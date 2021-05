Gå för de stora slantarna – gardera storfavoriterna

Fredagens Topptips brukar vara av varierad struktur, men denna kväll kommer matcherna från idel högstaligor ute i Europa. Premier League, La Liga, Ligue 1 och Bundesliga kompletteras med finrummen i Belgien, Nederländerna och Portugal.

I kväll tycker jag det är läge att gå för de stora slantarna och kommer därför gardera kupongens två största favoriter rakt ut.

■■ Match 1. Leicester gör en kanonsäsong totalt sett där de inte bör kunna tappa CL-platsen för andra säsongen på rad. Men jag tycker fortfarande att de är för ojämna för att streckas över 80% i en Premier League-match. Framför allt har The Foxes en dålig vana att gör slätstrukna insatser mot mediokra lag på hemmaplan. Senast stod Leicester för just en sådan när Southampton gästade. Trots spel med en man mer i 80 minuter så var det The Saints som gjorde första målet och Leicester fick till slut nöja sig med en pinne (1–1).

Newcastle gjorde ingen stormatch mot Arsenal, men har innan dess åtminstone bjudit upp till kamp och sålt sig dyrt. Bortapoäng mot både Liverpool och Tottenham samt vinst hemma mot West Ham ska inte spottas på. Lånet från Arsenal, som inte fick vara med sist, Joe Willock är nu tillbaka i spel och det kan betyda en hel del att få med den formstarka mittfältaren som trots sparsmakat med speltid lyckats göra tre mål på sina tre senaste framträdanden i den svartvita dressen. Skatorna har ännu inte säkrat kontraktet och kommer vara högmotiverade.

Jag tycker procent på gästerna är för låg för att inte chansa med tvåan. Helgardering.

■■ Match 2. Nästa storfavorit till rakning är Real Sociedad. Baskerna åkte på en näsbränna senast mot bottenlaget Huesca, där det blev torsk med 0–1. Sett till matchen var det inte direkt orättvist. Med en Mikel Oyarzabal som helt tappat målformen har inte Sociedad någon riktig spets. Vår egen Alexander Isak är lagets främsta målskytt. Skadelistan är fortsatt lång även om David Silva gjorde ett kortare inhopp senast, men den rutinerade mittfältaren är knappast redo för 90 minuter efter sina skadeproblem.

Elche går en stenhård kamp för nytt kontrakt. Det skiljer faktiskt bara en poäng mellan nästjumbon Elche och Alavés fyra placeringar högre upp. Fyra lag går således en strid om att undvika två degraderingar (jumbon Eibar tar den tredje). Fyra poäng på de tre senaste matcherna, där förlusten kom i en tät drabbning (0–1) mot serieledande Atlético Madrid, är inget att skämmas för. Jag utesluter inte att gästerna kan stå på huvudet här och bjuda upp till fight när kniven ligger mot strupen.

Jag stoppar in alla tecken även här.

■■ Spikarna då? Jodå, det finns flera spelvärda alternativ. Vitesse, Club Brugge, Famalicao och Boavista streckas alla förmånligt i skrivande stund och är potentiella singelstreck. Den sistnämnda är dock mest självskriven.

Match 8. Boavista är också det ett lag som slåss för livet i högstadivisionen. Just nu ligger Porto-klubben trea från slutet på negativt kval. Det är dock väldigt jämnt även i den här bottenstriden. Två poäng skiljer ner till degradering, men ett par segrar på slutet kan också innebära nästintill en mittenplacering. Efter en iskall inledning på säsongen har Boavista sakta men säkert höjt sig under en ny tränare. Truppen är i grunden alldeles för bra för att åka ur.

Här väntar en klart överkomlig uppgift i mittengänget Tondela. Gästerna har gjort en helt okej säsong, men det är det starka hemmaspelet som har löst poängen. På resande fot är Tondela faktiskt sämst i klassen med sina två segrar, nio poäng och minus 17 i målskillnad på 15 matcher.

Det svenska folket tittar, sin vana trogen i ligor de inte riktigt behärskar, allt för mycket på tabellen och lämnar fint spelvärde på ettan här. Bra spik upp till runt 60%.

SPIKEN

Boavista (match 8)

Boavista är för bra för sin utsatta tabellposition. Här bjuder det svenska folket på fint spelvärde på hemmalaget. Tondela är ligans sämsta bortalag och har inte samma press på sig.

SKRÄLLEN

Elche (match 2)

Elche kommer från flera bra insatser och har fortfarande vettig chans att ta sig upp över nedflyttningsstrecket. Real Sociedad saknar formstark spets och kan få det tuffare än strecken säger.

FAVORIT I FARA

Leicester (match 1)

Det har hänt flera gånger under säsongen att Leicester underpresterat mot tacksamt motstånd på hemmaplan. Newcastle har norpat poäng av starka lag på slutet och till väldigt låg procent åker storskrällen med.