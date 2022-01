Här finns en och annan superskräll

Serie A inleder den nya veckan med tre matcher på måndagens Topptips. Både Zlatan och Mattias Svanberg kliver upp i ringen där. Tillställningar från Portugal, Nederländerna, Skottland och Frankrike följer upp.

Det är dock en favorittung kupong med hela fyra matcher där lag streckas under 1,40. Det gör givetvis att chansen till stora pengar minskar. Ett tips är att göra något mindre system och istället skruva upp radinsatsen för att maximera värdet. Det finns dock en och annan superskräll som den vågade kan gå för för att få utväxling.

Här är mina tidiga tankar:

■ Match 1. Kupongens största favorit och högst streckade tecken är Milan. Men till skyhög procent över 85 har jag svårt att lita på Zlatan och gänget. Truppläget ser nämligen minst sagt svajigt ut. Kjaer, Romagnoli och Tomori är skadade i backlinjen. Ballo, Bennacer och Kessié är iväg på Afrikanska mästerskapet och dirigenten Tonali är avstängd. Det är inte vilka spelare som helst som saknas. Det syntes också senast i cupen hemma mot svaga Genoa där Milan var tvingade att vända underläge under ordinarie tid för att sedan avgöra i förlängning. Nu väntar dessutom ett formstarkt Spezia. Gästerna, som tidigare nämnt, tog en blytung seger i sexpoängsmatchen borta mot Genoa senast. Helt rättvist. Det var andra raka bortavinsten då Napoli lades på rygg innan dess. Med bra truppstatus och ett självförtroende på topp kommer Spezia kliva in med en känsla av allt att vinna på San Siro. Serie A är en riktigt kul liga att följa då det känns som vad som helst kan hända lite när som helst. Ynka 3% på tvåan är bara för lågt för att inte chansa med. Jag helgarderar och jobbar in superskrällen som ensam kan lösa utdelningen denna måndag.

Av de fyra större favoriterna är det två som ser ut att streckas mer rimligt. Det är spikarna jag bygger kupongen runt idag:

■ Match 3. Fiorentina studsade tillbaka snabbt efter 0-4 borta mot Torino genom att slå ut Napoli på bortaplan i Coppa Italia. Hemma i Florens har de lilaklädda varit blytunga den här säsongen. Särskilt mot mer modest motstånd har de hittat en modell för att inte slå av på takten och skapat väldigt mycket chanser. Innan den senaste hemmamatchen mot Sassuolo 2-2), där Viola fick spela sista dryga 20 minuterna med en man mindre men ändå vann Expected Goals överlägset (3,15 - 1,00) så hade fem raka hemmasegrar tagits med målskillnaden 17-4. Dusan Vlahovic fortsätter att ösa in mål och blir en tuff nöt för Genoa att knäcka här. Skyttekungen stod för ytterligare en balja mot Napoli senast, där båda nyförvärven, Ikoné och Piatek, dessutom klev fram och avgjorde i förlängningen. Genoa går i sin tur blytungt och har sett ruggigt uddlösa framåt. 0-1 hemma mot bottenkonkurrenten Spezia senast cementerade nedlfyttningsplatsen och fick dessutom ledningen att sparka Shevchenko. Tio ligamatcher utan vinst blev det för ukrainaren som blir den andra tränaren att få lämna det sjunkande skeppet den här säsongen. Jag har svårt att se klubben vända på det här och lösa kontraktet. Framför allt inte i den här tuffa bortamatchen utan någon statig ledare vid rodret. Ettan är en vettig spik runt 70%.

■ Match 7. Den gamle nederländska landslagsbacken John Heitinga gör ett fint jobb med ungdomarna i Jong Ajax. Just nu ser det riktigt bra ut för laget som stämplar in på tolv raka ligamatcher utan torsk och hemma i Amsterdam har de inte åkt på spö sedan i augusti. Den 18-årige holländska U19-landslagsmannen Naci Unuvar har stått för nio mål och åtta assist under säsongen, bland annat, och knackar på A-laget. Senast var dock den danske talangen Christian Rasmussen en av segerorganisatörena med ett av målen i 2-0-segern borta Jong Utrecht. Här ska det vara toppchans mot formsvaga Den Bosch som läcker som ett såll. En pinne har laget tagit på de fem senaste omgångarna där de släppt in hisnande 16 mål. Förra veckan blev de tämligen utspelade av FC Emmen där 0-2 på hemmaplan var siffror i underkant. Det ska mycket till för att Den Bosch stappliga försvar ska kunna stå emot morgondagens Ajax-stjärnor här i vad som lutar åt ett målkalas. Ettan ser dessutom ut att undervärderas en aning och singlas till 65%.

Spiken

Fiorentina (match 3)

Fiorentina har varit blytunga hemma i Florens på slutet där de tagit 16 poäng på de sex senaste matcherna, bland annat har Milan lagts på rygg. Shevchenko fick ingen lyckad tränarsession i Genoa, efter tio Serie A-matcher utan vinst fick han sparken i helgen. Stark etta.

Skrällen

Spezia (match 1)

Blir det favoritfall i Milano i kväll så är utdelningen säkrad. Milan har ett väldigt jobbigt truppläge och imponerade inte i Coppa Italia mot Genoa. Bra självförtroende för Spezia som kommer från två raka bortasegrar mot Genoa och Napoli. Gästerna har inget att förlora och kommer ge det chansen. Skrälltvåan till 3% vore en superrensare.

Favorit i fara

Celtic (match 5)

Hibernian stod nyss upp bra mot Celtic i Ligacupen innan jul. Här ska de organiserade gästerna inte räknas bort helt mot ett Celtic som saknar viktiga pjäser som Jota, Ajeti och poängspelaren Turnbull. Framför allt krysset känns högintressant att gardera den högt streckade ettan med.