävlingsmatcher utan förlust. Senast mot Las Palmas hade Levante problem, men de löste 1-1 efter ett straffmål av veteranen Roberto Soldado. En striker med näsa för mål som bör starta tillsamman med Ibanez och De Frutos längst fram. Då finns dessutom Pepelu och Wesley att stoppa in från bänken och det är en uppställning som lär hitta nätet på svaga Lugo. I övrigt är Iborra och Vezo spelare som tveklöst håller La Liga-nivå. Jag håller Levante som det klart bättre laget och även fast de troligen överstreckas något är tvåan en vettig spik då det finns så många andra bra skrällchanser på kupongen.

■ Match 8. Det var inte speciellt längesedan som Bari var i topp i Serie B, men nu är Yksel Osmanovskis gamla klubb på väg ner i tabellen. Fem raka omgångar utan seger oroar och 2-2 hemma mot Südtirol i den senaste omgången var inget vidare. Viktiga centrala mittfältaren Mattia Maita fick syna en ostskiva då som gör att han är avstängd denna söndag. Det är dock långt ifrån det största avbräcket. Höstens spelare i Bari, och i hela Serie B för den delen, har tveklöst varit Walid Cheddira som leder skytteligan klart med nio baljor på 13 omgångar. Han har imponerat så mycket att strikern är uttagen i Marockos VM-lag. Cheddira satt på bänken i den premiären mot Kroatien och finns således inte med i denna batalj. Viktigt då att Mirco Antenucci kliver fram istället, men med sina 38 år har han sina bästa dagar bakom sig. Como har haft stor spelaromsättning under sommaren och det har tagit lite tid för laget att komma igång. Värdarna ligger trea från slutet inför helgens omgång, men är på väg uppåt. De tre senaste hemmamatcherna har alla slutat med seger (säsongens tre enda serievinster) och förra helgen spelade Como 1-1 borta mot starka Genoa. Alberto Cerri, som är lagets bästa målskytt, stod för baljan framåt då och startade på topp tillsammans med meriterade 24-åringen Patrick Cutrone. På tal om meriter finns spelare som Daniele Baselli och Cesc Fábregas i klubben och vad de kan vet alla om. Jag håller detta möte som helt öppet och då tipparna brukar stirra tabell lär värdet till vänster bli fint. Ettan är således en häftig chansspik.

■ Match 1. I den första gruppspelsomgången varnade jag för Belgien som en favorit i fara mot Kanada. Trots utfallet – 1-0 till Belgien – kan jag inte vara missnöjd med varningsflaggan. Roberto Martínez gäng var blåsta av banan i den första halvleken och att kanadensarna bara fick en straffspark, det borde vara tre, är en gåta som aldrig kommer lösas. Spelmässigt såg belgarna ut att lida av både träningsvärk och baksmälla och faktum är att Kanada vann xG med sisådär 2,8 - 0,8(!). Martínez har tidigare i sin karriär ifrågasatts för sin taktiska förmåga och valet att sprida ut tre tröga mittbackar över en hel kortsida med LGF-mittfältarna Witsel och Tielemans framför sig både kunde och borde ha straffats. Insatserna från förväntade stöttepelare som De Bruyne och Hazard väljer jag att inte ens kommentera. Så dålig var duon. Med premiären ur vägen och trepoängaren i säcken blir jag inte förvånad om Belgien fortsätter med samma taktik mot Marocko och då ska det givetvis höjas ett varningens finger även för nordafrikanerna. Kroatien neutraliserades på effektivt vis i premiären och när spelare som Ziyech, Boufal och En-Nesyri får trampa loss i omställningar går det undan på ett sätt som ställa till problem för Belgiens tröga defensiv. Hakimi och Mazraoui ryktades ha dragit på sig skador mot kroaterna men den förstnämnda ska åtminstone kunna vara redo för spel under söndagen. Om så blir fallet är det ytterligare ett vasst hot. Med tanke på Belgiens prestation senast kan jag inte förstå varför ettan övervärderas grovt och dansar upp över 70%. 50% hade varit mer rimligt. Till dessa streck är jag inte blyg för att gå emot. Spelvärda X2 är ett mustigt val!

Spiken

Levante (match 6)

Lugo är inget extra och lär få problem med ett betydligt starkare Levante som lirade La Liga-boll förra säsongen. Soldado och Iborra löser tre sköna pinnar åt Grodorna från Valencia.

Skrällen

Marocko (match 1)

Belgien såg direkt svaga ut mot Kanada och mot ett välorganiserat Marocko blir det tufft igen för Martínez skakiga manskap. Högersidan är av högsta prioritet.

Draget

Como (match 8)

Bari saknar sin målkung Cheddira som är iväg och spelar VM och då ser de betydligt trubbigare ut. Ett formstarkt Como ska ses med ypperlig chans att lösa en trea mot ett Bari som inte har vunnit sedan början av oktober.