Experterna överens – det är skrälldraget

Dybbans kuponganalys

■■ Det är ett klassiskt CL-utseende på Topptipset i kväll när två kvartsfinalreturer i Mästarturneringen följs av sex Championship-matcher. Trots två tunga avstängningar så gillar jag Napolis chanser att åtminstone hämta in en boll hemma mot Milan. Chelsea–Real Madrid känns däremot som en klassisk gubbgardering (etta-tvåa) där Chelsea måste gå framåt efter 0–2 i Madrid. I The Championship är det ovanligt favorittungt. Där är jag sugen på att försöka fälla ett par topplag, som PL-klara Burnley.

Jonas kuponganalys

■■ Det är en rolig och öppen kupong som väntar under tisdagskvällen. Det är två matcher från Champions League och sex matcher från The Championship. Det blir extra viktigt att följa tabelläget i The Championship då lag som saknar motivation i ligan tenderar att prestera några procent sämre i det här skedet av säsongen. Det finns gott om favoriter i The Championship men lag som Wigan, Huddersfield och Rotherham är i stort behov av poäng och man ska inte underskatta desperationen hos ett fotbollslag.

Omgången i korthet DYBBANS BÄSTA SPIK Stoke Stoke har tappat den otroliga formtopp som laget hade för några veckor sedan. Då såg The Potters plötsligt ut som ett av de bästa lagen i ligan. Tre raka utan vinst nu, men de höga höjderna finns så klart kvar. Här kommer ett bra läge att visa det. Jumbon Wigan åkte på en blytung torsk i bottenmötet med Blackpool och är nu avsågat. Det känns som luften gått ur gästerna som gått 16 raka ligamatcher på bortaplan utan vinst. Stark etta. JONAS BÄSTA SPIK Napoli Napoli borde fått med sig mer från det första mötet. Nu måste man vinna för att ha chansen att avancera vidare till semifinal. Osimhen förväntas vara tillbaka i laget vilket är ett enormt lyft för Napoli. DYBBANS BÄSTA SKRÄLL Rotherham Burnley har varit det i särklass bästa laget i The Championship den här säsongen. Men nu ser båda spjutspetsarna Rodriguez och Tella, lagets bästa målskyttar, ut att saknas. Det såg avslaget ut (0–0) mot ett av ligans formsvagaste lag, Reading, senast. Här kan det vara svårt att gräva fram motivationen när PL-kontraktet redan är i hamn. Det lär det inte vara för Rotherham som krigar om nytt kontrakt. Skrällettan får plats på mitt system. JONAS BÄSTA SKRÄLL Rotherham Rotherham befinner sig i ett utsatt läge i tabellen där poäng är livsviktiga. Burnley har redan säkrat avancemang och även om man kan säkra ligatiteln så kan det lika väl ligga något underliggande hos gästerna att man vill göra det på hemmaplan. Vi har sett i flera matcher på slutet att Burnley haft svårt att behålla fokus.

Match för match

1. Napoli – Milan

Milan vann det första mötet men det var Napoli som skapade flest målchanser och borde ha vunnit den matchen. Jag håller Napoli som det bättre laget. Nu är Osimhen tillbaka från sin skada.

2. Chelsea – Real Madrid

Real har 2-0 att gå på från det första mötet. Då kunde Chelsea ligga lågt och satsa på kontringar. Nu måste Chelsea chansa vilket passar Real utmärkt med Benzema och Vinicius framåt.

3. Blackpool – West Bromwich

Efter segern mot Stoke lever hoppet om playoff för West Bromwich. Blackpool har fyra poäng upp till säker mark med fyra matcher kvar att spela. En seger är ett måste. Båda förväntas gå för segern.

4. Millwall – Birmingham

Cresswell, Styles och Emakhu saknas för Millwall. Birmingham har Williams, Deeney, Gardner, Sanderson och Campbell borta från spel. Hemmastarkt Millwall får tipset.

5. Rotherham – Burnley

Burnley har redan säkrat avancemang till Premier League men man kan säkra ligatiteln vid en seger. Rotherham har endast tre poäng ner till nedflyttning och behöver poäng.

6. Sheffield United – Bristol City

Sheffield kommer från en imponerande seger hemma mot Cardiff förra matchen. Laget kommer allt närmare att säkra avancemang. Bristol har ingenting att spela för i tabellen.

7. Stoke – Wigan

Stoke saknar Lowe, Pearson, Tuanzebe och Tezgel. Hos gästerna är Sinani, Kerr och Kelly borta från spel. Stoke behöver två poäng till för att säkra kontraktet. För Wigan är det bara seger som gäller.

8. Sunderland – Huddersfield

Sunderland har fortfarande chansen att nå playoff och är obesegrade i fem raka matcher. Huddersfield har visat fin form på slutet och har bara en poäng ner till nedflyttningsstrecket.