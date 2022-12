Jag gör som Hasse Backe – höjer fingret

VM är över, men de stora europeiska ligorna väntar med att dra igång till efter jul. Det innebär en vecka av fotboll från lägre divisioner och cupspel på kupongerna.

Denna måndag är det The Championship, spanska Segundan, italienska Serie B och fem belgiska cupmatcher som ska analyseras.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Venezia trillade ur Serie A i våras och hoppades kunna ta hissen direkt tillbaka till det italienska finrummet igen. Starten på säsongen var dock riktigt usel och det är först de senaste veckorna som vi har fått se vilken potential som finns i truppen. Tio poäng på de fyra senaste omgångarna har gjort att Venezia har tagit sig upp över nedflyttningsstrecket. Offensivt finns det högklassiga spelare i form av Dennis Johnsen från Norge och den meriterade finländaren Joel Pohjanpalo. Bakåt har det däremot inte sett lika tryggt ut. Den finska målvakten Jesse Joronen och hans kollegor har släppt 24 bollar förbi sig och det är till exempel fler än tabelljumbon Perugia som står för motståndet här. Försvararen Marco Modola gick dessutom sönder när Cosenza besegrades med 2-0 vilket gör att Michael Svoboda lär starta i hans ställe i denna match. Perugia är jumbo och åkte på en blytung bortaförlust mot Cagliari förra helgen. Detta trots att de hämtade in 0-2 till 2-2. Avgörande 2-3 föll med tio minuter kvar att spela. Innan dess hade de rödklädda fyra raka omgångar utan förlust så de är helt klart på rätt väg. Luca Strizzoli och Marco Olivieri är ett intressant anfallspar och hemma i Umbrien håller jag faktiskt Perugia högre än Venezia i detta möte. Värdarna har betydligt bättre underliggande siffror än vad som syns i tabellen. Det lär inte de tabelltittande tipparna ha koll på vilket kan innebära värde på ettan. Då jag väljer att spika den stora favoriten Royale Union SG (match 4) så är det här en bra chansspik att komplettera med för att ha råd med fler skrällar i övrigt.

■ Match 1. Alla med lite koll vet det aldrig är enkelt att vinna bortamatcher i The Championship. Sheffield United är absolut ett av de bästa lagen i serien och kan vid en trea här cementera sin andraplats i tabellen bakom Burnley. Skadelistan ser bättre ut för The Blades än under hösten och jag tror att de kommer vara med och slåss om direktplatser till Premier League hela vägen in i kaklet. Med det sagt tycker jag att de blir övervärderade på den här resan. United hade svårt att omvandla spelövertaget till mål hemma mot jumbon Huddersfield senast där de fick nöja sig med 1-0. Nu höjs svårighetsgraden på DW Stadium. Trots att Wigan rasat en del i tabellen efter den fina starten så får The Latics sägas var en pigg nykomling. De underliggande siffrorna är bättre än tabellen visar då de totalt sett borde haft fler poäng. Insatsen i den tuffa bortamatchen mot Millwall senast var bra där de fick med sig en välförtjänt pinne. En bra start för nya tränaren Kolo Toure som ska ge klubben en ny skjuts. Jag tror tvåan kommer studsa upp mot 60% här, men borde knappt vara över 50%. Glöm inte att Topptipset handlar om att våga chansa bort minst en favorit för att inte betala för rader som knappt ger pengarna tillbaka.

Här är ett fint läge att chansa bort den övervärderade favoriten helt.

■ Match 5. Gent fick nöja sig med en andraplats i Europa Conference League-gruppen där det blev pisk mot Djurgården två gånger om. Inte vad belgarna, eller framför allt den självsäkra tränaren Hein Vanhaezebrouck (ingen är självsäker när det är dags för den stavningen), hade räknat med. Å andra sidan piskade de ut Molde i den sista gruppspelsmatchen och får spela vidare ute i Europa ändå. Gent har visat en hög högstanivå under säsongen där skyttekung Hugo Cuypers utmärker sig. Problemet har varit de ojämna insatserna med en del platta fall. Nu vankas det inhemsk cup och här tycker jag att Gent är en favorit i fara. Cercle Brugge visade storform innan VM och vägrade förlora fotbollsmatcher. En förlust sedan september, i en jämn bortamatch mot topplaget Royale Union SG, är ett fint facit och det finns fog för att tro att VM-uppehållet inte kom som en skänk från ovan. Tillbaka i truppen är nu skyttekungen Ayase Ueda som lirat VM med Japan. Kommer Cercle Brugge upp i samma nivå som innan mästerskapet så kan de absolut störa här. Jag garderar den högt streckade ettan hela vägen och jobbar skräll.

Spiken

Royale Union SG (match 4)

Royale Union SG var värda att bli belgiska mästare i fjol men föll på målsnöret. Trots en del spelartapp till denna säsong håller de i den höga nivån. Här ska svaga Oostende vara en enkel match på hemmaplan. Royale körde helt över detta motstånd i cupen senast med 6-1. Banketta.

Skrällen

Wigan (match 1)

Kallt, ruskigt, bortaplan, The Championship. Faktorer som Sheffield U måste övervinna i kväll. Enligt oddsen ska ligatvåan vinna den här matchen cirka varannan gång, men streckas betydligt högre än så. Då är det ett bra läge att våga gå för den spelvärda skrällen. Wigan är bättre än tabellen visar och gjorde en bra match borta mot Millwall senast (1-1). 1X prioriteras.

Draget

Perugia (match 3)

Perugia må ligga sist i Serie B, men de har en trupp som är stark nog för att hänga kvar i den här serien. På hemmagräset är ettan ett utmärkt val mot ett Venezia som inte riktigt har kommit upp i nivå under hösten.