Fördel Falkenberg i tung hemmamatch mot HIF

1. Falkenberg–Helsingborg 1

Helsingborg har endast vunnit en bortamatch. Efter bra start gick allt fel mot Örebro. Falkenberg är svårslaget hemma för dagen. 1x på lappen?

2. Östersunds FK–AFC Eskilstuna 1

AFC Eskilstuna var utspelat av Hammarby och åkte på storförlust. Gustav Jarl är tillbaka efter avstängning, men Felix Michel är inte kvar länge. Östersund är mycket svårslaget på hemmaplan och har endast förlorat en match i Jämtland. Curtis Edwards har lämnat klubben. Trots det spikas ettan.

3. Dalkurd–Jönköpings Södra 1

Lagen har visat bra form på sistone och Dalkurd borde tagit tre poäng istället för en mot Västerås. Segern tappade på stopptid mot ett försvagat VSK. Christopher Mc Vey är avstängd efter utvisningen senast. Jönköping är inne i en bra period och behöver tre poäng för att haka på i toppstriden. Utgångsetta, men gardering.

4. Degerfors–Varberg 2

Degerfors har en hel del skador och Rasmus Alm föll för Elfsborgs locktoner. Nikola Ladan, Axel Lindahl, Oliver Nilsson och Mattias Özgun spelar knappast. Christos Gravius är avstängd. Varberg har förlorat tre av de fem senaste matcherna men leder Superettan alltjämt. X2.

5. Barnsley–Fulham 2

Barnsley är nykomling i serien och har få avbräck i Premiären. Fulham vill omgående tillbaka till Premier League. Aleksandar Mitrovic är en vass avslutare och blir en nyckelspelare. Tvåa.

6. Blackburn–Charlton 1

Blackburn har en del skavanker och Richard Smallwood är avstängd. Charlton är tillbaka i The Championship, men kommer till till spel utan Chuks Aneke och Lewis Page. Nykomlingen har ett ganska svagt lag och huvudmålet är att rädda kontraktet. 1x räcker?

7. Brentford–Birmingham 1

Brentford var ett av The Championships bästa hemmalag i fjol. Förutom Said Benrahma blir ordinarie lag. Birmingham har tappat värdefulla spelare under sommaren och skyttekungen Che Adams är en tung förlust. Maikel Kieftenbeld spelar inte i premiären. Brentford är en maktfaktor på Griffin Park och inleder med seger? Ettan lämnas allena.

8. Millwall–Preston 2

När Preston var ordinarie i fjol var man ett av seriens bästa lag. Ryan Ledson är avstängd i premiären och Billy Bodin och Josh Harrop är skadade. Millwall har tappat tongivande spelare i Lee Gregory och Steve Morrison och känns som ett bottenlag. Ettan är klart överspelad. X2.

Systemförslaget

1. Falkenberg–Helsingborg 1 X

2. Östersunds FK–AFC Eskilstuna 1

3. Dalkurd–Jönköpings Södra 1 X 2

4. Degerfors–Varberg X 2

5. Barnsley–Fulham 2

6. Blackburn–Charlton 1 X

7. Brentford–Birmingham 1

8. Millwall–Preston X 2

48 rader