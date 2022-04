Hammarby överskattas rätt rejält – skrällvarning

Topptipset går i blågula färger denna måndag. Sju av matcherna hämtas från Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan där en Premier League-fajt rundar av. En uppiggande start på veckan, särskilt då Svenska Spel stoppat in 250 000 extrakronor i potten denna löningsdag.

Flera favoriter blir överstreckade och jag tycker mig hitta fina värdespikar i både Allsvenskan och Superettan. En kombination som är a och o för att kupongen ska vara spelvänlig.

■ Match 1. Malmö har långt ifrån kommit upp i nivå hittills, men är ändå obesegrade och bara släppt in ett mål på fyra matcher. 0-0 borta mot Värnamo senast var en plump, men det var faktiskt inte helt oväntat mot en pigg nykomling på knacklig matta i Småland. Birmancevic fick en släng av sleven av Milojevic som bytte ut serben i halvtid. En väckarklocka. I övrigt går det inte annat än imponeras av MFF:s trupp. Pena är visserligen skadad, men Toivonen är tillbaka från sin långtidsskada och i Kiese Thelin har de himmelsblå fått in ett riktigt klassförvärv som nu är storfavorit att vinna den allsvenska skytteligan. Han stod för två mål när AIK kördes över med 3-0 här på Eleda Stadion senast. Det känns som att Malmö alltid höger sig när det vankas tuffare motstånd. IFK Göteborg har fått en riktigt fin start på säsong och fått näst intill maximal utdelning. Jag var på plats senast när Djurgården besökte Gamla Ullevi och där får Blåvitt vara glada att de kom undan med en pinne till slut. Nu höjs svårighetsgraden ytterligare och det går inte att komma ifrån att det i stort sett bara är Marcus Berg som skulle kunna gå in i Malmös elva. Värdarna är starkare i alla lagdelar. Tipparna går som vanligt lite för hårt på de senaste resultaten och streckar Malmö lite väl lågt. Håller sig ettan runt 60% är det en spelvärd spik. Kommer skåningarna bara upp i normal nivå så tror jag IFK får inkassera säsongens första torsk i detta mesta mästare-mötet.

■ Match 5 . Man ska så klart passa sig från att blanda in hjärta när det kommer till spel, men ibland går det ändå att kombinera hjärta och hjärna. Som Öisare har jag så klart följt de rödblå extra noga under säsongsinledningen. Premiären mot Halmstad var bitter när två onödiga och naiva bolltapp på offensiv planhalva gjorde att 2-0-ledningen i den 86:e minuten ändå bara räckte till en pinne. Efter det två förluster mot två bra lag, Eskilstuna och Öster, som båda kommer var med högt upp i tabellen den här säsongen. Svårt spelschema, men ändå inte godkänt med bara en pinne med tanke på den starka trupp Örgryte besitter. Nicklas Bärkroth är ett av säsongens bästa nyförvärv i Superettan, men håller ännu inte för 90 minuter. Sargon Abraham har bevisat att han kan skapa rejält med poäng i den här serien och är också han ett välkommet tillskott medan Zeljkovic är kvar i klubben trots 18 baljor och skytteligavinst i hela Superettan i fjol. Landskrona har inte alls haft en lika rolig försäsong då de tappat mängder av tongivande spelare. Filip Olsson (Sirius), Andreas Murbeck (Sirius), Kevin Jensen (Kalmar) och Sumar Almadjed (Helsingborg) har alla lämnat för Allsvenskan. Det har så klart lämnat stora hål och inledning har varit tung med 1-7 i målskillnad och tre raka förluster. Jag tror Landskrona kommer få svårt att rädda kontraktet i år. Nu är det upp till bevis för namnstarka Öis att visa att de ska vara med i toppen, där de är tippade. Klasskillnaden är trots allt stor och jag tycker göteborgarna ska vara klara favoriter. Med tanke på båda lagens knackiga inledningar är dock tipparna något försiktiga med att välja sida. I skrivande stund kan man få tvåan till runt 40%. Det gillas. Spik.

■ Match 3. Hammarby har fått en pangstart på säsongen med fyra raka segrar och tio gjorda mål. Det får dock det svenska folket att ge Bajen väl högt förtroende när det vankas lurig bortamatch i Uppsala. Besara har varit ett ypperligt nyförvärv, Selmani står fortfarande mållös och är ett sparkapital medan Cifuentes redan fått hög status bland fansen och fått egna ramsor som går varma på söder. Bajen dominerade första halvlek borta mot Degerfors senast (1-0), men efter ledningsmålet tog Degen över allt mer och Hammarby får tacka både ribba och stolpe att trepoängaren kunde räknas in. Sirius står på sju poäng efter fyra matcher, vilket måste ses med beröm godkänd så spelet hackat en hel del. 0-3 i baken borta mot Mjällby senast, men vi ska komma ihåg att Sirius varit skadedrabbade. Nu ser både Karlsson Lagemyr och framför allt Kouakou ut att vara tillbaka i spel. Det kryddar till offensiven ordentligt. Jag är övertygad om att värdarna kan stå upp bra ikväll och att det blir en jämnare match än vad strecken säger. Tvåan är uppe och snurrar upp mot 70% vilket är 10 procentenheter för högt. Alla tecken och skrälljobb är ett givet val för mig som jagar de större pengarna.

Spiken

Malmö (match 1)

Malmö tycks alltid höja sig ett snäpp när det vankas stormöten. Är bättre än IFK Göteborg i alla lagdelar och ska vara klara favoriter framför de pigga fansen. Ettan streckas klart rimligt och är en bra spik.

Skrällen

Sirius (match 3)

Sirius ser ut att få tillbaka både Karlsson Lagemyr och framför allt Kouakou från torsken mot Mjällby senast. Det höjer kvaliteten rejält och hemma på Studenternas ska de inte undervärderas. Men det är precis vad det svenska folket gör. Hammarby har fått en strålande start med det går inte att rada upp vinster i all evighet och nära 70% är för högt på tvåan.

Draget

Örgryte (match 5)

Topptippade Örgryte har fått en tung start på säsongen, men har hög klass i truppen som snart bör visa sig. Här väntar en tacksam uppgift mot ett Landskrona som tappat flera bärande spelare inför säsongen och kommer slåss i botten. Trevligt värde på tvåan som spikas.