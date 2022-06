Isländskt och svårt – då finns spelvärde att hämta

Det måste sägas. Det är inte så lätt att skriva analyser om matcherna på Topptipset just nu. Isländska och finska ligan i all ära, men de visas knappast på några streamingtjänster i vår närhet. Men jag brukar tänka positivt, om jag som ändå har det här som jobb tycker det är lurigt vad ska gubbarna i kiosken då tycka? Här finns spelvärde att hämta.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ ■ ■

■ Match 1. Vi inleder med den sportsligt mest intressanta matchen i Champions League-kvalet. Vinnaren av detta enkelmöte ska nämligen möta Malmö FF i nästa runda. Här är det oklart varför Vikingur Reykjavik står som bortalag då matchen spelas i Islands huvudstad Reykjavik. Det kan säkerligen lura någon och skapa lite värde på de regerande isländska mästarna. Värdarna har ett par intressanta gubbar att nämna. Förutom fjolårets danska skyttekung, Nikolaj Hansen, som vann skytteligan överlägset i fjol så ska Kristall Máni Ingason nämnas. U21-landslagsmannen har inlett säsongen övertygande och snittat en poäng per match. Det lär vänta större ligor för framtidsmannen. Även Oliver Ekroth, som kom från Degerfors inför säsongen, finns i laget. Han har en given plats i backlinjen och även producerat en del poäng på slutet. Ekroth är guld värd på fasta situationer. Levadia Tallinn brukar slåss med Flora Tallinn om ligaguldet i Estland. I fjol drog de det längsta strået med hjälp av sin stora poängmaskin, Zakaria Beglarishvili. 24 mål och 18 assist på 32 matcher i fjol var så klart imponerande. Kan islänningarna hålla honom i schack är väldigt mycket vunnet. Här har esterna kortare vila i benen, då de lirade match redan i torsdags, samt bortaplan på en konstgräsmatta de inte är inspelade på. Faktorer som talar för värdarna. Så länge tvåan, som borde vara ettan, håller sig under 40% är jag beredd att chansspika.

■ Match 2. Vi håller oss kvar på Island och i huvudstaden där kupongens största favorit kliver ut i detta Reykjavik-derby. För mig är det ett givet läge att jobba in utdelningen här. Visst ska Valur rankas högre än gästerna, men spelet har inte gått på räls på slutet med fyra torsk på de fem senast, om man räknar med stortorsken i cupen (2-6) mot Breidablik. Sånt brukar kunna sätta sig på självförtroendet. Det stora favoritskapet beror mest på Leiknirs svaga inledning på säsongen. Nästjumbon står ännu utan vinst efter nio omgångar. Bortaspelet har dock inte varit så tokigt med tre kryss på fem resor och laget har stått upp bra mot vasst motstånd på slutet. Bland annat i uddamålsförlusten mot serieledande Breidablik (1-2) i en spel- och chansmässigt helt jämn match. Kommer de upp på samma nivå här så ska poäng inte alls vara uteslutet. Framåt finns sparkapital och en potentiell matchvinnare i dansken Mikkel Dahl som sprutat in mål på Färöarna, 41 mål på 38 matcher, de senaste 1,5 säsongerna. Kan han börja hitta maskorna skulle det inte förvåna om vi får se en ketchup-effekt. Över 80% på ettan går inte att lämna ensam och jag smaskar på med alla tecken och jagar storskräll.

■ Match 5. En spik till ska vi hitta. De flest favoriter ser nämligen ut att övervärderas så det är det luriga denna runda. Central Cordoba verkar dock landa på en rimlig procent och det är ett hemmalag jag gillar. De har inlett den argentinska ligan helt okej med fyra poäng på tre matcher. Men i den enda hemmamatchen blev det en blytung vinst mot storklubben Boca Juniors som i övrigt gått rent. Det rådet inget snack om att värdarna är ett väldigt hemmabetonat gäng. I fjol blev det bara en vinst på bortaplan på hela säsongen, medan statistiken här i Santiago del Estero var betydligt bättre med en målskillnad som visade plus och 18 poäng på 13 matcher. Första torsken kom senast borta mot Banfield (1-2) i en match där Cordoba var det bättre laget, skapade klart flest målchanser men åkte på ett jobbigt baklängesmål i slutskedet. Formen känns således klart godkänd, trots förlusten. San Lorenzo har i sin tur inlett med tre raka kryss, inte godkänt med tanke på att spelschemat varit helt okej och två av de matcherna lirats på hemmaplan. Gästerna är nämligen också extremt hemmabetonade och behöver plocka pinnar hemma för en bra säsong. I fjol blev det, precis som för Cordoba, bara en bortavinst på hela säsongen samt ynka åtta mål på 13 resor. I den enda bortamatchen denna säsong lyckades San Lorenzo inte spräcka målnollan trots spel med en man mer i en halvtimme mot Newells Old Boys. Det är således inget snack om att hemmafördelen är otroligt viktig när de här gängen stormar samman. Runt 45% spikar jag ettan.

Spiken

Central Cordoba (match 5)

Två väldigt hemmabetonade lag drabbar samman i Argentina. Central Cordoba har fin underlliggande statistik från sina första omgångar och slog topplaget Boca Juniors i sin enda hemmamatch. San Lorenzo gjorde bara åtta mål på 13 resor i fjol och tar nästan uteslutande poäng på hemmaplan. Ettan är en vettig spik.

Skrällen

Leiknir (match 2)

Kupongens största skräll ska med! Leiknir har stått upp mot topplag på slutet och ska inte underskattas i detta huvudstads-derby. Visst är Valur ett bättre lag, men formen har varit riktigt kall med fyra torsk på de fem senaste tävlingsmatcherna. Sånt kan sätta sig på psyket. Jag helgarderar och jobbar in storskrällen till under 10%.