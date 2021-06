Gais bjuder inte till – skrällen streckas

Precis som under gårdagen ståtar Topptipset med fyra EM-matcher varav två spelas under morgondagen. Tre träningslandskamper för damer tar plats där bland annat Peter Gerhardssons lag ställs mot Tony Gustavssons Australien. Bra skrällbud i Kalmar medan fina värdespikar hittas i Madrids utkanter och i nederländska Enschede. En match från Superettan tar även plats på kupongen där jag tycker GIF Sundsvall blir väl högt betrott. Suveränt spelvärde överlag där åtta rätt finns inom räckhåll.

■■ Match 3. När krutröken lagt sig i EM är det dags för damerna att ta över. Peter Gerhardsson har sakta men säkert byggt upp ett världslag som ska ses som en het medaljkandidat i OS. 1-0 mot Norge visade på defensiv stadga men framåt såg det något idélöst ut. Det ska dessutom nämnas att vårt grannland i väst saknade flera tunga namn. Australien väntar i Saitama den 24:e juli och det återstår att se om nationerna vågar blotta sig speciellt mycket inför allvaret. De gröngula från Oceanien leds hur som helst av Tony Gustavsson och ser spännande ut med flera Super League-spelare, bland annat meriterade kaptenen Sam Kerr. Mot Danmark dominerade Australien totalt men föll likväl med 2-3 efter ett gäng tabbar defensivt. Man ska ha med sig att gästerna slog tillbaka Brasilien i senaste VM och rankas topp 10 i världen. Då ska ett Nilla Fischer-löst Sverige givetvis inte streckas upp till närmare 70 procent. När Blågult får alldeles för stort förtroende blir det spelmässiga draget onekligen att lira X2 till eminent värde.

■■ Match 4. Spaniens herrlag fick inte hål på ett Sverige som parkerade bussen under gårdagen. Under tisdagen ställs damerna mot en annan nordisk underdog, Danmark. Utifrån hur de rödvita såg ut mot Australien i torsdags ska dock de skickliga spanjorskorna inte ha några problem att hitta rätt bakom Lene Christensen som kommer få en svettig afton i Alcorcón. Danskornas 3-2-seger mot nationen från Oceanien hemma i Horsens var något av ett rån. Där var det under stora delar spel mot ett mål och så lär även fallet vara här. Skillnaden är att Spanien är ett snäpp skickligare än Australien, och framförallt inte lika naiva. Nio raka vinster utan insläppt mål understryker detta med råge. La Roja har tagit stora kliv mot världstoppen och i laget figurerar en mängd spelare i det Barcelona som nyligen plockade hem Champions League. Danmark förlitar sig på individuell briljans från Pernille Harder och Nadia Nadim, men frågan är om ens den sistnämnda spelar. Oddset 1,25 innebär spelvärde på ettan upp till en bra bit över 70 procent. I skrivande stund streckas Spanien under 60-strecket. Spiken till vänster är således både högst trolig och väldigt fin värdemässigt.

■■ Match 6. Superettan sticker emellan alla landskamper med en match från den tionde omgången. Topptippade GIF Sundsvall har hittills inte levt upp till de högt ställda förväntningarna. Medelpadingarna kändes rejält på gång under maj men kommer nu från två raka nederlag. 14 mål på nio matcher får sägas vara underkänt med tanke på att anfallsparet Engblom/Hallenius håller allsvensk nivå. Giffarna ställs nu mot ett GAIS som inte kommer bjuda till. Makrillarna från Göteborg sätter defensiven först och kommer likt Sverige mot Spanien dra ner på tempot och få Sundsvall ur rytm. Med tanke på hur lagen agerat hittills känns det inte alltför långsökt att de grönsvarta kommer lyckas med sin gameplan. På fasta situationer är dessutom Atleterna starka och ska kunna skörda framgångar. När flera system spikar ettan till, i mitt tycke, för hög procent sänder jag, likt Bosse Petersson, ut ett varningens finger för GAIS och garderar hela vägen.

SPIKEN

Spanien (match 4)

La Roja visade ingen pardon mot Belgien som krossades med 3-0 här i Alcorcón förra veckan. Danmark håller ungefär jämbördig nivå och lär bli ännu en munsbit för Jorge Vildas bollskickliga lag. Grym värdespik hela vägen upp till 75 procent!

SKRÄLLEN

Australien (match 3)

Som vanligt övervärderas Sverige hemma i stugorna. Peter Gerhardssons lag är en medaljkandidat i OS, men där är även Tony Gustavssons Australien en outsider. De gröngula från Oceanien har vad som krävs för att stå upp mot Blågult i Kalmar. Med suveränt spelvärde till höger är det den sidan som ska prioriteras.

FAVORIT I FARA

GIF Sundsvall (match 6)

Giffarna har inte alls fått till det så här långt där 14 mål på nio matcher får sägas vara svagt med tanke på vilket anfallspar som finns att tillgå. GAIS torde passa Sundsvall illa med sin fysik och förmåga att få motståndaren ur balans. Makrillarna kan mycket väl få med sig något från NP3 Arena.