HBK spikas mot ett deppigt ÖSK

Den nervkittlande allsvenskan står för hälften av matcherna på torsdagens Topptips som följs upp av La Liga och Serie A. Hemma i Sverige finns det både spikar och skrällar att hämta. I Spanien finns kvällens lågprocentare i Levante och spelvärde på Celta Vigo.

Här är mina tidiga tankar:

■ ■ ■

Match 4. Halmstad BK står i löjligt låga odds hemma mot Örebro i kväll. 1,44 i skrivande stund på Svenska Spel. Det är ett odds som är lägre än vad HBK stod i även mot de mer mediokra superettanlagen i fjol. Är det rimligt? Tveksamt, men jag kan förklara varför oddset är som det är. Örebro kommer från ytterligare en dålig prestation, denna gång vid värsta tänkbara tidpunkt i derbyt hemma mot Degerfors. Det gör att inte ens ÖSK kan tro på något nytt kontrakt längre, även om det finns en minimal chans rent teoretiskt. Varningarna haglade dessutom så här kommer närkingarna till spel med hela fyra avstängningar då Richard Friday, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck och David Seger samtliga sitter på botbänken.

Läget är prekärt även för Halmstad och med tanke på det tuffa spelschemat som väntar så talar det mesta för att det blir negativt kval. Den oväntade segern borta mot Häcken senast gör dock att liket lever. En vinst i kväll och hallänningarna kliver troligtvis upp på säker mark i tabellen. Detta är verkligen en måstematch för HBK. Hemma på Örjans Vall har de varit väldigt stabila säsongen igenom med bara en förlust och sju insläppta mål på elva matcher. Jag tycker inte oddset lockar på HBK, men spikettan nyper jag. Fortsätter den ligga under 65% så finns det spelvärde.

Match 5. Celta Vigo har fått en medioker inledning av La Liga, men stod för säsongens kanske bästa insats senast mot Getafe där de var överlägsna och vann rättvist med 3-0. Det vassa anfallsparet Santi Mina och Iago Aspas stod för samtliga mål och fick välbehövligt självförtroende som de tar med sig in till kvällens drabbning. Real Sociedad slåss i toppen av tabellen och var nära att lösa alla tre pinnar borta mot Atlético Madrid. En 2-0-ledning, efter ett mål och en assist av Alexander Isak, räckte dock inte till full pott (2-2). Och frågan är hur länge de kan stå för liknande insatser. Sociedad har matchats hårt och har jobbiga skador i truppen. Rutinerade Monreal och bästa målskytten Oyarzabal är två tunga avbräck och det borde märkas. Hemma på Balaidos är det inget snack om att Celta är en svår nöt att knäcka och här blir värdarna undervärderade av tipparna. I en match som är helt öppen med jämna odds så streckas tvåan ändå upp mot 45%. Spelvärdet ligger klart till vänster. Den vågade går för den understreckade spikettan, jag nöjer mig med 1X.

Match 7. Atlético Madrid har haft problem med svaga starter i matcherna på slutet. Mot både Liverpool och Real Sociedad har AM hamnat i tidigt underläge. Nu ska vi se om de kan vara med från start. Det krävs då bortaspelet har en del övrigt att önska. Det blev torsk i den senaste ligamatchen på resande fot mot ett rätt mediokert Alavés och innan dess kom Atlético undan med blotta förskräckelsen borta mot nykomlingen Espanyol där underläge vändes i slutskedet och vinstmålet (2-1) kom i den 99:e minuten. Nej, jag håller inte ett hårt matchat AM, med skador på Savic och Lemar i handen. Levante har fått en tuff start, men insatserna har i flera fall varit värda mer. Poäng har bland annat tagits mot Real Madrid i en galen 3-3-match och i fjol var Levante faktiskt det enda laget som, ihop med just Marängerna, som hade plusstatistik på AM. Då tog värdarna fyra poäng i dubbelmötet. Ska det bli några större pengar den här rundan så behöver Levante skrälla igen. Helgareringen är gjuten där ettan rensar riktigt bra runt 10%.

Spiken

Halmstad (match 4)

Konstgräslaget Örebro, med fyra avstängningar och hängande huvuden, får svårt på Örjans Valls gräsmatta. Halmstad har fortsatt allt att spela för och har varit väldigt solida på hemmaplan.

Skrällen

Levante (match 7)

I fjol tog Levante fyra poäng i dubbelmötet med Atlético Madrid och kommer inte lägga sig ner och dö här. AM har varit tveksamma på bortaplan.

Draget

Celta Vigo (match 5)

Celta Vigo stod för säsongens bästa insats senast i 3-0-segern borta mot Getafe. Kliver in med gott mod mot ett Real Sociedad som har ett tight spelschema och en skada på bästa målskytten Oyarzabal. Värdet ligger på ettan.