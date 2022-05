Liverpool behöver gå för full pott i de tre sista omgångarna av Premier League om det ska finnas någon chans på titeln. I kväll kan ligan avgöras om det inte blir vinst i en tuff bortamatch mot ett pånyttfött Aston Villa ledda av Liverpool-ikonen Steven Gerrard. I övrigt tar kupongen ett stopp i La Liga innan superettan, Jupiler League, Premiership, Eerste Divisie och Turkiska cupen tar det hela i mål.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . En olycka kommer sällan ensam, sägs det. Liverpool tappade tunga poäng hemma mot ett vilt kämpande och väl sammansatt Tottenham i helgen. Samtidigt krossade Manchester City Newcastle vilket gör att titelstriden plötsligt känns avgjord. City har nu tre poäng och fyra plusmål till godo på Pool med tre omgångar kvar att spela. Antagonisterna har ett tämligen likt spelschema kvar, men Klopp har dessutom två finaler i FA-cupen och Champions League att tänka på. Den förstnämnda spelas redan på lördag och nu måste tysken börja snurra lite på lagdelarna för att hålla truppen fräsch hela vägen in i mål.

Aston Villa har sett förbättrat ut på slutet och kan när det stämmer nå höga toppar. Laget har vaknat till liv nu i slutskedet med sju pinnar på de tre senaste och vill så klart avsluta snyggt när de får finfrämmat. Steven Gerrard står i fokus när han nu möter klubben där han är ikon och Coutinho vill säkerligen visa sina gamla fans att brassen fortfarande är att räkna med. I 3–1-segern borta mot Burnley i helgen fick hela den offensiva trojkan Ings, Watkins och Buendia näta. Viktigt att ha med sig det självförtroendet här. Hemmafansen har inte svårt att minnas senaste gången Liverpool gästade Villa Park. Då blev det en historisk 7–2-seger. Några sju baljor lär knappast bombas in nu, men bollen är fortfarande rund.

När tvåan övervärderas kraftigt över 80%, över 10 enheter för högt, så vill jag gardera hela vägen. En Villa-skräll är nämligen nyckeln till hög utdelning på dagens kupong.

■■ Match 4 . Jönköpings Södra har fått en knackig start på säsongen och redan tre omgångar in fick tränare Patric Jildefalk sparken. Spanjoren Óscar García Rodrígues har tagit över spakarna och han har absolut ett lag som ska kunna klättra i tabellen och åtminstone bli ett mittengäng. Ser man till matcherna i stort så har J-Södra varit värda mer än den enda segern borta mot Brage. I Örebro hade smålänningarna ledningen en bra bit in i andra halvlek när ett rött kort sabbade det hela. Mot ett väldigt bra AFC tappades också en ledning i den andra halvleken och båda de senaste uddamålsförlusterna har varit jämna drabbningar som kunnat sluta lite hur som helst. Att Malmö-lånet Peter Gwargis, efter två mål på de tre första matcherna, åkte på en svår skada och ser ut att bli borta resten av säsongen är ett tungt avbräck, men rutinerade gubbar som Junes Barny och Robin Book håller bra klass på den här nivån och blir extra viktiga nu.

Landskrona inledde med tre raka förluster och 1–7 i målskillnad men har poängmässigt vänt på steken med fyra pinnar på de två senaste omgångarna. Något de knappast varit förtjänta av. I 3-2-segern hemma mot Öis var skåningarna tillbakatryckta större delen av matchen, men lyckades sätta ”allt” framåt och gjorde mål på sina tre chanser. Borta mot Norrby (0–0) var det samma visa där de ”förlorade” antalet målchanser med klara 16–4 men på något sätt lyckades freda målet. Här saknas mittbacken Viktor Wihlstrand som precis blivit pappa och efter de tunga tappen av Filip Olsson (Sirius), Andreas Murbeck (Sirius), Kevin Jensen (Kalmar) och Sumar Almadjed (Helsingborg) inför säsongen kommer Landskrona få kämpa för att klara kontraktet. I kväll tror jag de svartvita får det tufft. Såna här matcher behöver Jönköping helt enkelt vinna mot sämre lag om den här säsongen inte ska bli ett riktigt mörker.

Håller sig ettan runt 50-55% är det en vettig spik.

■■ Match 7 . Det är alltid kul att välja sida i matcher som är lite mer anonyma och där det svenska folket sannolikt garderar rejält. Den nederländska andraligan Eerste Divisie har nått play off för chansen till en plats i finrummet. Här möts Excelsior och Roda för den första matchen i ett dubbelmöte. Viktigt för Excelsior att få med sig ett bra resultat hemma i Rotterdam till returen för på bortaplan väntar en tuff uppgift mot ett Roda som bara torskat tre av 19 hemmamatcher denna säsong. En av de förlusterna kom dock mot Excelsior som vunnit båda de inbördes mötena den här säsongen och har ett psykologiskt övertag.

Trots play off ser jag en offensiv matchbild framför mig med chans för en hel del målrassel. Excelsior var hela ligans bästa lag framåt med otroliga 82 mål på 38 matcher under säsongen. 21-åringen Thijs Dallingas genombrott har varit den stora nyckeln. Hela seriens skyttekung har bombat in 32 mål under sin första hela säsong som senior. Azarkan (10 mål och 8 assist) och vasse Niemeijer (17 mål och 11 assist) är två andra offensiva pjäser som kommer göra det tufft för Rodas backlinje.

Matchen ser ut att streckas tämligen korrekt och då gillar jag verkligen att chansspika ettan för att spara tecken till mer skrällvänliga matcher.

SPIKEN

Jönköpings Södra (match 4)

Landskrona har verkligen haft marginalerna med sig och fått full utdelning i de två senaste matcherna (fyra poäng). Dags att komma ner på jorden igen mot ett uppretat Jönköping som varit värda mer hittills. Trolig etta.

SKRÄLLEN

Aston Villa (match 1)

Liverpool halkade efter i titelstriden efter 1-1 mot Tottenham och har en final i FA-cupen att se fram emot på lördag. Behöver rotera. Aston Villa har höga höjder i sig när de har rätt dag. Vann ju med otroliga 7-2 senast Pool besökte Villa Park. Tvåan streckas alldeles för högt och garderas hela vägen. En Villa-skräll är nyckeln till hög utdelning i kväll.

DRAGET

Excelsior (match 7)

Excelsior behöver få med sig ett bra resultat till bortamötet och kommer så klart gå för vinst i den här play off-matchen. Har under säsongen visat upp ligans häftigaste offensiv och har ett psykologiskt övertag på Roda efter att ha vunnit båda de inbördes mötena denna säsong. Ett kul spikdrag.