Gardera Bayern i jakten på de stora pengarna

Det är ett häftigt Topptips fredagen bjuder på då hela åtta olika högstaligor ute i Europa tar plats. Premier League, Bundesliga och La Liga slår alla upp portarna med premiärmatcher. Av dessa tre premiärer hittar jag både en spik och storskräll.

Formen känns plötsligt bättre när alla drag, både spikar och storskrällar, satt på gårdagens Europatips. Här har ni mina tankar för kvällen:

■■ Match 2 . Det är upp till bevis för Bayerns nya tränare Julian Nagelsmann, inhämtad direkt från värsta Bundesliga-konkurrenten Leipzig. Sommarens träningsmatchande har inte direkt imponerat. För två veckor sedan blev det stryk med 0–3 mot Napoli, trots en slagkraftig startelva. Innan dess faktiskt förlust mot dagens premiärmotståndare Mönchengladbach. Då med en betydligt mer reservbetonad elva.

Gladbach tar dock med sig känslan av att slå Bayern, något de faktiskt lyckats med i de två senaste ligamatcherna här hemma på Borussia-Park. Bärande spelare i Bayern som Kimmich, Müller, Neuer och Lewandowski har missat stora delar av försäsongen på grund av EM och semester. Jag har svårt att se att Bayern ska spela på toppen av sin förmåga här när en ny tränares idéer dessutom ska implementeras, vilket brukar ta lite tid.

Gladbach har kvar sina viktigaste spelare från i fjol som Stindl, Kramer, Thuram och Pléa. Mot ett Bayern där det finns rejält med tveksamheter i försvaret då Hernández, Pavard, Tolisso och Davies är osäkra till spel vill jag inte räkna bort hemmalaget till låg procent.

Jag målar på med alla tecken och jobbar skräll.

■■ Match 4 . Monaco avslutade bäst av alla lag i Ligue 1 i fjol och spurtade till en tredjeplats. Det innebär att monegaskerna nu kvalar mot Champions League. De tog sig enkelt vidare från förra rundan genom att slå Sparta Prag med totalt 5–1. Ligapremiären mot Nantes hamnade dock mitt emellan dubbelmötet för, vilket innebar en hel del rotation. Visst var Monaco ändå det bättre laget, men fick bara med sig 1–1. Nu är det lite samma läge då det viktiga CL-mötet mot Shakhtar är redan på tisdag. Således lär tränare Kovac knappast mönstra starkaste laget nu heller.

Då ska hemmastarka Lorient inte underskattas. ”Kummelfiskarna” avslutade förra säsongen med fyra raka hemmavinster och har fått behålla sin skyttekung Terem Moffi från i fjol. I premiären blev det en pinne borta mot St. Etienne och här kan Lorient stå upp bra igen.

Jag prioriterar 1X till skrällprocent, även om alla tecken åker med på större bongar.

■■ Match 1 . Det finns få, om ingen, givna spikar på kupongen. Det är aldrig kul att gå emot en nykomling på hemmaplan i en premiär, men i sammanhanget är det ändå en rimlig idé. Arsenal mötte en nykomling borta i ett London-derby även i fjol. Då stod Fulham på andra sidan och The Gunners vann enkelt med 3–0. Jag rankar detta Brentford högre än det Fulham som inledde säsongen då, men The Bees har samtidigt inte tagit in några stora nyförvärv inför säsongen (Yoane Wissa från Lorient är kanske det mest intressanta köpet) och har i stort sett samma trupp som lyckades kvala sig hit. Det är en samling oprövade kort på den här nivån där skyttekung Ivan Toney lirade i den engelska tredjedivisionen, League One, för bara ett drygt år sedan.

Arsenal har ett par tunga säsonger bakom sig, men har så klart annat krut i bössan. Ben White har värvats in i backlinjen för över en halv miljard och unga nyförvärvet Lokonga lär kliva in direkt från start ihop med Xhaka på innermitten.

Det är med darr på ribban, men jämfört med de andra favoritspikarna gillar jag Arsenal bäst och singlar tvåan.

SPIKEN

Arsenal (match 1)

Brentford har varit lugnt på transfermarknaden och har ungefär samma trupp att tillgå som spelade The Championship förra säsongen. Arsenal har blandat rejält de senaste säsongerna, men ska vara numret större här.

SKRÄLLEN

Borussia Mönchengladbach (match 2)

Gladbach har vunnit sina ligamatcher hemma mot Bayern München två säsonger på raken. Bayern har haft problem under försäsongen, har en hel del skadeproblem i backlinjen och är långt ifrån storformen. Den lågt streckade ettan ska med.

FAVORIT I FARA

Monaco (match 4)

Monaco har väldigt viktiga CL-mötet med Shakhtar på tisdag och lär återigen rotera i ligan. Senast betydde det 1–1 hemma mot Nantes. Hemmastarka Lorient är en svårare uppgift än så.