Malmö är en klockren spik mot Sundsvall

Kvalet mot Champions League tjuvstartade förra veckan och kommande tisdag gör Malmö FF entré i detsamma. Därför spelar skåningarna allsvensk fotboll redan under fredagen och det går knappast att be om en lämpligare opponent än GIF Sundsvall. Víkingur Reykjavík – MFF:s kommande motståndare – spelar också denna afton när de ställs mot KR Reykjavík i ett huvudstadsderby.

Övriga fighter hämtas samtliga från den irländska fotbollen där både Premier Division och First Division ståtar med tre kamper vardera.

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Malmö FF är en av fyra stora favoriter på kupongen och jag anser skåningarnas favoritskap vara befogat under fredagen. Även om derbyinsatsen mot Helsingborg innehöll skönhetsfläckar lyckades de regerande mästarna bryta ner ärkerivalen när Patriot Sejdiu skickade in 2-1 i matchens slutskede. Kiese Thelin låg bakom segermålet och den gänglige anfallaren var också den som skickade in 1-0 efter en fast situation. Däremellan hann HIF kvittera efter en bjudning på egen planhalva, men sett till matchbilden var det tre, om än inte vackra, rättvisa poäng för de himmelsblå. Gästerna får här klara sig utan segerorganisatören Thelin då han drabbats av feber, men det går ingen nöd på Milojevic ersättare. Berget, Abubakari och Birmancevic har alla spelat anfallare under serbens ledning och det viskas dessutom om att Christiansen kan ges speltid för att komma i form inför vad som komma skall. Dansken höjer alltid MFF en nivå, men samtliga nämnda lirare bör kunna orsaka GIF Sundsvall stora problem. Värdarna tappade 1-0 till 1-4 på drygt 25 minuter mot Djurgården och fortsätter det i samma stil hägrar Superettan för de hemmahörande. Kommer MFF upp i ansenlig nivå blir det en promenadseger på NP3 Arena. Jag singlar tvåan trots hård streckning. Det finns bättre skrällar på annat håll.

■ Match 2. Víkingur Reykjavík är regerande mästare i den isländska ligan och har således fått äran att kvala mot Champions League. Några höga koefficientpoäng är det inte tal om på vulkanön och gästerna har därför redan spelat två kvalmatcher. Den första – och den på förhand tuffaste – slutade med en brakseger mot Levadia Tallinn (6-1), men i den andra hade Víkingur problem med Inter d’Escaldes från Andorra. Kári Árnasons – sportchef hos Víkingur – bygge kravlade sig till slut vidare med 1-0 och kommer på tisdag att ställas mot sportchefens gamla Malmö FF. Dessförinnan begår besökarna fredagsderby mot KR Reykjavík. En uppgift jag, till skillnad från svenska folket, tror kan innebära vissa problem. Värdarna är mesta mästare på Island och lär komma ruskigt revanschsugna efter tre raka förluster i inbördes möten. Två av dessa har dock varit cupmatcher och när opponenterna kan störas av fokus på annat håll vill jag slå ett slag för den lågt streckade ettan. KR Reykjavík har sett allt bättre ut ju längre säsongen gått och har fint självförtroende i truppen efter tio raka tävlingsmatcher utan förlust. Kjartan Finnbogason är en rutinerad herre med näsa för mål och det skulle inte förvåna om han blir tungan på vågen i huvudstaden. Det här är en helt öppen match sett till oddsen, men värdarna streckas som klara underdogs. Fint värde på ettan som måste prioriteras under 30%. 1X är ett lämpligt drag där den övervärderade tvåan chansas bort helt.

■ Match 5. Premier Divisions nästjumbo hemma mot överlägsna serieledarna ska väl bara kunna sluta på ett sätt? Eller? Jag är inte helt övertygad om att Shamrock Rovers bara löser detta. De regerande mästarna har gjort ett ryck i tabelltoppen då det skiljer tio poäng ner till Dundalk, ett avstånd som också innebär att gästerna har råd med poängtapp lite här och var. På främmande gräs har Shamrock faktiskt tappat poäng i sex av elva fighter och likt Malmö FF går The Hoops in i kvalet mot Champions League på tisdag. Viss rotation kan således förekomma i en på förhand enkel uppgift som denna. Finn Harps har i sin tur tio poäng upp till säker mark och är det i något skede av säsongen som underdogen ska ställas mot Shamrock Rovers är det just denna fredag. Även om The Harps ser ut som en given nedflyttningskandidat har de tagit poäng i två av de tre senaste omgångarna då topp 4-lagen Derry City och St. Patrick’s tvingats dela på äran. Större under har skett än att de lyckas med samma bedrift här. När tvåan övervärderas och just nu landar runt 80% är det läge att dra öronen åt sig. Till dessa streck väljer jag att koppla på hela spannet och jobba in 1X som rensar friskt.

Spiken

Malmö FF (match 1)

Botten mot toppen och Allsvenskans sämsta defensiv mot en drake som letar efter islossning. Är Malmö FF påkopplade blir det en ensidig historia mot ett tafatt GIF Sundsvall. Jag singlar skåningarna trots hård streckning.

Skrällen

Finn Harps (match 5)

Shamrock Rovers har inte varit en maskin på bortagräs och när gästerna har ett stundande Champions League-kval att ta hänsyn till köper jag inte tvåans enorma procent. Finn Harps kämpar för sitt liv i botten och kommer att sälja sig dyrt framför de egna fansen. Gardera brett och håll tummarna för 1X.

Draget

Waterford (match 8)

Waterford har radat upp åtta (!) raka segrar och är den irländska andraligans mest formstarka lag. Galway Uniteds formkurva går åt motsatt håll och jag gillar inte när ettan nosar på 40 procent. X2 blir mitt val.