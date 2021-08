Tipsen för Champions League-kvalet gick bra i går, där Shakhtar skrällde, men i The Championship var jag inte lika pricksäker. Den engelska andraligan är en svår nöt att knäcka, så det är bara upp på hästen igen och finslipa analyserna. Det är nämligen samma upplägg i dag med Champions League-kval och The Championship i en kombo. Som extra lök på laxen har Svenska Spel stoppat in 250 000 extra kronor att slåss om.

■■ Match 7 . Jag ger mig åter in i Championship-djungeln och går för en lite dold spik i Nottingham. Sherifferna har inlett med två torskar, men spelmässigt har det inte alls sett så dåligt ut och det har varit rejält med stolpe ut mot både Coventry och Bournemouth. Nyförvärvet från Watford Philip Zinckernagel, som gjorde 19 mål för Bodö/Glimt för två säsonger sen, har sett riktigt bra ut. Dansken kommer att tillföra mycket till Nottinghams offensiv den här säsongen.

Blackburn stod för en vass premiär, men gjorde en riktig slätstruken insats borta mot Millwall. Att de lyckades lösa en pinne där (1–1) var ett smärre rån. Blackburns Expected Goals räknades bland annat in på rekordlåga 0,11. Tunga tapp har gjort där skyttekung Adam Armstrong (28 mål i fjol) sålts till Southampton och Harvey Elliott (7 mål i fjol) har lämnat för Liverpool. Där har över hälften av fjolårets mål försvunnit för klubben och det har inte kommit in några vettiga ersättare. Viktige men skadeförföljda mittfältaren Bradley Dack är dessutom fortsatt out.

Här ska det vara klar fördel Nottingham. Jag spikar ettan till rimliga 44%.

■■ Match 8 . Det har varit hela havet stormar i Derby. Mängder av spelare har lämnat, bland annat viktige målskytten Waghorn som gått till Coventry. Ekonomin är i botten och Wayne Rooney ifrågasatt på bänken. Klubben som för bara ett par säsonger sedan spelade kvalfinal upp mot Premier League är denna säsong faktiskt favoriter att åka ur hos spelbolagen. Inte blev det bättre av den mentala käftsmällen senast mot nykomlingen Peterborough, där 1–0 efter 90 spelade minuter ändå slutade i förlust.

Hull vann League One i fjol och ska ses som den bästa nykomlingen. Klubben rivstartade i premiären mot Preston där de vann klart med 4-1 borta. I egna produkten Lewis-Potter finns ett framtidsnamn som bildar ett intressant anfallspar med skyttekung Magennis. Att Hull kom ner på jorden mot QPR senast (0–3) borde bara ge tändvätska här, förlusten var dessutom rejält i överkant sett till matchbilden.

Jag ger Hull toppchans till säsongens andra trea. Spikettan ritas dit om den håller sig under 60%.

■■ Champions League-kvalet då? I match 3 kliver Young Boys ut som klar favorit mot Ferencváros. Schweizarna har dominerat den inhemska ligan de senaste säsongerna, men har inte imponerat på slutet och blivit nollade i två raka seriematcher. Värst är dock att den stora målsprutan Nsame är skadad och inte kan delta här.

Ferencváros har i sin tur tagit stora steg framåt. I fjol tog sig ungrarna hela vägen till gruppspelet i Champions League där de var ytterst nära att nypa poäng av Juventus i Turin. Det har så klart gett rutin. Gästernas styrka är framför allt ett väldigt stark kollektiv där alla drar åt samma håll. Såna lag är aldrig lätta att slå hål på. I spelare som norrmannen Tokmac och ivorianen Boli finns dessutom spets som kan störa de flesta försvar.

Jag litar inte fullt ut på favoriterna Young Boys här utan målar på hela vägen ihop om en skräll.

■■ Ur svensk synvinkel är givetvis Malmös match ( match 1 ) mot Ludogorets av störst intresse. Malmö saknar visserligen Ahmedhodzic och Bonke Innocent som är avstängda, men bulgarerna har också ett jobbigt avbräck i viktige Despodov som också sitter på botbänken. På hemmaplan har Malmö gång på gång visat att man är en urkraft i de europeiska cuperna och i formstarka duon Birmancevic/Colak har Malmö två trumfkort. Jag tror Malmö kommer sätta sig i ett bra utgångsläge inför returen, men tyvärr är jag inte ensam om det.

Ettan streckas i högsta laget vilket gör att jag ändå garderar med ett kryss för värdets skull. Ludogorets är inga dunungar.

SPIKEN

Hull (match 8)

Derby går en tung säsong till mötes efter alla spelartapp och skral ekonomi. Truppen är väldigt tunn. Hull visade i premiären att de är en nykomling att räkna med. Uppretat efter förlusten mot QPR tar de revansch mot tacksamt motstånd här.

SKRÄLLEN

Ferencváros (match 3)

Ferencváros är ett tungt kollektiv att möta. Det visade dem inte minst genom att ta sig till gruppspelet i Champions League i fjol och besegra vassa Slavia Prag i den förra rundan. Young Boys saknar sin stora skyttekung Nsame som är skadad.

FAVORIT I FARA

Bournemouth (match 5)

Bournemouth är inte ens favoriter på oddset borta mot Birmingham, men streckas ändå upp över 45%. Lee Bowyer har gjort ett riktigt bra jobb med ”Brums” som hållit nollan i de två inledande seriematcherna. Fint värde på ettan!