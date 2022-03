Gnaget manglar ett uselt Örebro

Vi inleder veckan med blandad kompott på Topptipset. Matcherna hämtas från sju olika tävlingar. Premier League och FA-cupen inleder från England. Därefter tar vi oss an La Liga, sista gruppspelsomgången i Svenska cupen, Superligaen, Primeira Liga och Segunda División.

Med tanke på att det är en favorittung kupong, med bara en stor skräll som gillas, så är ett bra tips att dra ner systemstorleken och i stället vrida upp radinsatsen till 5 eller 10 kronor för maximalt betalt.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Tottenham blandar och ger. Vinst mot Manchester City ena dagen och torsk på Championship-motstånd den andra. Men här tycker jag Spurs har en klart lämplig uppgift framför sig där Son, Kane och ”Kulan” bör få de ytor de söker. Everton har inte fått ut vad de hoppats av sina nyförvärv och Calvert-Lewin dras återigen med skadeproblem. Lampard har helt klart ett stort jobb framför sig. Visst har Liverpool-klubben gjort ett par bra insatser hemma på Goodison Park, men på resande fot ser det allt som oftast bedrövligt ut. Senast blev de blå helt utspelade av Southampton (0-2) och innan dess är raka torsk mot bottenlagen Newcastle och Norwich inget som får mungiporna att dra uppåt. Everton med Lampard har inte samma inställning som exempelvis Burnley i det defensiva, utan vill vara ett mer spelande lag. Det gör att jag tror Tottenham kommer få en passande matchbild. När ettan ser ut att streckas klart rimligt runt 60-65% är det en spik jag gillar.

■ Match 2. Hyperintressant FA-cupmöte där ett av dessa Championship-lag kommer att få spela kvartsfinal vad det lider. Huddersfield har en otrolig svit om 16 raka ligamatcher utan förlust i ryggen. Det innebär just nu en andraplats i ligan. Det blir lite jobbigt att ständigt snacka ner Hudds då de fortsätter vägra förlora, men jag säger det igen. Den underliggande statistiken imponerar inte på samma sätt och de är ett av de lag som haft mest ”tur” och fått med sig klart fler poäng än vad de varit ”värda”. Nottingham har gått fram som en ångvält i FA-cupen och slagit ut både Arsenal och Leicester här hemma på City Ground. Framför hemmafansen ser Sherifferna otroligt bra ut och har dessutom tio poäng på de fyra senaste matcherna i ligan. Väldigt fin insats (1-1) borta mot formstarka Sheffield U i helgen också, där Nottingham faktiskt var det bättre laget. Ni förstår nog att jag gillar hemmalaget här. Det svenska folket ser ut att ha svårt att strecka emot Huddersfields fina facit, vilket ger ett fint spelvärde på ettan. Den står just nu i cirka 40%, vilket är minst 10 procentenheter för lågt. Då jag tycker Nottingham på hemmaplan ska vara klara favoriter så blir det således ett enkelt val för mig. Spiketta!

Det finns få saftiga skrällar på den här kupongen. Det enda laget som är hyfsat intressant till låga streck hittas i La Liga.

■ Match 3. Levante har sprungit under EV hela säsongen, men nu börjar de äntligen få betalt. Med tanke på den prekära tabellpositionen, just nu sju poäng upp till säker mark, är det verkligen i grevens tid. Ingen kan dock ta ifrån dem de senaste matchernas resultat som de inte alls ska be om ursäkt för. En klar vinst mot Elche senast (3-0) var bra, men än mer imponerande är vinsten borta mot Atlético Madrid och en bra pinne borta mot Celta Vigo där Levante vann Expected Goals. Bortaplan är således inget som skrämmer gästerna här som måste fortsätta mata på om det ska finnas chans att rädda kontraktet. Givetvis är det en väldigt tuff uppgift som väntar då Athletic Bilbao är starka här hemma på San Memes. Värdarna kommer dock något nedtryckta i skorna efter att bara ha vunnit en av sina fem. Rättvis stortorsk borta mot Barcelona följdes upp med ett lite oväntat uttåg i semifinalen i Copa del Rey mot Valencia. Under säsongen finns det också ett par hemmaplumpar mot sämre motstånd som Cadiz och Rayo Vallecano. Det gör att jag vill gardera det överstreckade hemmalaget hela vägen. Helgardering och skrälljobb, där tvåan streckas till låga 10%, blir mitt val.

Spiken

AIK (match 4)

AIK har 6-0 i målskillnad på sina två första matcher i Svenska Cupens gruppspel och känns stabila. Visserligen räcker det med ett kryss här för att ta sig vidare till slutspel, men med hemmapubliken i ryggen kan jag inte tänka mig att Gnaget går för något annat än vinst mot ett tämligen uselt Örebro. Klasskillnaden är för stor. Etta.

Skrällen

Levante (match 3)

Levante har verkligen vaknat till liv på slutet och spelar för sitt liv. Segern borta mot Atlético Madrid nyligen visar att de inte kan räknas bort mot bättre lag på bortaplan. Överstreckade Athletic Bilbao är visar ingen storform för stunden och garderas hela vägen.

Draget

Nottingham (match 2)

Nottingham ser väldigt fina ut för stunden. Har visat otrolig styrka hemma på City Ground där de slagit ut Premier League-motstånd två gånger om i Arsenal och Leicester. Läge att gå emot Huddersfields fina resultatrad om 18 raka tävlingsmatcher utan förlust. Den understreckade ettan spikas.

Systemförslaget

1. Tottenham - Everton 1

2. Nottingham - Huddersf. 1

3. A.Bilbao - Levante 1x2

4. AIK - Örebro 1

5. Örgryte - Eskilsminne 1x

6. Aarhus - Nordsjälland 1x

7. Tondela - Belenenses 1x2

8. Sociedad B - Sp.Gijón 1x2

108 rader/kronor