Fint läge att jaga skrällar – fäll storlagen i cuperna

Det brukar kunna bli målrika och böljande bataljer i Tyskland, så även i kväll, vilket gör att kryssen blir mindre sannolika. Jag går därför på ”gubbar” (etta-tvåa) i både Augsburg och Freiburg. Cupmatcher från England och Spanien, samt en ligamatch från Nederländerna gör kupongen komplett.

Spiken

Utrecht (match 8)

Rundans bästa favorit hittas i Utrecht. Främst på grund av passande motstånd. Excelsior är ett övervärderat lag som har sämst underliggande siffror i hela ligan. På bortaplan har gästerna varit minst sagt svaga där de bara lyckats få med sig fyra poäng på hela säsongen. Tre av dem kom mot jumbon Cambuur. Klasskillnad rådet och jag räknar med en komfortabel hemmaseger. Ettan streckas högt, men inte orimligt högt då det finns mer namnstarka favoriter på kupongen. Bra spik.

Skrällen

Nottingham (match 1)

Så här när har Nottingham inte varit en stor titel på många, många år. Nu vankas semifinal i Ligacupen, ett dubbelmöte mot Manchester United. Då lär sherifferna vara all in för här krävs givetvis ett bra resultat att ta med sig till bortamatchen. Med fin form och bred trupp tycker jag inte att värdarna kan räknas bort mot ett Man United som med en del skavanker i truppen haft ett tight spelschema och lär rotera. När gästerna dessutom inte behöver vinna den här matchen, utan kan sikta in sig på att avgöra på Old Trafford, så är favorittvåan skakig. Alla tecken och skrälljobb blir mitt förslag.

Utgångstecken

1. Nottingham - Man. United x

2. Barcelona - Real Sociedad x

3. Osasuna - Sevilla 1

4. Augsburg - Mönchengladbach 2

5. Freiburg - Frankfurt 1

6. Bayer Leverkusen - Bochum 1

7. Bremen - Union Berlin 2

8. Utrecht - Excelsior 1