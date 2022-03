Formstarkt bottenlag en spelvärd chansspik

Champions League-kvällar är alltid trevliga kvällar. Den här veckan ska de sista åttondelsfinalerna avgöras och två returmöten från mästarturneringen inleder Topptipset denna tisdag. På Old Trafford har vi en jämn och svårsiad historia att se fram emot medan jag tycker det finns en relativt trygg spik på Johan Cruijff Arena.

Fem matcher från The Championship och ett hett derby i League One fyller upp. Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 7 . Något har hänt i Barnsley. Det tidigare hopplösa laget har höjt moralen och börjat plocka poäng. Det som såg helt kört ut för ett par månader sedan är nu vänt till en tro på att det faktiskt finns en chans att rädda kontraktet. Just nu skiljer det fyra poäng upp till Reading över strecket, hade Barnsley fått plocka bort de sista minuterna i de två senaste matcherna så hade de faktiskt varit på rätt sida. Mot Stoke släpptes 1–1 in i 95:e minuten och nu senast mot Fulham hölls 1–0-ledningen till 85:e minuten. Jobbiga och viktiga poäng att tappa. Med det sagt har hemmaspelet sett riktigt bra ut på slutet. För någon månad sedan kändes det otänkbart att Poyas mannar skulle spela jämnt mot Fulham, men det var faktiskt vad som hände i helgen. Med de två senaste 1–1-matcherna i bagaget har Barnsley tagit totalt åtta poäng på de fyra senaste här på Oakwell Ground. Trots tufft motstånd. Att den trenden fortsätter är en nyckel för att klubben ska finnas kvar i The Championship även nästa säsong.

Jag rekade Bristol City som kupongens bästa skräll på helgens Stryktips. Poängspelaren Weimann fixade också matchens enda mål borta mot ett impotent Blackburn och löste vinsten. Det var en typisk match där Bristol City har skrälläge, men sett till spelet var de klart sämre och skapade inte mycket mer än målet på övertid. Innan dess hade gästerna tre raka förluster och spelet på bortaplan har haft mycket övrigt att önska. Före helgens vinst hade The Robins lirat elva raka bortamatcher utan vinst, den kom i början på oktober mot jumbon Peterborough. När den här matchen streckas tämligen jämnt tycker jag det är enkelt att välja sida. Ett desperat Barnsley som växlat upp gillas.

Jag spikar den spelvärda ettan och hoppas att Poya kommer ett steg närmare en staty på torget.

■■ Ajax och Bournemouth kliver ut som blytunga favoriter på kvällens kupong. Minst en av dem bör garderas för att det ska finnas en chans på större pengar.

Match 4 . Under pistolhot väljer jag då att gardera i The Championship, en liga som aldrig slutar att bjuda på skrällar. Bournemouth var en stabil spik i lördags hemma mot Derby, men annat läge nu då ettan streckas upp på ett helt annat sätt. Över 75% går givetvis inte att köpa vilket motstånd som än gästar Vitality Stadium. Visst ser Körsbären ut att kunna ta en direktplats tillbaka till Premier League, men man ska inte heller glömma att värdarna har flertalet snedtramp under säsongen. 1–1 mot ligans överlägset sämsta bortalag, Peterborough, förra veckan var ett av dem. En torsk (0–1) hemma mot ett annat bottenlag, Hull, finns också att notera i närtid. Lägg därtill att vasse dansken Philip Billing är avstängd.

Reading har stora problem just nu och är i allra högsta grad indraget i bottenstriden. Det är framför allt den ihåliga defensiven som är ett problem. 0–4 mot Nottingham senast var dock siffror i överkant där Sherifferna ”bara” skapade 1,29 i expected goals. Reading vann faktiskt den statistiken. The Royals trivs också helt okej på bortaplan där de tagit hälften av sina vinster den här säsongen. I Lucas Joao finns dessutom en av seriens bästa anfallare som är ämnad för större uppgifter. Har portugisen rätt dag kan han avgöra matcher på egen hand. Visst ska Bournemouth vara stor favorit på hemmaplan, men de här procenten går inte att köpa så länge bollen är rund.

Jag helgarderar och hoppas på en superskräll av desperata Reading.

■■ Match 2 . Och åt andra hållet spikar jag Ajax. Det blev jämnare än befarat i det första mötet i Lissabon. 2–2 slutade den matchen där Ajax bjöd på förvånansvärt stora ytor åt ett kontringsstarkt Benfica. Just defensiven har varit ett frågetecken för Nederländarna på slutet där de släppt till väl många mål i baken även i ligan. Här tror jag dock att Erik ten Hags mannar steppar upp och visar att de är det klart bästa fotbollslaget på planen. Offensivt är Ajax blytungt med Sebastian Hallér i täten, elva mål i säsongens Champions League hittills. Lägg därtill Tadic, Antony, Klassen och 19-åriga superlöftet Gravenberch så har vi ett lag som i sina bästa stunder kan hota vad som helst.

Benfica är akterseglat i den portugisiska ligan där de är tolv poäng bakom Porto och kommer av allt att döma sluta trea där, en placering som klubbledningen knappast går på lina över. Det känns ständigt turbulent kring klubben, inte minst på grund av de krävande fansen som inte drar sig för att visa sitt missnöje. 1–1 hemma mot bottengänget Vizela i veckan är ett av många poängtapp i ligan under 2022.

Ajax kommer äga den här matchbilden och jag tror att de får betalt för det genom ett tryggt avancemang. Ska vi säga 3-1?

SPIKEN

Ajax (match 2)

Det blev en jämnare match än befarat i Lissabon (2–2), men hemma i Amsterdam räknar jag med att Ajax tar tag i taktpinnen och visar att de är ett klart bättre lag än Benfica. Favoritettan känns trygg.

SKRÄLLEN

Reading (match 4)

Går man för de stora pengarna så är det här skrällen att få med. Bournemouth är med rätta klara favoriter hemma mot bottengänget Reading, men streckas alldeles för hårt. Gästerna är desperata i sin jakt på nytt kontrakt och har tillräcklig spets för att sprattla till.

FAVORIT I FARA

Blackburn (match 6)

Blackburn gick återigen mållöst från en fotbollsmatch i helgen när det blev torsk hemma mot Bristol City. Ett mål på de nio senaste matcherna är ett skrämmande facit och skyttekung Brereton saknas återigen. Derby har ett svagt bortafacit, men krigar för varje pinne i bottenstriden.