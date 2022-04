Här jobbar vi skräll för boråsarna!

Det är blågul fägring om måndagens Topptips som hämtar matcher från tre svenska divisioner, från Allsvenskan ner till Division 1. Utöver det följer La Liga och Serie A och ett spännande möte om playoff-platserna i The Championship.

Det finns väldigt fint spelvärde att hämta på måndagens kupong. Jag har bland annat grävt fram två grymma värdespikar till låg procent och en alldeles för högt streckad favorit i Superettan som jag chansar bort helt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Sirius vann premiären mot Sundsvall med 2-1. Men det satt långt inne och jag förväntade mig mer av Uppsala-laget som lyckades vända underläge till vinst genom Kouakous avgörande i den 85:e minuten. På det hela taget var det en jämn match där Sundsvall var värda mer. Jag tänkte att Giffarna gjorde en väldigt bra insats, men med tanke på hur de sedan såg ut mot Hammarby så lutar jag mer åt att Sirius var dåliga. Nu väntar ännu en nykomling, men på bortaplan. Värnamo gjorde en fin premiär på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg och kunde mycket väl fått med sig poäng där. De vann bland annat expected goals klart. Nu står det klart att smålänningarna kommer att få spela sin hemmapremiär på gräset på Finnvedsvallen. Ett stort plus för värdarna. Sirius var ett av de sämre lagen på naturgräs i fjol. Jämfört med premiären så saknar nu gästerna den givna innermitten Moustafa Zeidan som åkt på en skada. Värnamo ser dock ut att kunna ställa bästa lag på plan, där rutinerade nyförvärvet Antonsson ihop med spelare som Oscar Johansson och premiärskytten Magashy kommer vålla problem för fler allsvenska försvar. Nykomlingar brukar inte sällan rivstarta säsongerna som kalvar på grönbete och jag tror Värnamo kommer ha fina möjligheter till sin första allsvenska seger redan här. De spelade utan respekt mot Blåvitt och bör kunna såra ett Sirius med en del defensiva brister. Tipparna ser dock inte alls ut att vara av samma åsikt och streckar från höger. Ettan streckas just nu runt 35%, vilket är 10 procentenheter för lågt. Finfint spelvärde således och jag testa den fräcka värdespiken.

■ Match 7. Valencia har sett rätt trötta ut i ligaspelet på slutet. Senast kommer ”Fladdermössen” från årets tråkigaste match hemma mot bottengänget Cadiz (0-0) där det knappt skapades en målchans på hela matchen. Ett mål på de tre senaste nu, trots mediokert motstånd, för Valencia som ligger och skvalpar i ingenmansland i ligan. De har nu en enda sak att se fram emot den här säsongen, finalen i Copa del Rey. Allt fram tills dess är en transportsträcka. Ikväll är dessutom viktiga mittbacken Diakhaby avstängd. Rayo Vallecano behöver dock ta någon seger till för att säkra kontraktet. Nykomlingen har på det hela taget gjort en klart godkänd säsong, även om den andra halvan varit sämre. Framför fansen i Vallecas är de dock alltid att räkna med. Hit kan inget lag i ligan komma och ta enkla poäng. Här har faktiskt 27 av de 33 poängen plockats under säsongen. Gamle Falcao dras visserligen med en skada, men värdarna ska ändå vara favoriter mot ett trubbigt Valencia ikväll. När ettan då, i skrivande stund, streckas under 30% så går det inte att blunda för det fantastiska spelvärdet. Allt under 45% går att spika. Det är bara att nypa REA-priset.

■ Match 4. Jag var på plats i publiken på Bravida Arena när Halmstad spelade sin premiär i Superettan borta mot Örgryte. Bollklubben har fått behålla en fin stomme, trots degraderingen från Allsvenskan i fjol. Mittbacksparet med Baffo och Ante Johansson är det mest meriterade i ligan, på mitten hittar vi bland annat bolltrygga Simon Lundevall, Samuel Kroon och framtidsnamnet Kazper Karlsson och på topp finns vasse Karim Sadat. Det är ingen slump att Halmstad är favoriter att vinna Superettan. Men, matcher avgörs inte på pappret utan på fotbollsplan. Första halvleken mot Öis såg inte alls bra ut av HBK och en bit in på andra halvlek så ledde göteborgarna med 2-0. HBK skapde inte särskilt mycket efter det och matchen såg avgjord ut fram till slutminuterna där Öis, genom två enkla bolltapp på offensiv planhalva ger bort matchen genom två insläppta på de fyra sista ordinarie minuterna. Det råder inget snack om att HBK var mest nöjda med den pinnen. Nu väntar ytterligare en tuff uppgift för hallänningarna. Norrby slogs i toppen i fjol då de slutade fyra. Trots tappet av skyttekung Dijan Vukojevic till Degerfors, 15 mål i fjol, så tror jag att boråsarna kommer finns med högt upp även i år. Ekin Bulut, tidigare stor skyttekung i Vasalund, fick inte riktigt till det i Sirius men har stor potential på den här nivån. Ihop med nyförvärvet från Jönköpings Södra, Beqaj, bildar han en spännande duo på topp. Där bakom dominerar Ivo Pekalski på det centrala mittfältet. 1-0-vinsten mot Dalkurd i premiären var inget att skämmas för, nykomlingen vann andra omgången mot Trelleborg med 2-0. Det svenska folket ger Halmstad alldeles för stort förtroende i den här matchen. Jag är övertygad om att det kommer bli en jämnare match än vad strecken säger. Ettan borde stå i dryga 50%, men är nu uppe och snurrar runt 70%. Det innebär ypperligt spelvärde på att Norrby plockar poäng. Den vågade plockar bort den dåliga favoritettan helt. X2 är min utgång.

Spiken

Rayo Vallecano (match 7)

Trots uppvisad hemmastyrka så undervärderas Rayo Vallecano å det grövsta av det svenska folket ikväll. Valencia har sett mätta ut på slutet och väntar bara på cupfinalen. Suveränt spelvärde på ettan som chansspikas.

Skrällen

Norrby (match 4)

Halmstad ser starka ut på pappret, men hade stora problem i premiären mot Öis. Får alldeles för högt förtroende mot ett lurigt Norrby som var ett topplag i Superettan i fjol och ser spännande ut i år också. Högersidan streckas väldigt lågt. X2 blir min utgång.

Draget

Trollhättan (match 5)

GAIS lyckades med nöd och näppe, trots en man mer sista kvarten, lösa tre poäng mot nykomlingen Oddevold i premiären. Tuffare emot nu mot ett bättre Trollhättan, som var ett topplag i Ettan i fjol, på bortaplan. Helt jämn match att vänta där GAIS streckas upp till klara favoriter. Jag streckar från värdet till vänster.