Hoppas England gör en ”Frankrike”

Vissa dagar vill man inte vara ”spelexpert”. I går var en sådan. Sverige–Danmark flög fram och tillbaka i odds där Blågult gick från att stå i under 2 gånger pengarna till att bli klara underdogs. Ett b-betonat Finland slog världsmästarna Frankrike på bortaplan med 2–0. Världen är upp och ner på flera sätt.

Gårdagen visade ändå hur viktigt det är i dessa tider att ha is i magen när det gäller poolspelen. Vänta, vänta och sen vänta lite till innan du lämnar in kupongen så all info och oddsförändringar hinner sugas in.

• • •

■■ Dagens Topptips innehåller sex matcher som var med på Europatipset i går. I dag bränner landskamperna dock till lite mer, då det bara är två träningsmatcher.

Jag börjar bakifrån i match 8 med en kvalmatch till de Afrikanska Mästerskapen. Gabon har smugit sig upp till att bli en outsider i mästerskapet när de väl kvalat dit, för det kommer de klara av. Arsenals skyttekung Aubameyang är den stora stjärnan, men det finns ännu mer kvalitet i truppen som Fulhams Lemina. Gambia har aldrig kvalificerat sig för mästerskapet och ska slå rejält i underläge här på bortaplan.

Ettan streckas just nu till 40%, men håller värdemässigt för att spikas hela vägen upp till 60%. Riktigt fint värde i nuläget således i vad som ser ut som kupongens bästa singelstreck.

■■ Träningsmatcher är nästan alltid iskalla att ha med på kupongerna. Speciellt i dessa corona-tider. Det känns inte som någon spelare egentligen vill vara på plats och det märks på tempot. Kom någon i Sverige– Danmark ens upp i puls igår? Och fransmännen ställde knappt ens ut skorna på plan. Därför väljer jag att gardera både match 4 och 5 i dag.

England är en stor favorit i match 4 hemma mot Irland, men oddset på ettan har börjat krypa uppåt. Irland förlorade nyligen sin EM-biljett i playoffet och skulle må riktigt bra av att få sätta storebror England på plats, motivationen finns helt klart hos gästerna som kommer sälja sig dyrt.

Jag hoppas att ett b-betonat och lite ointresserat England gör en ”Frankrike”. När ettan streckas över 80% kan det bli en saftig rensare.

■■ I match 5 får Wales definitivt klara sig utan stjärnan Ramsey och det råder även frågetecken för Bale. Då är det inte så mycket glans kvar över detta Wales där de flesta spelarna håller till i The Championship, med undantag för vänsterbacken Davies i Tottenham och ett par bänk/rotationsspelare i Premier League som Roberts från Leeds och ungtupparna James (Manchester United) och Williams (Liverpool).

USA har något nytt och spännande på gång med en trupp där i stort sett alla spelare hör hemma i någon av de europeiska toppligorna. Chelseas stjärna Pulisic lär inte delta på grund av skada, men det är inget dåligt lag jänkarna kan ställa upp med här. Helgardera.

SPIKEN

Gabon (match 8)

Det finns troligare vinnare oddsmässigt, men sett till streckvärde sticker Gabon ut som den bästa spiken just nu. Laget har en betydligt större tyngd och spets, inte minst med skyttekung Aubameyang på topp, än gästerna Gambia. Bra spik hela vägen upp till 60%.

SKRÄLLEN

Bolivia (match 6)

Bolivia tar nästan alla sina poäng hemma på hög höjd i La Paz. Senast dominerade man bollinnehav mot Argentina, men tappade ledningen och fick nöja sig med en hedersam förlust (1-2). Den tunna luften är inte en lika stor fördel mot Ecuador som också spelar på hög höjd men gästerna saknar sin Lazio-stjärna Caicedo. Det här blir tightare än vad odds och streck säger.

FAVORIT I FARA

Ungern (match 3)

Ungern har tagit steg framåt, men är en tveksam favorit mot ett så rutinerat landslag. Island har trots allt tagit sig till två raka mästerskap, har bästa möjliga lag att tillgå och är vana vid pressen av en sån här play off-final. Jag tror Hamrén har god chans att få lite kultstatus här. Den osexiga ettan chansas bort. X2 spelas.