Manchester City är det bättre laget – spikas

SPIKEN

Manchester City

Flera lag rycker och drar i Leicester nyckelspelare, framförallt Maddison. Det gör det svårt för den typen av spelare att prestera i det här skedet av säsongen. Leicester saknar dessutom skadade Fofana.

SKRÄLLEN

Barnsley

Cardiff var väldigt svajiga och ojämna under fjolåret. Nu möter man ett Barnsley som ännu en gång känns underskattade. Gästerna har en väldigt ung trupp som borde gått framåt med en säsong i benen, bra skrälläge!

■■■

■■■

1. Leicester – Manchester City 2

Leicester kommer från en succéartad fjolårssäsong med en cuptitel och bra spel i ligan. I genrepet mot Villarreal skadade Fofana foten och ser ut att missa större delen av säsongen. Hos gästerna har Agüero lämnat klubben under sommaren och det ryktas frekvent om Grealish och Kane in. Det kan påverka spelartruppen. City ska ändå vara det bättre laget - spik!

2. Blackburn – Swansea 2

Blackburn kommer från en misslyckad säsong under fjolåret, men man har fått behålla stjärnan Armstrong. På skadelistan har hemmalaget Dack, Rankin-Costello och Wharton. Swansea överträffade förväntningarna förra säsongen. Routledge, Rushesha och Cooper är på skadelistan för gästerna. Jag räknar med ett bättre Blackburn den här säsongen.

3. Bristol City – Blackpool 1

Bristol City hade ingen bra säsong spelmässigt under fjolåret men man fick väldigt bra betalt på sina målchanser. Nu har man förstärkt truppen med flera värvningar som ska balansera laget. Man står inför en passande uppgift på hemmaplan mot nykomlingen i premiären, men jag litar inte riktigt på Bristol förrän jag sett det. Jag garderar upp med krysset.

4. Cardiff – Barnsley 1

Barnsley förtjänar respekt efter vad man åstadkom förra säsongen. Med ett ungt lag var man med och utmanade om en uppflyttningsplats, något som ingen expert hade tippat på förhand. För Cardiff är det ett typiskt brittiskt spel som gäller med inlägg på centertanken Kieffer Moore. Vanligtvis är man väldigt svårslagna på hemmaplan.

5. Derby – Huddersfield 1

Rooney har fått förnyat förtroende hos Derby efter att han höll klubben kvar i The Championship. Det är ett lag som ska befinna sig på den övre halvan sett till truppen. Bielik är enda avbräcket inför premiären. Hos gästerna ser skadeläget värre ut med Aarons, Campbell, Pipa, Rowe och Edmons-Green borta från spel. Gästerna är lite väl stor favorit.

6. Luton – Peterborough 1

Luton har gjort flera värvningar inför säsongen. Rutinerade anfallaren Jerome har plockats in för att ge mer spets framåt i en annars ganska trubbig offensiv. Hylton befinner sig på skadelistan. Peterborough är nykomlingar och har inte riktigt haft råd att köpa in spelare med den kvalitén som behövs för The Championship. Luton ska vara klar favorit hemma.

7. Preston – Hull 1

Preston har fått en tung start på säsongen innan ligan ens börjat. Deras stjärnvärvning under sommaren, Izzy Brown, har skadat sig och beräknas missa sex månader. Preston var ett lag med väldigt höga toppar och djupa dalar under fjolåret. Hull kommer in som nykomling utan några förväntningar på sig i premiären. Fint slagläge för gästerna att ta poäng.

8. QPR – Millwall 1

QPR avslutade förra säsongen starkt och hamnade till slut på en niondeplats. Både Amos och Owens befinner sig på skadelistan inför derbyt mot Millwall. Gästerna har en förmåga att höja sig i derbyn då det blir mer fysiskt. Millwall spelar väldigt rakt och typiskt brittiskt. Jag håller det som väldigt jämnt och ovisst på förhand. Värdet ligger i bortasidan här.