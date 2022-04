ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Europatipset bjuder på en tvådagarskupong. Under tisdagskvällen river vi av gigantmötet i Champions League, mellan Manchester City och Real Madrid, där en av kupongens bästa spikar hittas. Allsvenskan, superettan, The Championship, League One och League Two fyller upp. Under onsdagen tar sedan den andra CL-semin, Liverpool-Villarreal, ihop med Serie A kupongen i mål.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Att Real Madrid står i semifinal i Champions League får de tacka Benzemas två hattrick och Modrics gudomliga yttersidor för. För det råder ingen tvekan om att Marängerna var det sämre laget mot både PSG och Chelsea både spel- och chansmässigt. Framför allt borta i Paris var Real knappt över halva plan på hela matchen och kom in med en otroligt defensiv approach. Jag kan tänka mig att det blir något liknande här när svårighetsgraden höjs ytterligare ett snäpp. Med de defensiva kuggarna Casemiro och Alaba ytterst tveksamma till spel på grund av muskelproblem blir det inte lätt.

Manchester City blev visserligen hårdare pressat av Atlético Madrid än befarat, men jag håller de ljusblå engelsmännen väldigt högt. Enda orosmolnet är högerbacksplatsen där Cancelo är avstängd och både Walker och Stones tveksamma till spel. Där har Guardiola något att trixa med. I övrigt kommer bästa möjliga startelva inleda där De Bruyne är den givne nyckelfiguren.

Real förlorade expected goals med klara 2,14–4,70 i dubbelmötet med Chelsea och borta mot PSG löste de knappt en målchans på hela matchen. Jag är övertygad om att City kommer att diktera villkoren i den här matchen och äga väldigt mycket boll. En uddamålsförlust skulle Real vara mer än nöjda med att få med sig hem till returen. Det tror jag också att City kommer lösa, minst.

Tipparna tvekar dock och ser ut att slösa garderingar. I skrivande stund undervärderas ettan. Håller den sig runt 60% är det en väldigt bra spik.

■■ Match 9 . Forest Green har agerat herren på täppan i League Two under i stort sett hela säsongen. Men under våren har serieledarna tappat rejält med fart och haft betydligt svårare att imponera. Fyra segrar på de 14 senaste ligamatcherna är knappt godkänt och på bortaplan har Forest blivit nollat i två raka. 0–4 i baken mot bottengänget Barrow var en direkt pinsam insats, men efter 0–0 senast mot Bristol Rovers står det nu klart att uppflyttningen är klar för det klimatsmarta laget.

Större motivation i Swindon-lägret då som i allra högsta grad krigar om en play off-plats. Det är ett riktigt getingbo runt den åtråvärda topp 7-platsen. Med två poäng upp till Sutton är det bara tre pinnar som gäller för Swindon. Lagets bästa spelare, Harry McKirdy, gjorde bejublad comeback från skada senaste mot Hartlepool när han stångade in två mål i 3–0-segern. Offensivt är Swindon ett av ligans absolut bästa lag. 70 mål på 43 matcher är det faktiskt bara Forest Green (71) som kan matcha i hela ligan. Även i vanliga fall hade Swindon haft fin chans mot gästerna här, men när de nu dessutom har all motivation på sin sida tycker jag det är ett fint läge att välja sida.

Jag tror inte det svenska folket har full koll på förutsättningarna i League Two, så ettan borde bli rimligt streckad när serieledarna står på andra sidan. Fin värdespik!

■■ Match 4 . Swansea har höjt sig under våren. De har trivts bra med att inte ha någon press på sig i ingenmansland och har inte haft några problem med att hitta motivationen. De senaste månaderna har de lagt flera lag högre upp i tabellen på rygg och har nu åtta raka utan förlust. Senast en helt jämn match hemma (1–1) mot ett desperat Middlesbrough som jagar play off och som jag rankar som topp 4 i ligan. Hemma i Wales är Svanarna alltid tuffa att tas med och jag tror inte att de kommer lägga sig platta här heller, utan ser nog snarare fram emot att få hälla fritösolja på kvällens gäster.

Bournemouth har ännu inte säkrat topp 2 som leder direkt upp i Premier League och känner sannolikt en del press. Det har sett sisådär ut på slutet med bara en vinst på de fem senaste och i tre av de matcherna har Bournemouth blivit nollade. Det avslutande spelschemat är tufft där jagande Nottingham bland annat ska mötas.

Swansea är ett spelande lag som ofta dominerar bollinnehavet. Jag tror på en betydligt jämnare matchbild än vad det svenska folket är inne på som streckar upp tvåan runt 60%, tio procentenheter för mycket. Jag prioriterar spelvärda 1X.

■■ Match 13 . Fiorentina har hållit upp det väldigt bra efter storförsäljningen av skyttekung Vlahovic och har klart häng på Europaplatserna. Men den senaste veckan har varit hemsk. Först uttåg mot hatmotståndaren Juventus i Coppa Italia och efter det 1–2 i baken mot bottenlaget Salernitana. En anledning till det är så klart de tuffa skadorna på de båda givna mittfältarna Gaetano Castrovilli och Lucas Torreira. Båda ser återigen ut att saknas här och det är två väldigt tunga av avbräck.

Udinese ska i sin tur inte underskattas. Under våren har de bara växt och växt. De har tagit poäng mot lag som Milan, Lazio och Roma. Formen är stark med tio poäng på de fem senaste och offensivt briljerar just nu den gamle PL-spelaren Deulofeu som bankat in tre mål och två assist på sina fem senaste starter. Zebrorna är inget kul lag att möta för tillfället när man har kniven på strupen som Fiorentina.

När värdarna övervärderas kraftigt är det ett solklart läge att gå för skrällen. Runt 10% på tvåan är ett måste att få med om de större pengarna jobbas. Helgardera!

