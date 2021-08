Malmö blir överstreckat – ettan en spelvärd spik

Tisdagens Topptips består av kval mot Champions League och den engelska Ligacupen. För mig är taktiken enkel. Jag försöker gå hårt på dragen i CL-kvalet där samtliga lag är all in och kommer ställa upp med sina bästa elvor. Detta för att spara tecken för luriga Ligacupen där klubbarna oftast roterar rejält i elvorna vilket skapar mer svårtippade matcher.

250 000 extra kronor i potten ökar värdet på omgången.

■■ Match 1 . Malmö stod för en riktigt häftig insats hemma på Stadion när de slog Ludogorets med 2-0. Vinsten både kunde och borde ha varit större, men det är ändå ett ypperligt resultat att bära med sig till kvällens retur i Razgrad. Där står ett gruppspel i Champions League i potten. Kanske har det svenska folket den brutala vändningen i Rangers på näthinnan för nu verkar tipparna tro att Malmö ska köra över bulgarerna igen. På bortaplan.

Jag tror dock vi får se ett annat Ludogorets framför den galna hemmapubliken. I helgen värmde Ludogorets upp med att krossa Lokomotiv Sofia här med 5-0 i ligan. I den förra rundan slog de rättvist ut det grekiska storlaget Olympiakos på denna arenan. Nu får Ludo även tillbaka viktige mittfältaren Kiril Despodov som var avstängd i bortamötet.

Visst kan Malmö göra ytterligare en heroisk insats och chanserna att gå vidare är mycket bra, så klart. Men när MFF nu målas upp till favoriter på strecken i en tuff bortamatch där de till och med går vidare på en uddamålsförlust, då är något väldigt fel. Ludogorets streckas i skrivande stund till blygsamma 32% när de enligt oddsen ska ligga på 45-50%. Även om jag har svårt att tippa utgången av den här drabbningen så är det närmast tjänstefel att inte gå för det stora spelvärdet på ettan.

Det är enligt konstens alla speltekniska regler en riktigt bra värdespik.

■■ Match 3 . Young Boys visade i det första mötet att de är en klass bättre fotbollslag än Ferencvaros. Trots att schweizarna fick spela större delen av matchen med en man mindre så gjorde de tre mål framåt och vann med 3-2 i en publikfriande tillställning. Här kan Young Boys få extra hjälp i returen då det ryktas om att de deras superstjärna Nsame kan vara redo för spel. Nsame har sprutat in mål de senaste säsongerna och skulle så klart vara en rejäl tillgång när de med all säkerhet kommer att finnas en del ytor att jobba på när Ferencvaros tvingas framåt.

För ungrarnas del så är mittfältaren Kharatin avstängd och dessutom är den norska anfallaren Tokmac tveksam på grund av skada. Jobbiga avbräck. På en svår kupong utan givna spikar så tycker Young Boys är en av de bättre favoriterna att hålla i handen. Jag räknar med en böljande historia som åter bjuder på många mål. Det bör passa YB bra.

Förhoppningsvis blir tvåan inte allt för överstreckad och stannar under 55%. Spik.

■■ Fem matcher från den engelska Ligacupen följer som sagt. Det är en cup som sällan får full uppmärksamhet av de större klubbarna som hellre prioriterar ligan. Skrällar hör således till vanligheterna.

Då det är sent spelstopp finns möjligheten att vänta in startelvorna innan kupongen läggs. Det är extra viktigt i dessa matcher där det lär roteras rejält i vissa läger. Jag har således svårt för överstreckade favoriter i de här cupmatcherna som ofta brukar bli jämnare än vad namnet på klubbarna säger.

På förhand ser framför allt match 5 och 7 ut som matcher att gardera fullt ut. Wolverhampton i match 5 lär vila en drös startspelare som viktige Jiménez. Nottingham har i sin tur inlett The Championship resultatmässigt katastrofalt med fyra raka förluster, men har en rätt bred trupp för att vara The Championship och kommer så klart lyfta under säsongen. Denna match kan vara ett bra läge för tränare Hughton att få upp moralen i laget. Här kan Nottingham spela utan press med en allt att vinna-inställning. En vinst skulle betyda mer än för Wolves.

Då det gästande Premier League-laget överstreckas så tar jag snabbt med alla tecken.

■■ Match 7 . I fjol stångades Sunderland och Blackpool i samma liga, League One. Det skiljer inte så mycket truppmässigt mellan de här lagen och det är inte omöjligt att de har bytt plats i seriesystemet nästa säsong. Jag räknar med en jämn drabbning.

När ettan då i nuläget överstreckas till 50%, borde stå i 40-45%, så är det givet att prioritera X2 till fint spelvärde.

SPIKEN

Young Boys (match 3)

Young Boys visade styrka hemma när de vann med 3-2 trots en man mindre i större delen av matchen. Kan här få tillbaka skyttekung Nsame efter skada och förväntas en passande matchbild när Ferencvaros tvingas gå framåt.

SKRÄLLEN

Sunderland (match 7)

Två i grunden rätt jämna lag som spelade i samma liga i fjol. Jag räknar med en jämn match där små marginaler avgör. Tvåan till för låga 20% måste prioriteras.

FAVORIT I FARA

Wolverhampton (match 5)

Wolves lär rotera stora delar av elvan för att spara på den rätt tunna truppen. Ändå blir de för stora favoriter på strecken i vad som borde bli en tuff uppgift på klassiska City Ground.