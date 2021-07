J-Södra imponerar – och är klart spelvärt på tipset

SPIKEN

Ferencvaros

Ferencvaros vann första mötet och siffrorna var i underkant. Om laget håller samma dominans i returmötet är segern så gott som given.

SKRÄLLEN

Jönköping Södra

Jönköping har inte förlorat sedan i mitten av maj i ligaspelet. Även om Adrian är avstängd så har Jönköping en tillräckligt bred trupp för att kunna rotera och förbli slagkraftiga.

1. HJK Helsingfors – Malmö FF 2

Malmö dominerade det första mötet. HJK ska vara glad att det stannade vid en 1-2-förlust. Tomasson valde att vila både Colak och Christiansen i helgens ligamatch inför det här mötet.

2. FC Flora – Legia Warszawa 2

Det blev bara 2-1 i det första mötet efter ett mål på tilläggstid från Legia men kvalitetsmässigt skiljer det mil mellan lagen. Flora behöver överprestera för att avancera.

3. Zalgiris – Ferencvaros 2

Ferencvaros dominerade det första mötet totalt och borde vunnit med mer än 2-0. Både Uzuni och Nguen fortsätter att visa fin målform. Zalgiris backlinje kan inte hantera gästernas anfallstrio.

4. Nicosia – Dinamo Zagreb 2

Dinamo Zagreb behöver vinna efter 2-0-segern i första mötet. Det gör det här mötet svårt att bena ut. Frågan är Omonia har tillräckligt med spets framåt för att kunna hota.

5. Öster – Jönköping Södra 2

Trots stundtals bra spel under säsongen har Öster haft det förtvivlat svårt att kassera in poängen. Jönköping går in till mötet med ett toppat självförtroende efter vändningen förra omgången.

6. Helsingborg – Falkenberg 1

Falkenberg fortsätter att vara en besvikelse den här säsongen. Senast tappade man ledningen mot Jönköping hemma. Helsingborg har sett jämnare ut och har en Van den Hurk i storform.

7. Tyskland – Elfenbenskusten 1

Pieper är avstängd för Tyskland medan Elfenbenskusten saknar Kouassi. Tyskland har ett bättre lag på pappret men Elfenbenskusten har sett stabilare ut. Ta fram penseln!

8. Spanien – Argentina 1

Ceballos dras med en skada och ser ut att missa mötet för Spanien. Argentina saknar Biazquez. Jämför man trupperna ska det här vara en enkel match för Spanien, men spelet har inte stämt fullt ut för spanjorerna.