Jag litar inte alls på Chelsea här

Spiken

Brighton

Brentford har varit ett av ligans bästa lag senaste månaderna. Sedan årsskiftet har laget radat upp fina resultat men det är framförallt på hemmaplan som segrarna kommit. Hemma har man bara förlorat en match i ligan medan det endast blivit tre segrar på bortaplan.

Skrällen

Aston Villa

Chelsea har spelare som Mount, James, Azpilicueta, Havertz, Sterling, Fofana och Aubameyang uppsatta som frågetecken. Det tillsammans med osäkerheten som finns i sättet att spela på gör ettan inte speciellt rolig som storfavorit. Aston Villa har imponerat sedan Emery tog över rollen som tränare. Det är värt att gardera upp ettan.

Match för match

1. Chelsea – Aston Villa 1

Sedan Emery tog över som tränare har Aston Villa varit det sjätte bästa laget i ligan med 26 poäng på 14 matcher, före lag som Chelsea. För Chelseas del var man tillbaka på ruta ett igen med insatsen mot Everton innan uppehållet. Thiago Silva saknas fortsatt sedan har men handfull spelare som är osäkra till spel.

2. Arsenal – Leeds 1

Arsenal har varit ligans bästa lag och leder välförtjänt serien. Spelar man som mot Palace innan uppehållet vinner man den här matchen med marginal. Leeds gjorde dock sex mål i sina två avslutande matcher innan uppehållet och har fått tillbaka målskytten Rodrigo i startelvan. Ettan ser ut att bli lite väl stor favorit.

3. Bournemouth – Fulham 1

Bournemouth har varit hårt skadedrabbade under vintern. Nu ser skadeläget bättre ut. Stanislas, Tavernier och Zabarnyi kommer att testas sent. Fulham har både Willian och Mitrovic avstängd, två av deras bästa spelare den här säsongen. Formkurvan pekar spikrakt neråt för gästerna som har släppt in tre mål i tre raka matcher. Bournemouth får tipset.

4. Brighton – Brentford 1

Brighton tog en ny seger innan uppehållet då man slog ut Grimsby med komfortabla 5-0 i cupen. Innan dess vann man mot Palace i en match som laget dominerade redan från avspark. Brentford saknar både Ajer och Janelt som hade varit aktuella för startelvan. Gästerna är inte lika starka när det kommer till bortaspelet.

5. Crystal Palace – Leicester 1

Palace är tillbaka efter uppehållet med en ny tränare och ett förbättrat skadeläge. Laget har spelat bättre än deras formrad föreslår. Flera av förlusterna har kommit i jämna matcher där Palace inte lyckats få in bollen. Leicester saknar fortsatt mittfältaren Tielemans. Mittbacken Faes är tillbaka efter avstängning.

6. Nottingham – Wolverhampton 2

Nottingham har tagit sina poäng på hemmaplan men det har inte varit något glänsande spel. Det går att argumentera för att man plockat fler poäng än vad man förtjänar sett till hur laget spelat. Wolves saknar Tavares, Kalajdzic, Hwang, Nunes och Bueno. Nottingham har hela elva spelare på skadelistan. Wolves är det laget som sett bättre ut i sitt grundspel - tvåa.

7. West Bromwich – Millwall 1

West Bromwich har flertalet spelare borta. Några av namnen som saknas är Diangana, Grant och Phillips. För Millwall återfinns Mitchell, Styles, Burey och Bennett på skadelistan. Det är två lag som kämpar för att nå playoff. Noterbart är att West Bromwich vunnit tio av sina elva senaste hemmamatcher. The Baggies senaste förlust på hemmaplan kom i oktober.

8. Norwich – Sheffield United 2

Byram, Dowell, Hayden och Placheta missar matchen för Norwich. Sheffield har Brewster, O’Connell, Osborn, Stevens och Norrington-Davies indisponibla. Inför säsongen var det två jämnt värderade lag men Sheffield har genomgående varit bättre i samtliga delar av spelet. Gästerna behöver fortsätta vinna för att behålla den andra direktplatsen i tabellen.