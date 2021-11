Kanariefåglar med hygglig skrällchans

Det vankas veckomatcher i två av Europas bästa ligor, Premier League och Serie A. En drabbning från skotska Premiership hittar också in på kupongen som avslutas i den italienska andraligan.

Det finns som vanligt flera vägar att gå på tisdagens Topptips. Själv väljer jag att vara tråkig i dag och spika storfavoriten Juventus i match 3 , trots kalabaliken som råder kring klubben. Anledningen? Salernitana är ligans sämsta lag och har inget i Serie A att göra. Dessutom saknar de spelare. Med en sådan spik som kommer streckas högt gäller det dock att våga chansa bort någon eller några favoriter för att inte riskera att landa på en väldigt låg utdelning vid åtta rätt.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 2 . Jag rekade Wolverhampton borta mot Norwich på Stryket i lördags. Det var faktiskt ingen klockren analys då Norwich stod för säsongens kanske bästa insats och spelade 0–0 med mersmak. Kanariefåglarna var värda segern då de skapade klart mest och bäst. Dessutom med en plötslig stabilitet i försvarsspelet som det inte har synts mycket av tidigare. Det går inte att säga annat än att tränarbytet till Dean Smith har fått en smakstart då 50-åringen redan fått laget att agera med mer pondus.

Det samma går inte att säga om Eddie Howes inledning i Newcastle. The Magpies kommer från en horribel försvarsinsats borta mot Arsenal där 0–2 borde ha slutat i en större förlust med tanke på alla lägen som släpptes till. Framåt var det inte heller något som funkade. Det krävs att miljarderna sätts i rullning under transferfönstret för att det ska bli något fortsatt spel i Premier League för de svartvita kråkorna. För tillfället får de dock klara sig med samma mediokra trupp som tidigare, nu dessutom med två helt ordinarie pjäser i backen Lascelles och mittfältaren Ritchie avstängda. Newcastle står ändå i under två gånger pengarna och det är inget jag skulle satsa några surt förvärvade pengar på. Hemmalaget är fortsatt det enda lag i ligan som fortfarande inte vunnit denna säsong.

Strecken ser ut att landa hyfsat rätt, men jag chansar ändå bort favoritettan till 50% och testar X2.

■■ Match 4 . Cagliari har fått en kämpig inledning på säsongen och parkerar efter 14 omgångar under nedflyttningsstrecket. Ö-laget brukar dock krångla sig ur det hela till slut och lösa kontraktet. Jag tror de fixar det den här säsongen också. Men då krävs det lite mindre oflyt. Cagliari var det klart bättre laget hemma mot Salernitana senast och borde vunnit med ett par bollar, i stället släpptes en kallduschkvittering till 1–1 in i slutminuten. Positivt är att Joao Pedro fortsatt visar toppform. Med åtta mål och tre assist har anfallaren legat bakom merparten av lagets mål och varit en av de hetaste spelarna i hela ligan. En bra dag kan han avgöra matcher på egen hand.

Trevligare tabell-läsning för Verona som bara är två poäng från Europaplatserna. De blågula är ett tungt kollektiv som aldrig kan räknas bort på Bentegodi. Men här blir de alldeles för stora favoriter. Faktum är att Verona gjort sina bästa matcher mot bättre lag och har det svårare när de förväntas föra dansen. Förlust senast mot ett klart överkomligt Sampdoria och innan dess hade Verona stora problem hemma mot nykomlingen Empoli. Där förlorade de faktiskt expected goals i en helt jämn match, men lyckades avgöra i slutskedet. Således är 70% på ettan för magstarkt för min smak.

Det är inte en favorit att hålla i handen. Jag helgarderar tidigt och jobbar in skrälltvåan runt 10%.

■■ Match 8 . Skrällar i alla ära, men det krävs spikar för att kunna hitta in i mål. En jag gillar på dagens kupong hittar vi i Serie B. Reggina har inte fått ut allt sitt kunnande på planen ännu. Truppmässigt har de nämligen en av de mer namnkunniga uppsättningarna i ligan med flertalet rutinerade Serie A-spelare som Crisetig, Ricci, Hetemaj, Denis, Cionek samt den bulgariske landslagsmannen och skyttekungen Galabinov. Laget kommer från ett magplask borta mot Benevento, men sådana förluster brukar betyda att spelarna låses in på något obskyrt hotell, tvingas till extra träning och lovar att aldrig mer synda. Jag räknar med en betydligt bättre insats här på hemmaplan.

Sett till tabellen så ligger Ascoli, som har slagits för kontraktet de senaste säsongerna, överraskande före motståndet här. Men det skulle förvåna om det samma gäller när allt summeras. Gästerna har mittfältaren Dario Saric avstängd och ska på det hela taget vara ett nummer mindre.

Jag går emot alla tabelltippare och tycker ettan till runt 40-45% ser väldigt trevlig ut som spik.

SPIKEN

Juventus (match 3)

Det tar alltid emot att spika högprocentare på bortaplan, framför allt årets upplaga av Juventus. Men Salernitana är inte gjorda för Serie A och har varit undermåliga hela säsongen. Dessutom saknar hemmalaget ett gäng spelare här. Tråkig, men mycket trolig, spiktvåa.

SKRÄLLEN

Cagliari (match 4)

Verona har gjort sina bästa matcher mot bättre lag och streckas för högt för min smak. Cagliari var värda segern senast mot Salernitana där de var det klart bättre laget och har individuell spets. Tvåan är kupongens häftigaste skräll till låga 10%.

FAVORIT I FARA

Newcastle (match 2)

Newcastle stod återigen för en usel insats borta mot Arsenal i helgen. Har fortfarande inte vunnit efter 13 omgångar. Trevligare trend för Norwich som ser stabilare ut under nya tränaren Dean Smith och gjorde säsongens kanske bästa insats mot Wolves i helgen. Avslag på favoritettan.