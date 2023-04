Ett formstarkt Stoke kupongens bankspik

Dybbans kuponganalys

■■ Det blir inget The Championship på Stryktipset denna lördag då ligan har full omgång under långfredagen i stället. Åtta av de matcherna finns med på dagens kupong. Då vet vi att det blir svårtippat och bra spelvärde. Bara en riktigt stor favorit finns med i Sheffield United. The Blades kommer bli riktigt hårt streckat mot ett desperat Wigan och kan absolut garderas i jakten på större pengar.

I övrigt är svajiga Watford en tydlig favorit i fara medan formstarka Stoke får bli min säkra spik.

Jonas kuponganalys

■■ Dagens kupong består av åtta matcher från The Championship. Det är påsk och med största sannolikhet fullsatta läktare på samtliga arenor. Det är jämnt streckat i majoriteten av matcherna men storfavoriterna Sheffield, Stoke och Watford avgör utdelningen.

Både Sheffield och Watford har darrat på slutet och kan mycket väl få det svårt trots att man ställs mot bottenlag.

Omgången i korthet DYBBANS BÄSTA SPIK Stoke Stoke har verkligen vaknat till liv. Just nu är laget ett av de mest formstarka i ligan. Antal chanser The Potters skapat de senaste veckorna är långt fler än tidigare under säsongen och det har också visats på resultattavlorna. 4–0 borta mot Coventry förra helgen var ingen slump. Bristol City ligger i ingenmansland i tabellen och presterar svagt på bortaplan. Fyra raka matcher på resande fot utan nätrassel nu. Stark etta! JONAS BÄSTA SPIK Norwich Matchen betyder väldigt mycket för båda lagen i kampen om play off-platser. För Norwich är seger nästan en nödvändighet. Blackburn har överpresterat resultatmässigt sett till hur laget spelat den här säsongen. Gästerna kommer inte att nöja sig med en poäng vid likaläge. DYBBANS BÄSTA SKRÄLL Huddersfield Det går inte att bli riktigt klok på Watford. Tränare sparkas på löpande band och trots ett starkt spelarmaterial får laget inte ut det på planen. Insatserna är väldigt ojämna. I rivalmötet med Luton senast fick Watford bara iväg ett enda skott på hela matchen och presterade under usla 0,1 i xG. Rättvis torsk således och nu är drömmen om play off långt borta. Huddersfield har börjat visa desperation i kampen om nytt kontrakt med sju poäng på de tre senaste. Fyra mål i vinsten mot starka Middlesbrough senast var säsongens största fullträff. Här måste spelvärda skrälltecknen X2 få plats tidigt. JONAS BÄSTA SKRÄLL Wigan Sheffield ska vara favorit, det här är en match som laget förväntas vinna. Med det sagt så är det en viktig match för Wigan i bottenstriden och The Championship är en otroligt jämn liga. Wigan är inte chanslösa och 6% på tvåan känns nästan respektlöst mot Wigan.

Match för match

1. Blackburn – Norwich

Ayala, Barnes och Vale saknas för Blackburn. Dowell, Hayden, Placheta, Byram och Hernandez missar matchen för Norwich. Blackburn går in till mötet med tre förluster på sina fyra senaste matcher. Norwich har fyra raka matcher utan en vinst.

2. Blackpool – Cardiff

Nyckelmatch i bottenstriden mellan två lag som är desperata efter poäng. Båda lagen går in till mötet med svag form. För Blackpools del saknas hela sju spelare ur den ordinarie truppen.

3. Queens PR – Preston

QPR har varit ett stadigt sjunkande skepp sedan nyår. Laget har förlorat åtta av sina nio senaste matcher. Defensiven har varit undermålig och tränarbyten har inte gett något resultat. Laget ska prestera bättre sett till deras trupp.

4. Reading – Birmingham

Reading fick sex poängs avdrag i veckan och är nu indragna i bottenstriden på allvar. Baba, Ejaria, Hoilett, Hutchinson, Loum och Tetak saknas för hemmalaget. Birmingham har fortsatt Gardner, Deeney och Campbell på skadelistan.

5. Sheffield Utd – Wigan

Brewster, Jebbison, Norrington-Davies, O’Connell, Osborn och Stevens missar matchen för Sheffield. Wigan har Kerr, Sinani och Kelly borta med skador. Sheffield har inte övertygat spelmässigt på slutet men jagar sin tredje raka seger här.

6. Stoke – Bristol City

Stoke har haft problem med jämnheten under säsongen men upplever just nu sin bästa period på hela säsongen. United-lånet Tuanzebe är skadad vilket är ett tungt avbräck i backlinjen. Bristol saknar Naismith, Benarous och Kalas.

7. Swansea – Coventry

Swansea är fast i mitten av tabellen utan någonting att spela för. Coventry kan fortfarande nå playoff men insatsen senast övertygade inte. Gästerna saknar viktige Palmer offensivt. Swansea har Benda och Matthews borta med skador.

8. Watford – Huddersfield

Watford fortsätter att ha stora skadeproblem i truppen. Cleverley, Hause, Kamara och Sierralta är några av spelarna som saknas. Tränarbytet har inte gett önskad effekt för hemmalaget. Huddersfield kommer från en två starka insatser mot Millwall och Huddersfield.