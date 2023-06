Experterna är överens – det kan skrälla i MLS

Dybbans kuponganalys

■■ Två semifinaler i Nations League är de tyngsta matcherna på onsdagens Topptips. I övrigt hittar vi en bankspik i damallsvenskan och ett häftigt spikkryss i kvalet till det Afrikanska Mästerskapet där Guinea och Egypten båda gynnas av ett oavgjort resultat i sin drabbning.

Med få klara skrällchanser på kupongen sticker Houston ut som en lågprocentare mot ett formsvagt Los Angeles FC i MLS.

Jonas kuponganalys

■■ För mig och många andra blir det här en sjumatcherskupong. Oddset på Rosengård mot IFK Kalmar har droppat ner till 1,04 efter att ha öppnat på 1,11. Tvåan är streckad till 91% i nuläget och det skulle inte förvåna mig om den siffran blir ännu större vid spelstopp.

Kupongen består i övrigt av matcher från Nations League, afrikanska kvalet och en träningsmatch mellan Argentina och Australien.

Träningsmatcher har en tendens att bli avslagna tillställningar och ska man jaga en skräll bland storfavoriterna kan Australien vara svaret.

Match för match

1. Nederländerna – Kroatien

Det är första gången nationerna möts sedan 2008. Kroatiens styrka ligger hos deras mittfält men det finns frågetecken kring hur man ska hantera snabbheten hos Nederländernas offensiv.

2. IFK Kalmar – Rosengård

Rosengård dominerade matchen mot Uppsala men fick inte in bollen och fick nöja sig med en poäng. Kalmar kämpar i botten av tabellen och ligger just nu hopplöst sist. Tvåan känns given här.

3. Vittsjö – Piteå

Piteå har varit det stora utropstecknet i ligan hittills. Laget ligger tvåa med fyra poäng upp till ettan Häcken. Piteås starka lagspel är nyckeln bakom deras succé. Det är två defensivt starka lag.

4. Ariana – Ängelholm

Hemmalaget har försvararen Fröjdh avstängd till mötet. Ängelholm bröt sin negativa trend på sex raka förluster förra omgången när man vann hemma mot Åtvidaberg med 1-0.

5. Guinea – Egypten

Gruppfinal i Grupp D. Båda lagen är redan klara för avancemang. Egypten vann matchen på hemmaplan tidigare i gruppen med 1–0. Gästerna jagar sin sjätte raka seger.

6. Los Angeles FC – Houston Dynamo

Lagen möttes för bara några dagar sedan i ligan. Då vann Houston med 4-0 på hemmaplan. Los Angeles har gått mållösa av planen i sina tre senaste matcher. Gästerna har tre spelare borta.

7. Argentina – Australien

Australien var ett stort utropstecken i VM. Man stod upp bra mot Argentina i slutspelet och pressade världsmästarna under hela matchen. Matchen betyder mer för Australien än den gör för Argentina.

8. Spanien – Italien

Italien är ute efter någon typ av minirevansch efter att man missade VM. Här får chansen mot ett spanskt landslag som inte imponerat i kvalspelet till EM. Spanien såg bleka ut mot både Norge och Skottland tidigare under våren.