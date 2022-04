Klasskillnad att vänta på spiken

Spiken

Leipzig

Leipzig har en enorm möjlighet att bärga klubbens första stora titel. Rangers har Hagi, Morelos och Ofoborh borta utöver Helander.

Skrällen

Roma

Roma har sett riktigt starka ut under andra halvan av säsongen. Trots förlusten med 1-3 mot Inter senast så såg det spelmässigt bra ut. Leicester har haft problem med skador under säsongen och presterar inte sin bästa fotboll just nu.

Match för match

1. Manchester United – Chelsea 2

Det var ett håglöst United som föll mot Arsenal förra omgången. Man är inte där man vill vara och just nu är det mest en transportsträcka tills nye tränaren ten Hag anländer. Chelsea saknar Kovacic.

2. West Ham – Frankfurt 1

Frankfurt stod för en sensation när man slog ut Barcelona ur kvartsfinalen. Det kommer inte att bli lika mycket ytor för Frankfurt mot West Ham. Jakic, Ramaj och N’Dicka missar mötet för Frankfurt.

3. Leipzig – Glasgow Rangers 1

Rangers har tagit sig hela vägen mycket tack vare en tacksam lottning. Leipzig är superfavorit att avancera. Haidara, Kampl, Orban och Simakan saknas för Leipzig. Rangers har Helander skadad.

4. Leicester – Roma 2

Leicester har fått tillbaka Vardy från skada vilket ger deras offensiv ett lyft. Ndidi, Soumare och Bertrand saknas fortsatt. Gästerna har Cristante borta från spel. Värdet ligger i Roma.

5. Feyenoord – Marseille 2

Feyenoord har gjort det bra som tagit sig hela vägen hit men man har haft en ganska gynnsam lottning. Biljow och Toornstra är indisponibla för hemmalaget. Marseille får gälla som favorit här.

6. Universidad Catolica – Flamengo 2

Flamengo har inte fått någon fantastisk start på säsongen med flertalet halvdanna insatser. Det vilar en stor press på gästerna som har Sydamerikas bästa trupp. Tuff uppgift för Catolica - fin tvåa!

7. Club Olimpia – Colon de Santa Fe X

Colon har en märklig resultatrad med sex kryss på sina tio senaste matcher. Det har varit målrika matcher med många avslut men man har inte kunnat avgöra trots spelövertag. Vidöppet inför!

8. Always Ready – Deportivo Cali 1

Det är två formsvaga lag som ser ut att kämpa om vem som ska få tredjeplatsen i gruppen. Cali har ett bättre lag på pappret men det är en svår bortamatch på hög höjd. Ettan får utgångstipset.