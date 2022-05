HIF räcker inte till nu

Det är en härlig start på veckan med ett riktigt kul Topptips. Allsvenskan och Superettan dominerar kupongen som avslutas med en viktig placeringsmatch i Serie A och ett nervigt returmöte i kvalet mot The Championship.

250 000 extra kronor i finns i potten och flera favoriter här hemma i Svedala övervärderas rejält. Väldigt fint spelvärde således.

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Jag hade rätt höga förhoppningar på att Värnamo skulle kunna bli en liten överraskning i årets allsvenska. Inte några framskjutna placeringar kanske, men en pigg fotboll och klarat kontrakt. Nu har nykomlingen spelat tre hemmamatcher i Allsvenskan och fortfarande inte släppt in mål. Trots att de regerande mästarna Malmö varit på besök. Det är inte lätt att komma åt välorganiserade Värnamo på den något knaggliga gräsmattan på Finnvedsvallen. Här kommer smålänningarna ta större delen av sin poängskörd denna säsong, var så säkra. Nu väntar ännu en tuff uppgift, men långt ifrån omöjlig. Häcken har blandat och gett så här långt där det blev vinst med 3-1 mot ett för dagen mediokert Varberg senast. Då var det konstgräs på Hisingen som gällde. Nu naturgräs. Då vet vi att Häcken ofta får problem. I fjol blev det bara en vinst på hela säsongen på naturligt material. Senast blev det en pinne borta mot svaga Helsingborg. Ändå övervärderas gästerna rejält. I skrivande stund står tvåan i över 60%, när den snarare ska ner mot 45%. För mig är det då ett utmärkt läge att skapa lite höjd på kupongen och chansa bort favoriten helt. Med 1X garanteras i alla fall hyfsad utdelning vid åtta rätt.

■ Match 5. Vidare till Superettan och ett annat lag som övervärderas rejält. Örebro har sett bedrövliga ut under försäsongen och premiären på Superettan var inte heller någon vacker syn. Det fick ledningen att slå något slags rekord och sparka tränare Joel Cedergren efter bara en match. Axel Kjäll klev tillbaka in vid rodret och fick en fin start med två raka segrar, men nu är det tillbaka i gamla hjulspår igen. Senast hade ÖSK lämnat skorna i omklädningsrummet då de hamnade i tvåmålsunderläge borta mot Västerås redan efter elva minuter. Något de inte hämtade sig ifrån. Med tanke på den namnstarka truppen kan man verkligen begära mer, men meriterade spelare som Hamad och Yasin har tydligt passerat bäst före datum. Nu saknas dessutom en av lagets absolut bästa spelare, Jake Larsson, som är avstängd. Möte ikväll med fjolårets allsvenska kollega Östersund. Gästerna har, som brukligt, tappar en del spets sedan degraderingen. Men det finns fortsatt rejält med allsvensk rutin i truppen. Spelare som Kadiri, Kroon, Fritzson och Hörberg håller bra klass på den här nivån. En orättvis torsk i premiären hemma mot överraskningen Skövde och 0-2 senast, i en bra insats borta mot Halmstad, är säsongens förluster. Östersund har annars visat att de kommer att bli svårslagna i den här serien. Nu väntar konstgräs, vilket ÖFK trivs på och jag tror på en väldigt mycket jämnare match än vad det svenska folket är inne på. Över 65% på ettan köper jag inte alls. En helgardering och skrälljobb känns helt rätt väg att gå. Tvåan under 15% är riktigt smaskig.

■ Match 2. Helsingborg var ett övertidsmål i baken från tre skrällpinnar borta mot Djurgården senast. Det gör att många tippare verkar vilja ge HIF chansen igen. Sanningen att säga var det dock ett smärre under att skåningarna inte släppte in fler mål. Djurgården dominerade matchen från start till mål, men gjorde ett par onödiga bolltapp samtidigt som Helsingborg var effektiva och satte de få chanser de fick. Teknikern Taha Ali är så klart en publikfavorit som kommer bli kul att följa under säsongen, men i övrigt är enda anledningen till att Helsingborg troligtvis kommer undvika botten två bara för att Sundsvall och Degerfors råkar vara ännu sämre. Norrköping inledde säsongen med ett svårt spelschema och fick en tung start. Trots en ynka pinne på de fyra inledande omgångarna så fanns det fog för att tro på en uppryckning. Insatserna borta mot AIK och Djurgården var nämligen bra och värda betydligt mer. Nu har Peking fått retroaktiv utdelning med två raka segrar och känns på gång. Extra stark seger borta mot Kalmar där de blåvita även visade att de kan prestera på gräs. I 2-0-segern senast hemma mot Värnamo fick Totte Nyman äntligen spräcka målnollan och det betyder mycket om den tilltänkta skyttekungen kan höja självförtroendet. För mig är Norrköping det klart bästa laget här och ska vara tydliga favoriter. Håller sig tvåan runt 50% är det en riktigt bra spik.

Spiken

Norrköping (match 2)

Med två raka segrar i ryggen har Norrköping vaknat till liv och fått retroaktiv utdelning för tidigare bra prestationer som inte gett poäng. Helsingborg är absolut inget extra, men övervärderas en aning här efter skrällpinnen mot Djurgården senast. Här tror jag inte HIF räcker till. Fin spiktvåa runt 50%.

Skrällen

Östersund (match 5)

Med tanke på hur ojämna Örebro varit under säsongen finns det knappast fog för den höga streckningen. Jake Larsson är dessutom avstängd. Östersund har ändå kvar en hel del allsvensk kvalitet från i fjol och är svårslagna. Alla tecken och skrälljobb.

Favorit i fara

Häcken (match 3)

Häcken vann bara en gräsmatch i fjol och årets enda på naturligt underlag slutade 1-1 mot mediokra Helsingborg. Värnamo har inlett starkt på Finnvedsvallen där de efter tre matcher ännu inte släppt in mål. Jag chansar bort den övervärderade favorittvåan.