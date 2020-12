En målmaskin i Europa – ”Kusen” spelvärd spik

Det blev 12 rätt på mitt 432-raderssystem som jag gjorde här i spalten i går för Europatipset. Skrällen MK Dons vann och favoriten i fara, Norwich, förlorade.

Den viktigaste lärdomen av denna ”tolva” är dock att man alltid tjänar på att lämna in kupongerna sent. Jag rök nämligen på Dortmund, som steg kraftigt i odds under kvällen när det framkom att bland annat Håland är skadad och inte kunde vara med. Jag hade inte spikat tyskarna med den utvecklingen.

■■ Nåja, efter Champions League kommer Europa League och det är vad torsdagens Topptips handlar om. Kupongen genomsyras av vettiga spikar till bra procent.

■■ I match 2 kommer Nice till spel utan den viktiga duon Boudaoui och Schneiderlin som båda är avstängda. Dessutom är dansken Dolberg smittad av corona. Inte de bästa förutsättningarna när gruppens bästa lag, Bayer Leverkusen, gästar.

Tyskarna visar en sanslös målform i Europaspelet. De körde över Nice fullständigt på hemmaplan med 6–2 och kommer från dubbla möten med Hapoel Beer Sheva där ”Kusen” tryckte in åtta mål totalt. Offensivt har gästerna en väldig bredd och här är det tre poäng som gäller i kampen med Slavia Prag om förstaplatsen.

Tvåan streckas just nu till 56%, och håller den sig under 65% är det för lågt. Spik!

■■ En bra motivationsspik knyter ihop kupongen i match 8. PAOK ligger en pinne bakom PSV i Grupp E, men holländarna möter tuffa Granada på bortaplan. Tre poäng här och det finns bra läge att kliva om till en Topp 2-placering. Motståndet består av jumbon Omonia Nicosia från Cypern, derbykänsla när grekerna gästar således.

Omonias enda poäng kom faktiskt borta mot PAOK (1–1), men det var en match där grekerna dominerade totalt med 70% bollinnehav och överlägset antal målchanser. Jag tror inte cyprioterna lyckas med bussparkerandet ännu en gång när PAOK gjort hemläxan.

Framför allt streckas tvåan just nu till 53%, vilket innebär fint streckvärde då den borde stå runt 65%.

■■ I skrällväg tycker jag mig skymta ett läge i match 7. Cluj har tre poäng upp till Young Boys på andraplatsen och behöver gå för vinst. Denna säsong är rumänerna dock långt ifrån lika starka som i fjol. Inte ens i den inhemska ligan ser det särskilt bra ut där det blivit två förluster på de senaste tre, trots svagt svagt motstånd.

I Europa League har det blivit dubbla käftsmällar mot Roma (totalt 0–7) och tränare Petrescu har valt att lämna skutan. En anledning till den sviktande formen är de många skadorna. Här saknas exempelvis Omrani, Deac och brassen Vinicius. Tre ordinarie spelare där de två sista båda spelade i 2–0-vinsten borta mot CSKA Sofia. Det var dock långt ifrån någon självklar eller rättvis vinst, där bulgarerna ägde matchbilden och skapade flest målchanser. CSKA Sofia lyckades knipa en poäng borta mot Roma och kan absolut stå upp mot formsvaga rumäner.

Jag helgarderar och hoppas på skrälltvåan till runt 15%.

