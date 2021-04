Finns flera starka spikar på kupongen

Semifinalerna i Europa League står i fokus på torsdagens Topptips. De får sällskap av La Liga, portugisiska Primeira Liga och turkiska Süper Lig. Två svenska matcher från Division 2 skulle ha avslutat kupongen, men båda är inställda på grund av corona-restriktionerna och seriestarten är framflyttad.

Det gör att det bara bli sex matcher att analysera och det svåra är helt klart att hitta vettiga skrällar. Men jag har åtminstone en:

■■ Match 4 . Marítimo har steppat upp när det som mest behövts. Tre segrar på de fyra senaste matcherna gör att laget förvandlat en bottenplacering till att nu ligga två poäng över nedflyttningsstrecket. Tabelläget gör givetvis att det fortsatt är skarpt läge, ingen tid att slappna av här. Framför allt är det defensiven som har sett solid ut med hållna nollor i samtliga vinster. Hemma på semesterön Madeira ska Marítimo inte vara chanslösa, trots tufft motstånd. Braga gör en helt ok säsong, men efter förlusten senast mot Sporting Lissabon så ser ”Ärkebiskoparna” ut att hamna på sin ”vanliga” fjärdeplats bakom de tre storklubbarna. Braga ligger i ett ingemansland där det blir svårt att kräma ut den sista droppen motivation.

Jag helgarderar där ettan till 12% är kupongens bästa rensartecken.

■■ Match 1. Spikar är lättare att skaka fram. Roma har inte imponerat på slutet. I ligan kommer laget från två raka bortaförluster mot bottenlagen Torino och Cagliari där försvaret verkligen läckt och släppt in sex mål totalt. Däremellan togs en pinne hemma mot Atalanta, men i sanningens namn var Roma utspelade och turade rejält efter ett rött kort på gästerna. Även mot Ajax i kvartsfinalen av Europa League var var romarna det sämre laget totalt sett i dubbelmötet. Så nu tycker jag att allt talar för att den här säsongen tar stopp. Manchester United glimrar inte alltid, men har varit ruggigt stabila under 2021. Truppläget är riktigt bra där bara Martial märks på skadelistan. Solskjaer kan mönstra en riktigt stark elva. Hemma på Old Trafford måste United göra ett bra resultat och gå för vinst. Romas tur tar slut här, ettan spikas.

■■ Match 5. Trots att Ankaragücü har sina två bästa målskyttar, Börven (skadad) och Paintsil (avstängd), borta så håller jag ändå värdarna i handen. Med bara en poäng ner till nedflyttning har nämligen Ankaragücü allt att spela för och alternativ på topp finns. Hemma i huvudstaden har Ankara-klubben varit enormt starka efter att Hikmet Karaman tog över klubben. 15 av 13 poäng har plockats på de fem senaste hemmamatcherna. Framför allt så är motståndet relativt tacksamt här då Gazisehir Gaziantep ser ut att ha stämplat ut för säsongen i sitt ingemansland i tabellen. En poäng på de fyra senaste omgångarna och ett slappt försvarsspel imponerar inte. Ettan till 47% singlas.

Lägg märke till att båda de lottade matcherna, match 7 och 8, lottas med fördelningen 6-4-6. Det innebär en korrekt procentfördelning på 37,5-25-37,5.

Ska det sparas pengar ska kryssen, som i nuläget streckas för högt, i första hand lämnas ute.

Skrällen

Marítimo (match 4)

Den bästa skrällchansen på kupongen hittas i Portugal där Marítimo steppat upp på slutet i jakten på nytt kontrakt. Tre segrar på de fyra senaste och ett starkt försvarsspel imponerar. Braga är bättre in grunden, men haft problem framåt och är fast förankrade på sin fjärdeplats. 12% på ettan lockar.

Spiken

Barcelona (match 3)

Visst hade det varit trevligt att gardera högt streckade Barcelona, men katalanerna har faktiskt sett riktigt bra ut under våren. Vid vinst här tar de över serieledningen i La Liga, en morot så god som någon. Barca har haft lätt för Granada under säsongen och bombat in hela nio mål på två matcher i ligan och cupen. Bank-etta.

Draget

Ankaragücü (match 5)

Trots avbräck i offensiven så är kontraktsjagande Ankaragücü en klart vettig motivations- och formspik hemma mot ett Gazisehir Gaziantep som inte har något att spela för.