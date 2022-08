Frankfurt blir underspelad – garderingen är given

Det höga spelvärdet är trevligt återkommande på de senaste dagarnas Topptips. Ingen skillnad på onsdagens kupong som innehåller en riktig smällkaramell bestående av den Europeiska Supercupfinalen. I övrigt är det en match från den schweiziska ligan samt sex svenska Division 1-drabbningar som ska analyseras.

Här är mina tidiga tankar och drag:

ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem här

■ ■ ■

■■ Match 1. Vi inleder kupongen i stor stil med den Europeiska Supercupfinalen. Champions League-mästarna Real Madrid tar sig an Europa Leagues dito, Frankfurt. Real lyckades, mot alla odds, ta sig hela vägen till bucklan i fjol trots underlägsenhet i både xG och bollinnehav mot alla lag i slutspelet. 9-1 till Liverpool i skott på mål i finalen, men Real gjorde mål på sitt och det är trots allt antal nätrassel som räknas i fotboll. Här förväntas Ancelotti ställa en ordinarie elva på benen då Benzema är i träning igen efter en längre semester. Fransmannen var den enskilt största orsaken till att Marängerna tog sig hela vägen i fjol och är så klart livsviktig. Med det sagt brukar Real vara segstartade på säsongerna och jag är tveksam till det stora favoritskapet här. Spanjorerna står som hemmalag, men det är trots allt neutral plan i Helsingfors som gäller. Frankfurt åkte på en riktig näsbränna i Bundesliga-premiären mot Bayern München (1-6). Men Bayern är fortsatt riktigt bra utan Lewandowski och när det väl börjar rinna iväg mot giganterna kan det bli så där. För mycket vikt ska inte läggas vid den matchen. Frankfurt lade inte mycket fokus på ligaspelet i fjol utan var all in Europa League där de verkligen imponerade genom att bland annat slå ut två gånger spanskt, Real Betis och Barcelona, på väg till finalen. Så högstanivån är hög. När ettan då är uppe och snurrar på 80% i en sån här final drar jag öronen åt mig. Real blir alldeles för stora favoriter på neutral matta. Läge att gardera hela vägen och jaga megaskräll och de stora pengarna.

■■ Match 3. Vi fortsätter i samma serie och ytterligare ett derby, fast från västkusten. Det vankas toppmöte i Ettan Södra. GAIS har gått fram som en slåttermaskin sen degraderingen från Superettan i fjol och har varit seriens klart bästa lag. Makrillarna leder tabellen klart och bara ett totalt sammanbrott ska kunna stoppa dem från att ta steget upp igen. Men inget talar för en genomklappning. Efter uppehållet har två raka segrar plockats med totalt 7-0 mot Qviding och Olympic. Truppläget ser ypperligt ut. Skadelistan är kort, inga spelare har lämnat och dessutom har hemvändande Mervan Celik anslutit. Oddevold har gjort det strålande som nykomlingar i Ettan. Under sommaren har de fått in Alexander Almqvist på lån från BP och även knutit till sig Adam Engelbrektsson som höll en hög nivå, och var aktuell för Mjällby, innan en svår knäskada satte stopp för ett år sen. Två spelare som kan göra skillnad. Men jag gillar GAIS chanser ikväll, inte bara för att laget håller högre klass utan för att den här matchen är flyttad från Rimnersvallen, där Oddevold är som bäst, till Bravida Arena på Hisingen. Det innebär snarare att GAIS får hemmaplan. De grönsvarta ser det här som sin andra hemmaarena, trivs bra på konstgräset och kommer ha ett stort publikstöd. Det gör tvåan runt 50% högintressant som spik.

■■ Match 5. Under förmiddagen så är detta Skånederby det mest felstreckade på kupongen. Visst har Torns IF höjt sig under Richard Ringhov som kommit in och stadgat upp defensiven. Offensivt har tränaren dessutom fått god hjälp av Helsingborgslånet Al-Hamawi som kommit in och gjort fem mål på fem matcher. Ihop med Noah Christoffersson (8 mål) bildar 18-åringen en vass anfallsduo. Det har räckt långt mot lite sämre motstånd, men när det vankats motstånd från toppskiktet är det fortfarande en bit kvar. Olympic rankar jag som ett av de bästa lagen strax bakom topp 4. Två raka förluster nu, men det har varit mot ettan (GAIS) och tvåan (Ljungskile) och insatserna har varit bättre än resultaten visar. Det var den andra och tredje torsken på hela säsongen så det finns ingen anledning att skriva ner Olympic för det då de totalt sett gjort det väldigt bra. Stor frontman är givetvis hela seriens skyttekung Filip Bohman (15 mål). Seriens bästa spelare kommer lira Allsvenskan med Varberg nästa säsong, men lirar kvar med Olympic resten av serien. Ett stort plus så klart. Där bak finns dessutom Malmö FF-lånen Samuel Kottos och Ismael Sidibé. Jag rankar gästerna som det klart bättre laget här, men tipparna håller inte alls med i nuläget utan streckar upp ettan till klar favorit. Det går inte att blunda för det suveräna spelvärdet till höger. Tvåan streckas just nu till 25%, men kommer givetvis att gå upp under dagen. Men allt under 40% är tillräckligt för att spika!

Spiken

GAIS (match 3)

Toppmöte i Ettan Södra där jag håller GAIS som det klart bästa laget i serien. Här står Makrillarna som bortalag, men har stor fördel av att matchen är flyttad till Bravida Arena där de kommer få massivt publikstöd. Jag gillar spiktvåan.

Skrällen

Frankfurt (match 1)

Real Madrid är givetvis på en högre nivå än tyskarna, men i en enskild match på neutral plan i Helsingfors kan allt hända. När Real streckas upp alldeles för högt är det läge att blicka brett och jobba in storskrällen.

Draget

Olympic (match 5)

Skånederby där det svenska folket hamnat rejält snett i streckningen. Torn streckas upp till klara favoriter, men jag håller Olympic med seriens bästa spelare Filip Bohman i spetsen som det bättre laget. Suveränt spelvärde på tvåan här som chansspikas.