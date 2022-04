Isaks Sociedad är en fin värdespik på tipset

Långfredag och Topptipset bjuder på en intressant kupong under kvällen. Raden tar fart på San Siro där ett svajigt Milan går långt ifrån säkert. Därefter ska duster från La Liga, Ligue 1 och The Championship avhandlas innan vi går i mål med bland annat portugisiska Primeira Liga och irländska Premier Division.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Milan har gått två raka fighter utan att göra mål då mötena med Bologna och Torino båda slutade 0-0. Det innebär att Rossoneri, som alltjämt saknar både Zlatan och Simon Kjaer, kan bli passerade av Inter i tabellen om rivalen från de blåsvarta delarna av Milano besegrar Spezia denna fredag. Stefano Piolis värdar är därmed piskade att vinna mot Genoa för att inte riskera att halka efter i jakten på Scudetton, men med tanke på prestationerna i de två senaste fighterna är det inte alls säkert att Milan klarar av uppgiften. Sedan Andrej Sjevtjenko fick sparken och ersattes av tysken Alexander Blessin som tränare i Genoa har framför allt försvarsspelet satts på plats. Gästerna släpper till väldigt få mål och har blivit ruggigt svåra att slå. Två torsk på raken nu visserligen, men innan dess hade Genoa gått åtta raka matcher utan förlust med totalt två (!) insläppta mål. De senaste månaderna har de blåröda hållit nollan mot starka offensiver som Inter, Atalanta och Roma. Jag hoppas att nerverna fortsätter att darra hos Milan samtidigt som ett desperat Genoa, som jagar nytt kontrakt i Serie A, spelar för livet. 80% på ettan är nämligen för mycket. Jag rullar ut heltäckningsmattan och jobbar X2 som skulle rensa bort en klar majoritet av alla kuponger.

■■ Match 2. Real Sociedad toppade länge La Liga, men Alexanders Isaks måltorka har gått hand i hand med lagets svaga prestationer den senaste tiden. De blåvita baskerna har dock steppat upp mot slutet då det blivit poäng i de fyra senaste bataljerna, varav tre segrar. Mot Elche senast klev den gamle Premier League-räven David Silva fram och levererade två assist. Real Betis har gjort det riktigt bra denna säsong ska sägas, men det märks med det sagt att de grönvita från Sevilla har tvingats genomgå ett intensivt matchschema. Manuel Pellegrinis andalusier har balanserat Europa League och Copa Del Rey med La Liga vilket bevisligen satt sina spår i spelartruppen. Fransmannen Nabil Fekir var visserligen tillbaka från avstängning i segern mot Cádiz senast, men det var i ärlighetens namn en helt jämn match mot ett av seriens bottenlag. Nu står Betis inför en betydligt tuffare uppgift. Ett pånyttfött Real Sociedad är rättmätiga favoriter i hemmaborgen. På Anoeta är Sociedad en maktfaktor. Raden 9-4-2 och endast sex insläppta mål under säsongen vittnar om detta. När ettan ser ut att streckas klart rimligt så är det en fin värdespik runt 45%. Go Isak!

■■ Match 4. Derby har fått jobba i uppförsbacke hela säsongen med tanke på de 21 minuspoängen de blev tilldelade på grund av sina ekonomiska problem. Wayne Rooneys baggar har efter förutsättningarna gjort en heroisk insats och hade tämligen enkelt löst nytt kontrakt med normala förutsättningar. Men nu hänger de väldigt löst och det mesta talar för att det blir League One nästa säsong. Ska de vitsvarta klara sig från en degradering kommer de att behöva ett smärre mirakel under slutspurten av ligaspelet, helst ska det blir vinst i alla de fem kvarvarande omgångarna. Tufft då att serieledarna Fulham gästarn Pride Park denna långfredag. Besökarna från London har hållit en egen nivå i The Championship och nu är målmaskinen Mitrovic och hans kamrater i praktiken redan klara för Premier League. Den insikten har gett ett par sämre insatser av serieledarna. Bara två vinster på de senaste fem vittnar om att det kanske finns en liten mättnad i truppen. Bara en pinne, där Fulham kvitterade sent borta mot bottenlaget Barnsley och senast 1-3 i baken hemma mot Coventry visar att The Cottagers blivit mänskliga. Nämnvärt är att det senaste mötet mot Derby slutade med delad poäng. Har Tom Lawrence, Krystian Bielik och övriga värdar vaknat på rätt sida av sängen kan de mycket väl lyckas återupprepa den bedriften, denna gång på hemmaplan där Derby varit väldigt solida hela säsongen och plockat merparten av sina poäng. Helgarderingen och skrälljobb känns given!

Spiken

Real Sociedad (match 2)

Real Betis har gjort det bra denna säsong, men Manuel Pellegrinis besökare från Sevilla har matchats flitigt i vinter och ligger pyrt till i Baskien. Med David Silva i fin form ska hemmastarka Real Sociedad ses med god segerchans. Fin spiketta!

Skrällen

Genoa (match 1)

Milan har två raka 0-0-matcher i ryggsäcken och riskerar att passeras av rivalen Inter i Scudetto-jakten. Ett habilt Genoa, som är svåra att få hål på, kan mycket väl ta poäng på San Siro denna långfredag. Jag helgarderar och jobbar in den väldigt lågt streckade skrälltvåan!

Draget

Pacos de Ferreira (match 5)

Derby från norra Portugal där ”storebror” Vitória står försvagade. Saknas i hemmalaget gör nämligen colombianske stjärnan Óscar Estupinán som ådrog sig ett rött kort mot Porto senast. Med fint värde på högersidan prioriterar jag X2!