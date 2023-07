Högt spelvärde i den allsvenska spiken. 

SPIKEN

Elfsborg

Hammarby i Damallsvenskan är den troligaste vinnaren på kupongen men Elfsborg har högst spelvärde just nu av spikalternativ. Det finns en tydlighet i deras anfallsspel som Hammarby saknar. Håller sig ettan under 60% spikar jag Elfsborg.

SKRÄLLEN

Coritiba

Det är ett ångestmöte i bottenstriden i den brasilianska ligan. Goias blir kraftig favorit i kraft av hemmaplan. Hade matchen spelats på neutral plan hade oddsen varit helt jämna. Med tanke på hemmalagets svaga form har jag svårt att köpa att ettan ska stå i över 50%.

Match för match

1. Elfsborg – Hammarby 1

Elfsborg har tappat succéspelaren Ondrejka då han lämnat klubben. För Hammarby är Fenger osäker till spel. Hammarby har sett uddlösa ut offensivt hela säsongen. Elfsborg ska vara favorit.

2. Mjällby – Kalmar X

Både Rosengren och Persson har lämnat Mjällby under uppehållet. För Kalmar är Gustafsson ett frågetecken inför mötet. Kalmar avslutade starkt i ligan innan uppehållet. Målsnålt kryss?

3. Brommapojkarna – Hammarby 2

Hammarby har radat upp segrar i ligan och ligger bara tre poäng från ettan Häcken i tabellen. Gästerna jagar sin sjunde raka seger. BP hämtade upp 0-2 till 2-2 i derbyt mot DIF förra omgången.

4. Stabaek – Strömsgodset 2

Hemmalaget har Pedersen och Kabran på skadelistan. Det skiljer endast en poäng mellan lagen i ligan. Godset har visat fin form i ligan med segrar mot Bodö/Glimt och Vålerenga. Skrälläge!

5. Goias – Coritiba 1

Nyckelmatch i bottenstriden. Både Goias och Coritiba befinner sig under strecket i nuläget. Båda snittar under ett mål per match framåt. Gästerna har tre spelare på skadelistan. Avslag på ettan.

6. Mirassol – Ituano 1

Mirassol jagar uppflyttning den här säsongen och man har inlett ligan starkt. Laget befinner sig tre poäng från en av direktplatserna. Ituano har fyra spelare på skadelistan inför matchen.

7. Newells Old Boys – Gimnasia 1

Campagnaro och Gonzales saknas för hemmalaget. Gimnasia har Guiffrey, Chavez och Miranda borta med skador. Newells har tre raka 1-1-matcher inför nattens möte. Lutar åt hemmasidan.

8. Liverpool – Maldonado 1

Liverpool har vunnit samtliga tre matcher i ligan i överlägsen stil. Laget föll tungt mot Corinthians i Libertadores men man har fått långa vila mellan matcherna. Tuff uppgift för gästerna...