Ett långskott som kan ge ”dingding”

Champions League är tillbaka och det ska avgöras vilka lag som tar sig till kvartsfinaler. Liverpool kan få en passande matchbild mot ett Inter som måste våga och gå framåt efter 0–2 i baken i Milano. Den match jag ser mest fram emot är faktiskt Bayern München–Salzburg som jag tror, eller framför allt hoppas, kan bli svettigare för den tyska giganten än vad många tror.

I övrigt väntar sex stycken drabbningar från svårtippade The Championship. Där har jag hittat både ett skrälldrag och vettig spik.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Bayern München kliver ut som kupongens största favorit när de förväntas göra processen kort i returmötet hemma mot Salzburg. I det första mötet i Österrike stod dock Salzburg upp väldigt bra och tog också ledningen i den första halvleken. Det dröjde till matchens sista ordinarie minut innan Coman kunde få in en efterlängtad kvittering (1–1). Bayern är inte så bra som för några år sedan och har flera tveksamma insatser bakom sig i Bundesliga. I helgen kom de tyska giganterna undan med 1–1 på hemmaplan i en helt jämn match mot Bayern Leverkusen, där de faktiskt förlorade Expected Goals. Innan dess en knapp uddamålsvinst mot Frankfurt och 2–4 i baken mot Bochum. Här saknas flera viktiga pjäser som Davies och Goretzka, men framför allt Neuer i mål. Reserven Sven Ulreich håller långt ifrån samma klass, vilket smittar av sig på hela försvarsspelet.

Salzburg har så klart en väldigt tuff uppgift framför sig, men är det någon gång de ska lyckas är det kanske nu. Gästerna tog en promenadseger i helgen hemma mot Altach i ligan (4–0) som de hade avgjort redan i paus. Flera viktiga kuggar vilades där så det ska vara ett toppat lag som kommer till spel. Framåt har 21-årige Adeyemi visat att han håller på högsta nivå och det skulle inte förvåna om släkten är värst här och att tysken målar.

Visst är det ett långskott, men om man går för de riktigt stora pengarna så är det läge att gardera favoritettan som kommer att streckas runt 80-85%. Tvåan runt 5% innebär en riktig ”dingding” i utdelningskolumnen. Jag chansar med en helgardering.

■■ Match 7 . Det är en riktigt häftig Championship-match som väntar här mellan två av ligans mest formstarka lag. Jobbigt att välja sida? Ja. Men jag gör det ändå. Sheffield United på hemmaplan är nämligen en maktfaktor just nu. De gjorde en lite sämre insats senast mot ett bra Nottingham. Ändå var de bara någon minut från att fixa tre pinnar, men släppte in 1–1 i slutskedet. Det var faktiskt The Blades första insläppta mål på Bramall Lane sedan oktober. Ett otroligt hemmafacit. Truppmässigt är också hemmalaget ett av de absolut bästa i den här ligan, där egentligen bara Fulham och Bournemouth slår dem på fingrarna på papperet.

Chris Wilder kommer nu att återvända till sin gamla arena, där han gjorde sådan succé, men nu som ansvarig för bortalaget. Den rutinerade coachen har verkligen fått ordning på Middlesbrough. Men för en gångs skull kommer de faktiskt från en turlig seger senast hemma mot Luton, där de kom undan med blotta förskräckelsen och förlorade expected goals klart (2–1). På bortaplan har Boro dessutom inte alls fått med sig resultaten på samma sätt. Ett poäng på de fyra senaste resorna, trots ett rätt tacksamt spelschema och bara fyra segrar på 16 försök över hela säsongen är så klart ett problem i jakten på play off. På det hela taget gör det att jag viktar över mot Sheffield U som jag ändå håller aningen högre, särskilt med hemmaplansfördelen i ryggen.

När ettan då streckas klart rimligt, strax under 50%, så är det en spik jag gillar.

■■ Match 8 . Fulham rullar vidare mot seriesegern och en återkomst till Premier League. Det är inget snack om att det här är ligans bästa lag. Mitrovic har nu bombat in otroliga 34 mål och snittar över en balja per match. Med det sagt så kommer inte vinsterna att radas upp på bortaplan. Fulham har lyckats dra det längsta strået i ett par tighta resor på slutet som de vunnit med uddamålet. Här tror jag på något liknande, men är inte alls säker på att det blir tre nya poäng.

Swansea har nämligen sett allt bättre ut på slutet. Framför allt hemma i Wales. Senast hade Svanarna avgjort genom att göra 3–0 på 48 minuter mot ett bra Coventry. Innan dess skapades mängder av chanser hemma mot Bristol City där det blev en rättvis vinst med

3–1. Lägg därtill en stark 2–0-vinst borta mot WBA däremellan. Det som har varit Swanseas svaga punkt, att komma till just målchanser och avslut, ser därmed ut att ha förbättrats. Framåt håller Piroe, Paterson och Obafemi hög klass.

Jag tror att det här blir en jämnare match än vad både odds och streck säger. Fortsätter tvåan att leta sig upp mot 55-60% så är det en given helgardering i min bok. Jobba Swansea!

SPIKEN

Bournemouth (match 5)

Då jag garderar den andra stora favoriten på kupongen (Bayern München” så har jag ”råd” att spika Bournemouth. Här råder det rejäl klasskillnad mot ligans sämsta bortalag Peterborough som bara skrapat ihop fyra poäng på 18 bortamatcher. Körsbären går givetvis för vinst för att ta tillbaka andraplatsen i ligan.

SKRÄLLEN

Salzburg (match 2)

Ett långskott givetvis, men Bayern München är inte lika överlägsna som vi är vana vid. Jag är imponerad av Salzburg som stod upp väldigt bra hemma i Österrike. Kan gästerna vinna eller lösa en förlängning så är utdelningen säkrad. Kul läge att gardera storfavoriten.

FAVORIT I FARA

Fulham (match 8)

Swansea har sett allt bättre ut på slutet, framför allt hemma i Wales där kommer från två starka segrar med sex gjorda mål framåt. Fulham är visserligen ligans bästa lag, men bortasegrar kommer inte på beställning i The Championship. Jag tror på en jämnare match än strecken säger.