Här jobbar vi alla tecken och skräll!

Måndagens Topptips sträcker sig över två dagar. Ett gäng andraligor, The Championship, den spanska Segundan, italienska Serie B och nederländska Eerste Divisie kombineras med en portugisisk cupmatch under måndagen. Imorgon avslutas kalaset med en VM-semi och två matcher från den engelska femtedivisionen, National League.

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. West Bromwich var höstens stora besvikelse i The Championship. Klubben tippades av alla att vara med och slåss om direktplatser till Premier League, men hamnade i den andra änden av tabellen istället. Innan VM-uppehållet kom dock Huddersfields gamle succétränare, Carlos Corberan, in och tog över skutan. Tre raka vinster och tre raka hållna nollor innan uppehållet har gett hoppet tillbaka. Truppen är dock alldeles för bra för att ligga kvar på nedflyttning och kommer ta stadiga kliv uppåt i tabellen under våren. WBA är med i toppen när det gället skapade målchanser och är dessutom ett av de lag som släpper till minst chanser. Lyckas man hålla kvar den statistiken så är det här ett lag att hålla i handen till fin procent framöver. Sunderland ska visserligen inte underskattas hemma på Stadium of Light där man tog en tung 3-0-seger mot Millwall senast. Men matchen var jämnare än resultatet säger och det gör också att jag tror värdarna kommer bli väl högt streckade här i kombination med att de ligger en bra bit högre upp i tabellen. WBA är ett klart bättre lag än nykomlingen och är befogade favoriter i den här matchen. När det svenska folket då streckar tvärtom finns det inte så mycket att tänka på. Jag chansspikar tvåan till väldigt fint spelvärde.

■ Match 2. I den spanska andradivisionen, Segundan, väntar ett häftigt toppmöte denna kväll. Ett möte där jag inte är sen att välja sida. Alavés kommer från två iskalla insatser där de sett väldigt begränsade ut offensivt. 0,14 i xG senaste mot Tenerife säger det mesta. Två rättvisa förluster således och det känns som att verkligheten börjar komma ikapp Guidettis gamla klubb. Den underliggande statistiken visar nämligen att de överpresterat och inte är värda sin topplacering. Här saknas också viktige Xeber Alkain vilket urholkar offensiven ytterligare. Vid vinst i den här matchen kliver de faktiskt upp som serieledare. Men jag tror inte det händer. Här väntar nämligen ett Levante som är väldigt svåra att bryta ner. Tio raka matcher utan förlust är starka papper. Det är framför allt en trygg defensiv och ett väl sammansatt lag som beskriver gästerna. Med tanke på Aláves problem framåt ser jag det här mötet som helt vidöppet. Tipparna väljer dock kraftig sida för värdarna och streckar upp ettan alldeles för högt. Den kommer sjunka en del innan spelstopp men just nu snurrar vänstertecknet runt 50%. Att chansa bort den dåliga lill-favoriten är således ett smart dag. Spelvärda X2 plitas ner.

■ Match 6. Detta VM har verkligen visat vilka små marginaler det är i enskilda matcher i fotboll. Flera landslag som varit det bättre laget i sina slutspelsmatcher har dukat under. Och det är just vad som är roligt med fotboll. Att det ”bästa” laget inte alltid vinner utan att gäng med mindre resurser kan vinna matcher om man följer sin matchplan och jobbar för varandra. De flesta trodde nog att turneringens stora favorit, Brasilien, tämligen komfortabelt skulle leka bort Kroatien i kvartsfinalerna. Men det blev en betydligt jämnare tillställning än befarat. Kroatien visade verkligen att ett spelskickligt mittfält, med Modric och Kovacic i spetsen, ihop med rutin från de här sammanhangen kan räcka långt. Kroatien lirade VM-final senast det begav sig och stommarna därifrån vet exakt vad som måste göras för att ta sig dit igen. Här vilar all press på Argentina och det är just det som talar för att de schackrutiga balkangubbarna ska kunna skrälla igen. Det som talar emot är en viss Leo Messi. Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna (?) har varit nyckeln för detta Argentina. I semin stod han för två straffmål och en otrolig assist och var tungan på vågen igen. Argentina var värda att vinna under ordinarie tid där och var även det lag som var klart bäst och gick för segern i förlängningen. Förutom Messi är den solida defensiven värd att lyfta fram. Argentina har släppt till minst målchanser i det här mästerskapet. Här är de befogade favoriter att sig till final, men jag tror att det svenska folket kommer att strecka upp Messi och hans lekkamrater för högt. Det gör att jag vill gardera utgångsettan och jaga skrällen till låg procent. Helgarding.

Spiken

Wrexham (match 7)

Den trygga spiken hämtar jag från den engelska femtedivisionen, National League. Där är Wrexham en maskin framför hemmafansen med tio raka (!) segrar. Walesarna är otroligt formstarka och trots att Chesterfield inte är någon slagpåse så får de slå ur kraftigt underläge. Ettan gillas runt 60-65%.

Skrällen

Kroatien (match 6)

Kroatien har kvalitén, lagsammanhållningen, men framför allt rutinen för att fortsätta skrälla i detta VM. Här ligger all press på Argentina och även om sydamerikanerna är befogade favoriter så har vi sett vilka små marginaler som avgör matcherna i det här slutspelt. Alla tecken och skrälljobb blir därför mitt val.

Draget

West Bromwich (match 1)

Carlos Corberan har fått en smakstart på sitt nya jobb och tagit tre raka segrar med sitt WBA. Laget är alldeles för bra för att inte ta kraftiga hopp upp i tabellen under våren och här undervärderas gästerna. Jag chansspikar tvåan till fint spelvärde.