En kupongrensare – jag helgarderar

Med tanke på att skotska ligan dominerar onsdagens Topptips så kan man inte tro det, men jag tycker kupongen är högkvalitativ. Spelvärdet ser nämligen riktigt fint ut där en rad favoriter övervärderas.

I dag kan det vara läge att hitta ett par dolda spikar för att ha råd med de fina skrällarna. Det kan ge riktigt bra betalt.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 1 . West Bromwich var min säkra spik på Stryktipset i helgen. För den som bara kikade på slutresultatet (3–0) hemma mot ligans sämsta bortalag Peterborough så var det så klart en kassaskåpssäker vinst. Sanningen att säga var det betydligt mer nervöst än så då 1–0 kom sent, först i den 78:e minuten. Efter det var Peterborough tvunget att jaga och då kom ytorna för WBA som kunde utöka ledningen. Segern var dock knappast ett bevis på att formen är på uppåtgående. WBA har inte nått sin fulla potential på en lång tid. Nu ställs det ut som stora och överstreckade favoriter igen. Denna gång mot ett tuffare motstånd i Preston.

Gästerna har totalt sett inte gjort någon supersäsong, men de gillar verkligen att slå ur underläge i just den här typen av matcher. Sedan november har de sprattlat till och vunnit på bortaplan mot topp 10-lagen Bournemouth, Stoke och Middlesbrough. Det har dessutom blivit poäng (1–1) hemma mot suveräna serieledarna Fulham, en av få matcher under säsongen där Fulham förlorade Expected Goals. Över 70% på ettan är alldeles för mycket och jag hoppas på ytterligare sprattel från Preston och den danske skyttekungen Emil Riis.

Tvåan är en garanterad kupongrensare som ska med. Jag helgarderar.

■■ Match 5 . Motherwell ligger några pinnhål över Hibernian i tabellen. Det kan lura det svenska folket här i match 5. Värdarna sålde i väg sina ambitioner om en topplacering den här säsongen när de förra veckan skeppade i väg den skotska ligans skyttekung Tony Watt (9 mål) till konkurrenten Dundee United. Det följdes av en pinsam förlust mot bottenlaget Ross County där Motherwell, trots en man mer på plan sista halvtimmen, lyckades tappa in två bollar i slutskedet och förlora med 1–3. Totalt sett under säsongen så har försvaret varit lagets svaga sida, Motherwell har släppt in klart mest mål av klubbarna på den övre halvan, och utan Watt i fronten är frågan om anfallet nu kan rädda upp de bristerna.

Mer stabilitet i Hibernian som är svåra att få hål på och visar fin form. Innan torsken borta mot Celtic, vilket inte är mycket att säga om, hade tre raka segrar radats upp. Truppmässigt ser gästerna klart tyngre ut, med de skotska landslagsmännen Kevin Nisbeth och Ryan Porteous bland annat. Hibernian ställs helt rätt ut som oddsmässiga favoriter här, men ser ut att streckas klart rimligt.

Tvåan är en fin och lite dold spik.

■■ Övriga dolda spikförslag jag väljer mellan på kupongen är ett något överstreckat St. Johnstone i bottenmötet i match 3 hemma mot usla bortalaget Dundee FC. Gästerna har sex raka förluster i ligan och bara löst sex mål och en vinst på elva bortamatcher.

Det samma gäller i match 8 och ytterligare ett bottenmöte från Belgien. Även här känns det bäst att hålla hemmalaget i hand. Sérésien ser ut att streckas klart rimligt, runt 45%, mot ett Beerschot som inte vunnit på bortaplan sen i mars förra året och är hopplös jumbo. Anledningen till att det kan vara värt att chansa på något av de här mer eller mindre mediokra lagen som singlar är att jag tycker i stort sett alla stora favoriter känns övervärderade, förutom Celtic i match 2 .

■■ I match 6 streckas Sporting Lissabon upp till kupongens absolut största favorit. Med rätta visserligen, men 80% är för mycket. Det är trots allt en cupmatch i Ligacupen och det är lätt att luras av att Sporting står som hemmalag då det är neutral plan i Leiria som gäller.

Santa Clara vann faktiskt hemma mot Sporting i ligan nyligen och har redan slagit ut Porto i den här cupen.

Jag plockar åtminstone med rensarkrysset som gardering.

■■ Anderlecht är en annan övervärderad favorit i match 7 . Klubben ser visserligen bättre ut än på länge, men ser ut att sakna viktiga trion Kristoffer Olsson, defensiva klippan Murillo samt Cristian Kouamé av olika anledningar. Dessutom gästar ett väldigt formstarkt Cercle Brugge som kommer från sju segrar på sina åtta senaste där bland annat slog storebror Club Brugge i superderbyt.

Spelvärdet ligger helt och håller på X2.

SPIKEN

Celtic (match 2)

Tuff bortamatch för Celtic mot ligatrean Hearts. Men Rangers och Celtic står fortsatt i en egen nivå i den skotska ligan. När gästerna är den enda klara oddsfavoriten på kupongen som ser ut att streckas rimligt så är det en smart spik att ta.

SKRÄLLEN

Cercle Brugge (match 7)

Anderlecht ser ut att sakna flera viktiga kuggar till den här matchen. Ett formtoppat Cercle Brugge ska då inte räknas ut. Särskilt inte när gästerna undervärderas grovt. Tvåan till dryga 10% är en fräck skräll som måste med.

FAVORIT I FARA

West Bromwich (match 1)

WBA får inget gratis nu och måste slita för varje poäng. Preston är ett lurigt lag som visat att de trivs med att slå ur underläge på bortaplan där de tagit flera fina skalpar i närtid.