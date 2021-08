Legia Warszawa kan störa – skrällen streckas

Champions League-kvalet fortsätter med tre matcher på onsdagens Topptips. Där hittar jag en ok skrällchans på Stadion Maksimir i Zagreb. De bästa spikarna har jag dock grävt fram från betydligt mindre arenor då den svenska Division 2-fotbollen gästar med fyra matcher. Där har det svenska folket hamnat snett på flera ställen, vilket ska utnyttjas.

■■ Match 2. Dinamo Zagreb gjorde flera bragdartade insatser i Europaspelet i fjol där de bland annat slog ut Tottenham i Europa League. Majer, Ivanusec och Orsic är en offensiv trio som kan hota de flesta lag. Defensiven ser dock inte lika stark ut. Kroaterna släppte faktiskt in två mål hemma mot lilla isländska Valur i den förra omgången och i helgen var det hela havet stormar när det blev 3-3 hemma mot Rijeka i ligan. Legia Warszawa kanske inte imponerade fullt ut när de slog ut estländska Floria i förra omgången (3-1), men hade inga problem med att lägga de norska mästarna Bodö/Glimt på rygg två gånger om innan dess. Så det är ett lag med potential. Mahir Emreli gjorde exempelvis 18 mål på 22 matcher för Qarabag i fjol och den rutinerade tjecken Tomas Pekhart fixade 22 baljor på 25 matcher i den polska ligan. Så visst finns det spets och målsinne hos Legia.

När ettan i skrivande stund är uppe och snurrar över 65% så måste jag bara fylla på med tecken och hoppas att storfavoriten gör en sämre insats. Läge att jobba in en skräll.

■■ Match 5. Ahlafors är en fräck uppstickare från utkanten av Göteborg. Efter många säsonger i lägre divisioner har klubben de senaste åren stått för en satsning och börjat klättra i seriesystemet. I fjol var första säsongen i Division 2 och det slutade med en fin femteplats i Division 2 Norra Götaland. Den här säsongen har göteborgarna fortsatt på ett ännu bättre spår. Den rungande förlusten mot suveräna topplaget Oddevold är den enda hittills. Statistiken 6-1-1 är ändå imponerande siffror, trots att laget spelat sex av åtta matcher på bortaplan. Truppen har flera intressanta lirare som spetsspelaren Jesper Zetterlund, som återvände från IFK Göteborg inför säsongen och bombat in sju mål på åtta matcher. Under sommaruppehållet har dessutom den tekniske mittfältaren Sebastian Olsson kommit in på lån från Qviding och erbjuder Division 1-kvalitet. När Ahlefors mötte nykomlingen Skövde i sin hittills enda hemmamatch blev det en klar seger med 3-0. IFK Skövde, lillebror till Skövde AIK, har visserligen gjort det bra som nykomling, men har ett riktigt tungt avbräck här i lagkaptenen Andreas Uusitalo som är avstängd. Lagets rutinerade starke man var den som fixade en poäng senast mot Angered genom sin kvittering på övertid.

Då Ahlafors just nu streckas sparsamt runt 45%, borde snarare streckas runt 55%, så är det en riktigt fin värdespik.

■■ Match 7. I Division 2 Södra Götaland ser det ut att bli spelvärde på gästande Karlberg. Anledningen är sannolikt att det svenska folket stirrar sig blinda på tabellen. Där ligger nämligen IFK Lidingö i topp efter fina 20 poäng på nio omgångar. Det är dock en tabell som hankar efter en hel del och således ljuger en del om hur landet ligger. Karlberg ligger i mitten, men har spelat hela tre matcher mindre än serieledande. På dessa sex matcher har 13 poäng hämtats, men framför allt imponerar offensiven som snittat över 3,5 mål per match. Gästerna kommer senast från tre raka segrar där 7-0 mot Arlanda och 5-0 mot Sandviken AIK så klart får ögonbryn att höjas. I 19-åriga nyförvärvet Gustav Lindgren har Karlberg en framtidsman av rang. Efter att ha öst in mål på allsvensk juniornivå har han denna säsong tagit seniorbollen med storm. Nio mål på sex matcher är så klart otroligt imponerande av tonåringen.

Karlberg är klara favoriter på oddset, men det avspeglas inte på streckningen där de i skrivande stund är små underdogs. Tvåan blir således en fin värdespik.

SPIKEN

Ahlafors (match 5)

Göteborgslaget Ahlafors har totalt sett stått för en strålande säsong hittills och har bra spets i truppen för att vara Division 2. Vann med klara 3-0 mot nykomlingen Skövde i juni och ska ha toppchans igen när värdarna har sin kanske viktigaste spelare, lagkapten Andreas Uusitalo, avstängd.

SKRÄLLEN

Legia Warszawa (match 6)

Dinamo Zagreb har svajat i försvarsspelet på slutet och knappast visat upp samma form som i fjol när kroaterna slog ut Tottenham i Europa League. Legia Warszawa såg riktigt bra ut när de slog ut norska mästarna Bodö/Glimt och kan absolut störa här.

FAVORIT I FARA

Helsingborg (match 4)

Vasalund tog ett stort steg framåt när de slog AFC Eskilstuna med 4-2 senast. Helsingborg lyckas inte få någon kontinuitet i spelet och torskade tungt i Skåne-derbyt mot Trelleborg. Nu väntar konstgräs i Stockholm. Inget favoritunderlag för HIF som streckas för högt. Gardera.