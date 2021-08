Favoritettan chansas bort – West Bromwich tippas

Det är en salig blandning på fredagens Topptips där vi inleder med ligapremiärer i The Championship och Ligue 1. Därefter ska bland annat ett derby från Brugge, den tyska cupen och OS-finalen analyseras. Jag har tagit ett rejält dyk in i kupongen och hittat dragen. Häng med!

■■ Match 1. Äntligen är min favoritliga The Championship tillbaka igen. Denna fredag drar smygpremiären igång och det är en storstilad sådan med två tippade topplag. Både Bournemouth lyckades inte ta sig tillbaka till PL i fjol, medan WBA åkte ur finrummet. Båda klubbarna har därefter roterat på tränarbänken. Körsbären har fått in Scott Parker som gjorde ett gediget jobb med Fulham och har rutin från att föra upp lag till Premier League medan WBA signat Barnsleys succécoach Valérien Ismaël som tar över efter Sam Allardyce. Två bra tränar-värvningar där jag framför allt är väldigt intresserad av vad Ismaël kan åstadkomma i en större klubb. Till den här matchen saknar Bournemouth flera defensiva kuggar då Steve och Lewis Cook är skadade medan viktiga Jefferson Lerma och Chris Mepham är avstängda. Väldigt tunga avbräck. WBA har, helt naturligt, tappat en del spets sedan i fjol då lånen Diagne och Yokuslu har gått ut. Brassen Pereira är dessutom på väg bort. Jag tycker ändå att WBA har en riktigt fin trupp för The Championship. De har fått behålla stommen och Ismaël har dessutom tagit med sig Alex Mowatt från Barnsley. En spelare som var en av ligans bästa spelare i fjol. Hemmalaget kliver ut som favoriter här, men jag vill gärna dra en lans för WBA. Inte minst med tanke på Bournemouth avbräck, men jag tycker också gästerna ser spännande ut. Jag chansar bort favoritettan och streckar från höger.

■■ Match 6. Klassiska 1860 München har fina meriter men lirar nu för tiden nere i den tyska tredjeligan. Klubben har dock givetvis sikte på att kliva uppåt, slutade fyra i ligan i fjol, och hoppas på mer denna säsong. Här väntar match i den Tyska Cupen där de ska få pröva lyckan mot Darmstadt som ligger ett snäpp högre upp i seriesystemet. Chanserna för hemmalaget ska ändå vara riktigt bra. Darmstadt har nämligen inlett ligan under all kritik med två raka förluster och 0-5 i målskillnad. Gästerna är drabbade av en uppsjö av corona-fall och har det riktigt jobbigt just nu. Nu kommer de ställa upp med långt ifrån ordinarie elva och jag inte tänka mig att den här cup-matchen prioriteras i detta utsatta läge. Darmstadt har dessutom tappat sin enskilt viktigaste spelare från i fjol, skyttekungen Serdar Dursun, som gått till Fenerbahce. Oddset på 1860 München står i skrivande stund i 1,85 men kan säkert sjunka ännu mer innan matchstart. Här måste jag bara gå all in på hemmalaget och hoppas att ettan inte drar sig allt för högt över 55%. Det känns som en klart vettig spik med tanke på utgångsläget.

När det gäller de stora skrällarna så ska Monaco, som taggar inför en retur i Champions League-kvalet, inte gå helt säkra mot ett Nantes som kan blixtra till i premiären av Ligue 1. Men det bästa skrälldraget hämtar jag från Danmark:

■■ Match 4. Bara tre omgångar är spelade av den danska högstaligan så det är för tidigt att snacka om toppen och botten, men enligt den unga tabellen är det vad som möts här. Midtjylland har tagit sex poäng och återfinns bakom Randers i topp medan Vejle fått nöja sig med en pinne och parkerar som jumbo. Här ska vi dock inte stirra oss blinda på tabellen. Vejle stod för en riktigt bra insats senast mot de regerande mästarna Bröndby där de bara var tio minuter från att plocka alla tre poängen, men till sist fick nöja sig med oavgjort (2-2). Där fick laget ändå visa att de kan stå upp även mot topplagen vilket lär ha gett en boos till truppen. Här möter de Midtjylland i rätt läge. De danska mästarna fick rejält med pisk borta mot PSV i Champions League-kvalet i veckan (0-3) men måste ändå gå för det i returen. Denna match hamnar således i kläm. Det råder dessutom lite oro i truppen då flera spelare ryktas bort. Bland annat vår svenske landslagsman Jens Cajuste som säg vara nära Brentford. Den viktige mittfältsknuggaren lär således inte delta i den här matchen heller. Mot PSV saknades dessutom viktiga spelare som Dalsgaard och Sisto på grund av Corona. De kommer inte kunna var med nu heller. Dessutom är Juninho avstängd. När ettan streckas upp för högt, så finns det inget annat än att helgardera och jobba in storskrällen. Tvåan till dryga 10% är en riktigt fräck rensare om man är ute efter de större pengarna.

SPIKEN

Club Brugge (match 3)

Kvällens bästa favoritspik hämtas från Belgien och derbyt i Brugge. Club Brugge har rejält med spets framåt och har haft lätt med lillebror Cercle de senaste säsongerna. Gästerna slogs i botten i fjol och lär göra det samma denna säsong. Klasskillnad råder och ettan känns stabil.

SKRÄLLEN

Vejle (match 4)

Vejle kommer från en bra insats mot Bröndby och möter ett CL-kvalande Midtjylland i rätt läge. Värdarna saknar flera viktiga kuggar på grund av corona, avstängningar och flyttrykten. Gästerna slår givetvis ur underläge, men streckas för lågt för att lämnas utanför kupongen.

FAVORIT I FARA

Bournemouth (match 1)

Bournemouth kliver in till den här premiären med flera tunga avbräck i defensiven. Möter ett WBA som har en tillräckligt bra trupp för att stångas i den absoluta toppen av The Championship.