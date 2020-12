Gardera storfavoriterna och jobba in julpengar

Det är en ruggigt fin kupong vi bjuds på denna dan före dopparedan, med stora lag i spel och ett fint läge att gå för de stora pengarna. Jag har hittat spikdragen som gör att det finns pengar över att gardera båda storfavoriterna Barcelona och Juventus.

■■ Kupongen inleder med två matcher från den engelska ligacupen. Manchester City gästar Emirates i match 1 för att förlänga Arsenals formsvacka ytterligare. Arteta har det inte alls kul i Arsenal för tillfället och har betydligt högre hinder framför sig än att ta sig vidare i ligacupen. Aubameyang och Partey är skadade och i helgen väntar en viktigare uppgift i ligaderbyt mot Chelsea. Rotation är därför att vänta.

Även City lär passa på att rulla runt, men har en skadefri trupp där det knappt märks. Pep Guardiola har dessutom gjort ligacupen till sin egen genom tre raka titlar, fyra de fem senaste åren.

Precis allt talar för Manchester City och ibland ska man bara kalla en bra tvåa för en bra tvåa. Under 65% finns det dessutom spelvärde på spiken.

■■ Match 2. Ivan Toney var mellan 2015-2018 kontrakterad av Newcastle, men fick aldrig chansen där utan spenderade tiden på lån. Nu gör anfallaren succé i Brentford där han toppar skytteligan i The Championship med 16 mål på 20 matcher. Här kan 24-åringen mycket väl få knäppa sin gamla arbetsgivare på näsan i ligacupen. Brentford är i bra form. 13 raka utan förlust och för att ha tagit sig till denna kvartsfinal har de redan slagit ut tre Premier League-lag, Southampton, West Bromwich och Fulham. Nu kan det mycket väl bli ett fjärde.

Med flera bortfall har Newcastle gått hårt på sina spelare. Spelmässigt imponerar inte Skatorna och här lär Steve Bruce rotera så gott han kan. Viktige Wilson lär exempelvis inte nyttjas.

Runt 40-45% gillar jag spikettan skarpt.

■■ I match 6 vänder vi blickarna åt La Liga och kupongens skräll. Valladolid ser inte mycket ut för världen om man tittar till tabellen, men formen är på klart uppåtgående. Hemma på José Zorilla kommer laget från sju poäng på de tre senaste matcherna och i helgen nöp de lilaklädda en stark pinne borta mot Sevilla. Ett motstånd som för dagen är jämbördigt med gästande Barcelona.

Barca fortsätter att underprestera i ligan. 2–2 hemma mot ett halvdant Valencia var en missräkning. På bortaplan har katalanerna sensationellt usla siffror då de har näst sämst statistik i hela La Liga med fyra poäng på fem matcher. Ronald Koeman lär inte sitta särskilt bekvämt på tränarbänken.

Tvåan streckas ändå upp till 72% och det är ingen favorit att hålla i handen i kväll. Jag helgarderar kvickt och jobbar in skrällettan under 10%.

■■ I övrigt. Real Sociedad har stora problem där mycket talar för att stjärnorna David Silva och Mikel Oyarzabal saknas, bland annat. Mittfältsdirigenten Silva har haft stora skadeproblem på slutet, vilket varit en stor del till Sociedads formsvacka på åtta raka tävlingsmatcher utan vinst.

Här blir det tufft mot ett tyngre och mer fulltaligt Atletico Madrid i toppmatchen. X2 ska vara ett lås.

SKRÄLLEN

Valladolid (match 6)

Valladolid visar bra form och ska inte underskattas hemma mot ett Barcelona som har stora problem under Ronald Koeman. Bortaspelet har varit direkt uselt och en av få spelare som sett pigg ut i Barca under säsongen, Ansu Fati, är dessutom knäskadad. Ettan under 10% åker med tidigt.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Pep Guardiola älskar ligacupen som han vunnit tre år på raken. Här kan spanjoren välja och vraka i sin stjärnglansiga trupp och kommer ställa upp med en vass elva. Hans gamla adept Arteta har det inte lika gott ställt med Aubameyang och Partey borta, bland annat, och har dessutom tankarna på det viktiga Londonderbyt mot Chelsea i helgen. Stark tvåa.

DRAGET

Huesca (match 8)

Huesca har presterat betydligt bättre än vad tabellen visar. Spelade jämnt borta mot Athletic Bilbao i helgen men föll i slutminuterna efter ett rött kort. Tog innan dess en tung seger hemma mot Alavés och är svårspelat. Levante övervärderas av det svenska folket efter vinsten mot ett formsvagt Real Sociedad, men är betydligt mer beskedligt på bortaplan. Ettan är en häftig värdespik runt 35%.