Hemmastarkt Lens en spännande chansspik

Tisdagens Topptips är av en synnerligen lynnig karaktär. Det domineras nämligen av cupspel. En match vardera från den franska och spanska cupen följs av fem drabbningar från den något obskyra EFL Trophy, där League One- och League Two-lag gör upp.

Med all corona som sprider sig i trupperna är det lurigt som det är. När det dessutom handlar om cuperna, där det ofta roteras lite extra, är det således än mer omöjligt att sia om vilka elvor som ställs på benen. Lägg därtill det svåra att få tag i relevant info från de lägre rankade lagen i England så förstår ni svårighetsgraden.

I dag blir det således vitalt att följa de sena oddsdropparna när elvorna släpps. För här kan det ske stora förändringar.

En bra spik klockan 12.00 kan vara bedrövlig klockan 19.45 i kväll.

Här är mina tidiga tankar i övrigt:

■■ I denna tidiga analys känns det således rimligt att börja reka de två matcherna som rankas högst och där mest info finns att tillgå. Jag tycker dessutom att de ser högintressant ut ur ett spelperspektiv.

Match 1 . Den franska cupen inleder. Lens har gjort en fin säsong och stämplar in på en nionde plats i ligan. Framför allt är de väldigt tuffa att möta hemma på Stade Bollaert-Delelis. Här har de i ligan bara torskat en av nio matcher, trots att PSG hälsat på. Förlusten kom mot Strasbourg efter att Lens fått spela hela andra halvleken med tio man. Truppläget ser helt okej ut och några coronafall är inte rapporterade. Jag räknar med en stark elva då det finns mer än avancemang i cupen att spela om i detta heta rivalmöte, ”Derby du Nord”.

Värre då för Lille. I höstas förlorade de den här bortamatchen i ligan med 0–1. Men med en betydligt starkare elva än vad som kan ställas på benen i kväll. Flera viktiga gubbar saknas nämligen. Med Yilmaz (avstängd), Weah (skadad) och skyttekung Jonathan David (corona) ute ur leken försvinner massa spets. (Yilmaz och David har stått för 16 av lagets 26 mål i ligan). Flera ytterligare coronafall har dessutom rapporterats och läget i truppen är oklart.

Oddset på Lens började falla under måndagen och ettan ser ut att bli en väldigt fin värdespik hela vägen upp till 45%.

■■ Match 2 . Vidare till nästa cup, spanska Copa del Rey. I fjol spelade Ponferradina och Espanyol i samma liga, nu skiljer det en division då hemmalaget är kvar i Segundan efter en stabil åttondeplats i fjol. Denna säsong ser det ännu bättre ut då Ponferradina är med högt upp i tabellen och har en play off-plats i hand just nu. Hemmaspelet har varit väldigt stabilt med bara en förlust och nio insläppta på elva matcher.

Espanyol kommer från en blytung bortaseger i La Liga när de vände underläge till vinst de sista tio minuterna borta mot Valencia. Ett rött kort på Valencias Duro och en straff förvaltad av skyttekung Raul de Tomás hjälpte på traven. Det var faktiskt katalanernas första bortavinst i ligan för säsongen. På resande fot har klubben haft klara problem. Nu cupen, som sagt, och tränare Vicente Moreno har roterat en hel del i den hittills. Varken Pedrosa eller de Tomás har exempelvis matchats i cupen hittills. Och här kommer Espanyol sannolikt göra flera ändringar från ligamatchen senast för att nöta så lite som möjligt på den coronadrabbade truppen.

Här finns det förutsättningar för en betydligt jämnare match än vad strecken säger. Svenska folket överskattar Espanyols chanser och streckar upp tvåan för högt, i skrivande stund 57% när 45% är mer korrekt.

Alla tecken, eller chansa bort favorittvåan helt, är rätt väg att gå under nuvarande förutsättningar.

■■ Match 8 . Dags att jobba in en riktigt fin skräll i EFL Trophy. Den här cupen består alltså endast av lag från League One och League Two. Nu är vi framme vid åttondelsfinalerna, men det är svårt att veta hur hårt lagen satsar på de här matcherna. Sutton United gick upp till League Two genom att vinna National League i fjol. Väl där har de sprungit över all förväntan. En sen straff i slutminuten senast mot Exeter betydde vinst med 2–1 och gjorde att laget klättrade till en häftig tredjeplats i ligan. En placering den orutinerade truppen knappast borde kunna hålla distansen ut.

Colchester har det småjobbigt i League Two, men kommer som vanligt klara kontraktet. De har hållit sig i de topp 4 divisionerna i 30 år. Framåt förlitar de sig mycket på rutinerade Freddie Sears, som efter sju säsonger i Ipswich kom tillbaka till sin gamla klubb inför säsongen. 32-åringen håller bra klass på den här nivån och har stått för åtta ligamål. Han har även fått förtroendet i cuperna hittills och borde få det igen. Dessutom ser Colchester ut att få tillbaka flera spelare här, både från skador men även corona. Det gör att truppläget ljusnar rejält och borde kunna ge laget en skjuts efter en sämre period. Totalt sett skiljer det inte så mycket på de här lagen, även om det kan se ut så i League Two-tabellen.

På hemmaplan ska Sutton vara favoriter, men över 75% är en riktig överdrift i en oviss cupmatch. 55% är mer rimligt.

X2 bjuder på suveränt spelvärde och är första tecken att plita ned.

SPIKEN

Rotherham (match 7)

Klasskillnad när serieledarna i League One, Rotherham, gästar nästjumbon Crewe i samma serie. Svenske Viktor Johansson har varit en jätte i buren för Rotherham och framåt är ikonen Will Grigg vass. Crewe måste prioritera det prekära läget i ligan framför denna cup. Trolig tvåa.

SKRÄLLEN

Colchester (match 8)

League Two-laget Colchester får tillbaka spelare från sjukdom och corona och ska kunna mönstra en stark elva. Sutton gör det bra som nykomling i samma liga med en stark tredjeplats. Men övervärderades å det grövsta i en oviss cupmatch. X2 bjuder på suveränt spelvärde.

DRAGET

Lens (match 1)

Lille saknar några av sina bästa spelare, inte minst framåt där både Yilmaz (avstängd) och David (corona) är out. De regerande mästarna förlorade det här mötet i ligan i höstas med sina stjärnor på plan. Än tuffare nu där Lens inte lär lägga några fingrar emellan i detta ”Derby du Nord”. Fint värde på ettan som spikas.